OTS: Sparda-Bank West eG / Sparda-Bank West wächst im Jahr ihres IT-Wechsels ...

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Sparda-Bank West wächst im Jahr ihres IT-Wechsels weiter /
Geschäftsjahr 2025 - vorläufige Ergebnisse
Düsseldorf (ots) - Die Sparda-Bank West ist auch im besonderen Jahr ihres
IT-Wechsels weiter gewachsen. Das belegen die vorläufigen Werte für das
Geschäftsjahr 2025. Insbesondere die Bilanzsumme entwickelte sich deutlich nach
oben: Sie stieg von 13,0 auf 13,9 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 7,0
Prozent. Damit zählt die Sparda-Bank West zu den Top 10 der größten
Genossenschaftsbanken hierzulande.
Andreas Lösing, Vorstandsvorsitzender der Bank, ist mit dem Abschluss des
Jubiläumsjahres - die Bank feierte 2025 ihren 125. Geburtstag - sehr zufrieden.
Für die Sparda-Bank West und ihr gesamtes Team sei der Wechsel des
Rechenzentrums und die gleichzeitige technische Zusammenführung von vier zu nur
noch einer Bankleitzahl "eine echte technische Revolution" gewesen. Andreas
Lösing betont: "2025 war durch unser IT-Vorhaben ein sehr anspruchsvolles
Geschäftsjahr. Trotzdem haben wir unsere positive Geschäftsentwicklung
fortsetzen können. Darauf sind wir stolz und bedanken uns bei unseren
Mitarbeitenden, die im letzten Jahr unglaublich engagiert gearbeitet haben."
Kundeneinlagen und Kundenkredite wachsen weiter
Die gute Bilanz verdankt die Sparda-Bank West ihrer starken operativen
Entwicklung. Die Kundeneinlagen sind 2025 um 7,7 Prozent auf 12,5 Milliarden
Euro gestiegen. Verantwortlich dafür waren vor allem die kurzfristigen Einlagen.
Wachstum verzeichnete die Sparda-Bank West auch bei den Kundenkrediten: Der
Bestand ist auf rund 7,5 Milliarden Euro und damit um 3,3 Prozent gewachsen. Den
größten Anteil daran hatten die Baufinanzierungen mit einem Neugeschäft von 937
Millionen Euro.
Mitglieder und Kunden - Sparda-Bank West arbeitet an Trendwende
Nach wie vor sieht der Vorstandsvorsitzende in der Entwicklung der Mitglieder-
und Kundenzahlen einen zentralen strategischen Schwerpunkt. Zwar gingen diese
Zahlen im vergangenen Jahr erneut zurück; der Rückgang fiel jedoch deutlich
moderater aus als in den Vorjahren. Ende 2025 zählte die Genossenschaft 505.986
Mitglieder (- 1,4 Prozent) und 621.513 Kundinnen und Kunden (- 1,0 Prozent). Wie
die Bank die Trendwende vollziehen und die Bekanntheit ihrer Marke steigern
will, zeigt sich aktuell auf vielen Fernseh- und Social-Media-Kanälen. Alle elf
Sparda-Banken präsentieren sich dort unter dem Motto "da, wenn's zählt" in einer
bundesweiten Markenkampagne als verlässlicher Begleiter in allen finanziellen
Lebenslagen. Darüber hinaus hat die Sparda-Bank West als Champions-Partner von
Borussia Dortmund vielfältige Aktionen geplant, um noch mehr und insbesondere
jüngere Menschen als neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. "Fußballfans dürfen
sich auf eine komplette schwarz-gelbe Konto-, Karten- und Produktwelt mit
vielfältigen Fanvorteilen freuen", stellt Andreas Lösing in Aussicht.
Zins- und Provisionsergebnis - ein starkes Plus, ein leichtes Minus
Eine erfreuliche Entwicklung verzeichnet die Sparda-Bank West beim Zinsergebnis.
Das lag am Ende des vergangenen Geschäftsjahrs bei 188,2 Millionen Euro und
damit 18,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Andreas Lösing nennt "das ausgewogene
Kredit- und Einlagengeschäft der Sparda-Bank West mit einer gezielten Anpassung
der Konditionen an die Marktbedingungen" als wichtigen Grund für dieses
stattliche Plus. Einen leichten Rückgang von 2,5 Prozent auf 49,0 Millionen Euro
hingegen erzielte die Bank beim Provisionsüberschuss. Der Vorstandsvorsitzende
ist mit diesem Wert knapp unter Vorjahresniveau dennoch zufrieden. Vor allem das
wieder sehr gute Ergebnis aus der Kooperation mit Union Investment stimmt ihn
zuversichtlich. Hier sind die Provisionen auf den Rekordwert von 27,8 Millionen
Euro angestiegen. Das ist ein Plus von 11,2 Prozent.
