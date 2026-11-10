OTS: SPARETECH GmbH / SPARETECH sichert sich 20 Mio USD Series B-Investment / ...

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SPARETECH sichert sich 20 Mio USD Series B-Investment / SPARETECH hat
sich zum Ziel gesetzt, die Ersatzteilbestände von Herstellern dank KI
binnen drei Jahren um 60 % zu senken (FOTO)
MÜNCHEN (ots) - SPARETECH, ein Anbieter von Enterprise-KI für das
Ersatzteilmanagement, hat den Abschluss einer Series-B-Finanzierungsrunde über
20 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Das Kapital soll Herstellern dabei
helfen, ihre Ersatzteilbestände zu reduzieren, ohne dabei Ausfallzeiten zu
riskieren. Blume Equity und Insight Partners führen die Runde gemeinsam an,
unter Beteiligung von Headline.
Geografische Expansion und Wachstumskurs
Seit Anfang 2024 hat sich SPARETECH in den USA etabliert und seinen Umsatz dort
verfünffacht. Im selben Zeitraum hat das Unternehmen seine Ersatzteildatenbank
auf mehr als 40 Millionen verifizierte Teile ausgebaut und sein Netzwerk auf
15.000 Hersteller- und Lieferantenpartner erweitert. Der globale Rollout bei
Nestlé, einem Kunden von SPARETECH, brachte 320 Werke in 70 Ländern in weniger
als einem Jahr live und bestätigte damit die globalen Enterprise-Fähigkeiten und
die Wachstumsgeschwindigkeit von SPARETECH.
"Alle unsere Kunden wünschen sich dasselbe: eine laufende Produktion bei
optimalem Lagerbestand. Genau dieses Problem lösen wir gemeinsam mit den
Instandhaltungsteams. Unsere KI ermöglicht es, die Ersatzteilbestände innerhalb
der nächsten drei Jahre um 60 % zu senken und gleichzeitig dieselbe
Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten."
Martin Weber, CEO und Mitgründer, SPARETECH
Warum Ersatzteile im Regal liegen bleiben
Das Ersatzteilmanagement zählt seit Langem zu den hartnäckigsten Ineffizienzen
in der produzierenden Industrie. Ein einziger Fehlbestand kann die Produktion
stoppen und eine ganze Linie lahmlegen, weshalb Werke standardmäßig umfangreiche
Ersatzteilbestände als Absicherung vorhalten. Das Ergebnis: Erhebliche Mengen an
Kapital liegen im Regal. Der Benchmark-Report 2026 von SPARETECH beziffert den
durchschnittlichen Wert des Ersatzteilbestands auf 169 Millionen US-Dollar pro
Unternehmen.
Quelle: Kosteneinsparungen im Ersatzteilmanagement erschließen: Der
Benchmark-Report 2026 zu Instandhaltungsausgaben, Produktivität und Working
Capital (https://sparetech.io/de/ressourcen/bericht/ersatzteilmanagement-als-wer
ttreiber), SPARETECH, 2026.
Von Transparenz zur Verfügbarkeit
Seit seiner Gründung unterstützt SPARETECH Kunden dabei, Transparenz über die
vorhandenen Ersatzteile zu gewinnen und ihre Ersatzteildaten zu standardisieren,
das Fundament eines effizienten Ersatzteilmanagements. Um Bestände spürbar zu
senken, braucht es jedoch mehr als gute Daten. Es braucht physisches Handeln.
SPARETECH geht den entscheidenden Schritt weiter: von reinen Erkenntnissen hin
zu messbaren Ergebnissen - reduzierten Beständen bei konstant hoher
Anlagenverfügbarkeit. Um das 60-Prozent-Ziel zu erreichen, benötigt jedes
Instandhaltungsteam die Gewissheit, dass das passende Ersatzteil im Bedarfsfall
sofort bereitsteht - selbst wenn es sich im Lager eines anderen Unternehmens
befindet. Genau diese nahtlose Verfügbarkeit stellt die KI von SPARETECH sicher.
"Jedes ungenutzte Ersatzteil ist gebundenes Kapital, das an anderer Stelle
fehlt. Wir entwickeln eine KI, die dafür sorgt, dass das richtige Ersatzteil
genau dann verfügbar ist, wenn ein Werk es braucht. So bringen wir ungenutzte
Bestände zurück in den Umlauf - und machen gebundenes Kapital wieder frei für
Investitionen. Wir nennen das den Beginn der Zero Waste Industrial Sharing
Economy."
Dr. Lukas Biedermann, COO und Mitgründer, SPARETECH
Warum jetzt
Die industrielle Automatisierung nimmt weiter zu, und eine einzige neue
Produktionslinie kann Tausende zusätzlicher Ersatzteile mit sich bringen, die
stets auf Lager sein müssen. Das Problem wächst mit jeder neu installierten
Maschine. Angesichts steigender Kapitalkosten können es sich produzierende
Unternehmen kaum leisten, so viel Geld im Regal zu binden. Gleichzeitig kann KI
heute Verfügbarkeit in einem Umfang sicherstellen, den kein Team manuell
bewältigen könnte.
"Oft führt der Aufbau von Resilienz in der Lieferkette dazu, dass mehr
Ersatzteilbestände aufgebaut werden. Ein besser geeigneter Weg wäre ein System,
das höhere Resilienz bei bis zu 60 % weniger Lagerbeständen im Regal sichert.
SPARETECH tut genau das. Eine faszinierende Chance, insbesondere für die
verarbeitende Industrie."
Joe Kaeser, Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy und Daimler Truck
"SPARETECH ist genau die Art von Unternehmen, die wir unterstützen. Ungenutzte
Ersatzteile sind ein großer, übersehener Pool verschwendeter Ressourcen. Sie
wieder in den Einsatz zu bringen, verschafft produzierenden Unternehmen einen
messbaren Ertrag und bedeutet weniger Verschwendung für den Planeten. Wir freuen
uns sehr, Martin, Lukas und das Team auf ihrem Wachstumskurs zu begleiten."
Michelle Capiod, Co-Founding Partner, Blume Equity
Investitionen in Innovation und Expansion
SPARETECH setzt die Finanzierung gezielt ein: Für die Weiterentwicklung der KI,
die eine höhere Ersatzteilverfügbarkeit ermöglicht und Überbestände wieder in
den Umlauf bringt, für die Expansion nach Nordamerika und in weitere Märkte
sowie für die vertiefte Partnerschaft mit Bestandskunden.
"Die nächste Wachstumsphase von SPARETECH führt über Nordamerika. Amerikanische
Unternehmen betreiben große Produktionsnetzwerke, in denen viel Kapital in
Ersatzteilen gebunden ist, und sie brauchen einen Partner, der für diese
Größenordnung gemacht ist. Insight unterstützt seit Jahrzehnten
Softwareunternehmen beim Wachstum in den USA, und wir freuen uns darauf, Martin,
Lukas und das Team auf ihrem Wachstumskurs zu begleiten."
Brad Fiedler, Managing Director, Insight Partners
"Die digitale Welt macht gerade einen Sprung in die physische, und Deutschland
hat als Industrieland die Substanz, diesen Wandel anzuführen. SPARETECH baut
industrielle KI für das Ersatzteilmanagement und gibt Instandhaltungs- und
Beschaffungsteams schon heute Planungssicherheit in unsicheren Zeiten. Hier
beginnt sich industrielle KI für produzierende Unternehmen weltweit
auszuzahlen."
Christian Miele, General Partner, Headline
Mehr erfahren Sie unter https://sparetech.io/de/blog/serie-b-finanzierung-mit-bl
ume-equity-und-insight-partners
Über SPARETECH
Die Enterprise-KI-Software von SPARETECH ermöglicht globalen produzierenden
Unternehmen, ihre Ersatzteilkosten und Ersatzteilbestände zu reduzieren. Auf
Basis verifizierter Originalherstellerdaten standardisiert die Plattform
Materialstammdaten, dimensioniert Bestände werksübergreifend bedarfsgerecht und
ermöglicht die Beschaffung von Ersatzteilen sowie den Weiterverkauf
überschüssiger Bestände im gesamten Netzwerk. Instandhaltungs- und
Beschaffungsteams wissen, was sie haben, bekommen, was sie brauchen, und
verkaufen, was sie nicht brauchen.
Hersteller wie Nestlé, Porsche, VW, Bosch und Sanofi setzen bereits auf
SPARETECH und treiben gemeinsam mit dem Unternehmen die Vision einer Zero Waste
Industrial Sharing Economy voran.
Über Blume Equity
Blume Equity ist ein europäischer Growth-Equity-Investor mit Sitz in London und
Amsterdam. Das Unternehmen unterstützt Firmen, die sauberere Energiesysteme,
intelligentere Industrielösungen und klimaresilientere Geschäftsideen aufbauen.
Das Team arbeitet eng mit Gründerinnen und Gründern zusammen, um Unternehmen bei
der Skalierung zu unterstützen und langfristig Wert zu schaffen. Weitere
Informationen finden Sie unter http://blumeequity.com.
Über Insight Partners
Insight Partners ist ein globaler KI- und Software-Investor, der mit
wachstumsstarken Technologie-, Software- und Internet-Start-ups und Scale-ups
zusammenarbeitet, die in ihren Branchen transformative Veränderungen
vorantreiben. Zum 30. Juni 2026 verwaltet das Unternehmen ein regulatorisches
Vermögen (Regulatory Assets under Management) von über 90 Mrd. US-Dollar.
Insight Partners hat in mehr als 900 Unternehmen weltweit investiert, und über
55 Portfoliounternehmen haben einen Börsengang erreicht. Insight hat seinen
Hauptsitz in New York City und ist mit Standorten in London, Tel Aviv und der
Bay Area global vertreten. Insights Mission ist es, visionäre Führungskräfte zu
finden, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen
auf ihrem Wachstumsweg von der ersten Investition bis zum Börsengang,
maßgeschneiderte, praxisnahe Softwareexpertise zur Seite zu stellen. Weitere
Informationen zu Insight und allen Investments finden Sie unter
https://www.insightpartners.com/ oder auf X unter @insightpartners.
Über Headline
Headline ist eine Venture-Capital-Gesellschaft, die mit außergewöhnlichen
Technologie-Teams mit globalen Ambitionen zusammenarbeitet. Das Unternehmen
verwaltet ein Vermögen von mehr als 5 Milliarden US-Dollar und investiert über
regional fokussierte Early-Stage-Fonds in den USA, Europa, Asien und
Lateinamerika sowie über Headline Growth, einen globalen Fonds für
Finanzierungen ab der Series B bis hin zum Börsengang. Headline hat seinen
Hauptsitz in San Francisco und verfügt über acht weltweite Standorte. Mehr
erfahren Sie unter https://headline.com/
Pressekontakt:
Charles Mackenzie
VP Marketing, SPARETECH
mailto:charles.mackenzie@sparetech.io
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183901/6387898
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