Verwaltungsaufwand - erwartete Steigerungen sind eingetreten
Allerdings lag der Verwaltungsaufwand im vergangenen Geschäftsjahr spürbar über
dem Vorjahresniveau. Dieser Anstieg steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der
strategisch bedeutsamen IT-Umstellung und war im Rahmen dieses
Transformationsjahres eingeplant. Insgesamt belief sich der Verwaltungsaufwand
zum Jahresende auf 195,2 Millionen Euro, was einem Plus von 13,9 Prozent
entspricht. Wesentlicher Treiber waren die Kosten für den IT-Wechsel, die den
Sachaufwand um 14,7 Prozent auf 120,8 Millionen Euro ansteigen ließen. Der
Personalaufwand nahm um 12,6 Prozent auf 74,4 Millionen Euro zu. Neben
tariflichen Anpassungen wirkten sich hier Pensionsrückstellungen sowie
Sonderzahlungen für das außerordentliche Engagement der Mitarbeitenden im
Migrationsjahr aus. "Nichts davon kam überraschend. Wir haben bewusst in die
intensive Kommunikation mit unseren Kundinnen und Kunden, in unsere
Mitarbeitenden sowie in eine moderne, zuverlässige IT investiert. Gerade diese
IT-Investitionen tragen dazu bei, unsere Kosten langfristig stabil zu halten",
betont der Vorstandsvorsitzende.
Ein Blick auf das Ergebnis - Jahresüberschuss ermöglicht 4,0 Prozent Dividende
Wie gut sich die Sparda-Bank West in ihrem so herausfordernden Geschäftsjahr
behauptet hat, zeigt der Blick auf die zentralen Ergebniskennzahlen. Das
Teilbetriebsergebnis - definiert als Zinsergebnis plus Provisionsergebnis
abzüglich Verwaltungsaufwand - erhöhte sich um 8,9 Prozent auf 37,8 Millionen
Euro. Das Ergebnis vor Steuern stieg deutlich um 17,6 Prozent auf 47,8 Millionen
Euro. Insgesamt legte der Jahresüberschuss um 12,9 Prozent auf 15,2 Millionen
Euro zu.
Für die Mitglieder der Genossenschaft bildet das starke Ergebnis die Grundlage
für eine attraktive Ausschüttung: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der
Vertreterversammlung eine Dividende von 4,0 Prozent je Genossenschaftsanteil
vor. Vorbehaltlich der Zustimmung im Juni würden insgesamt 12,4 Millionen Euro
an die Mitglieder ausgeschüttet.
Neben dieser positiven Ergebnisentwicklung verfügt die Bank über eine
komfortable Kapitalausstattung. Die harte Kernkapitalquote liegt bei 20,3
Prozent, die Gesamtkapitalkennziffer bei 21,3 Prozent - beides liegt jeweils
deutlich über den regulatorischen Mindestanforderungen.
"Dieses Ergebnis unterstreicht die Leistungsfähigkeit unseres Geschäftsmodells
und gibt uns ausreichenden Spielraum für weiteres Wachstum und gezielte
Investitionen", fasst Andreas Lösing zusammen.
Ausblick - die Ziele für 2026
Auch im Geschäftsjahr 2026 will die Sparda-Bank West ihre Geschäftsentwicklung
weiter voranbringen: Geplant ist die Gewinnung von mindestens 10.000 neuen
Girokundinnen und -kunden mit einem besonderen Fokus auf jüngere Zielgruppen. Im
Baufinanzierungsgeschäft strebt die Bank ein Neugeschäftsvolumen von etwa einer
Milliarde Euro an. Neben Kauf- und Anschlussfinanzierungen sollen insbesondere
Modernisierungs- und Sanierungsvorhaben stärker adressiert werden. Zudem soll
die Einlagenbasis weiter ausgebaut werden. Andreas Lösing fasst zusammen: "Wir
haben den Anspruch, nachhaltig zu wachsen und unsere Ertragskraft zu stärken.
Zugleich wollen wir unsere Rolle als verlässlicher Finanzpartner in unserer
Region weiterhin festigen."
Über die Sparda-Bank West
Die Sparda-Bank West gehört zu den großen genossenschaftlichen Kreditinstituten
für Privatkundinnen und -kunden in Deutschland. Ihr Unternehmenssitz liegt in
Düsseldorf und mit Münster als Zweigniederlassung hat die Bank einen weiteren
Hauptstandort. Das Kerngeschäftsgebiet der Sparda-Bank West erstreckt sich über
fast ganz Nordrhein-Westfalen bis hin zu den Ostfriesischen Inseln im Norden von
Niedersachsen. Seit 125 Jahren bietet sie ihren Mitgliedern sowie Kundinnen und
Kunden faire und kompetente Finanzberatung.
Im Internet ist die Sparda-Bank West mit der eigenen Website
http://www.sparda-west.de vertreten. In den sozialen Medien präsentiert sich die
Genossenschaftsbank auf Facebook ( http://www.facebook.com/spardabankwest ),
Instagram (www.instagram.com/spardawest) und LinkedIn (
http://www.linkedin.com/company/sparda-bank-west ) und informiert ihre Fans und
sowie Followerinnen und Follower über Angebote, Services und ihr gemeinnütziges
Engagement.
Pressekontakt:
Dr. Ulrike Hüneburg
Sparda-Bank West eG, Unternehmenskommunikation
Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf
Telefon: 0211 23932-9120
E-Mail: mailto:ulrike.hueneburg@sparda-west.de
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