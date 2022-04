OTS: Spitch AG / Piergiorgio Vittori neuer US-Chef von Spitch / Neuer ...

Piergiorgio Vittori neuer US-Chef von Spitch / Neuer Präsident und CEO

hat Spitch bereits erfolgreich in den USA eingeführt

New York / Frankfurt (ots) - Im Zuge des Ausbaus ihrer internationalen

Aktivitäten hat die Schweizer Spitch AG Piergiorgio Vittori zum Präsidenten und

CEO ihrer US-Aktivitäten ernannt. Der neue US-Chef wird die Expansion von Spitch

im amerikanischen Markt leiten, nachdem er bereits als Vice President of

Worldwide Business Development und Regional Managing Director erfolgreich tätig

war. Vor seinem Einstieg bei Spitch führte er die weltweite Entwicklung und den

Vertrieb bei Verbio, Nuance Communications und Loquendo, wo er das US-Team

leitete, die europäischen Umsätze des Unternehmens übertraf und die Firma als

einen der führenden Anbieter von Sprachtechnologie etablierte.

Piergiorgio Vittori will sich in den USA vor allem auf die Marktsegmente Finanz-

und Gesundheitswesen, Versicherungen, Technologie, Telekommunikation, Bildung,

Einzelhandel, öffentlicher Verkehr und Behörden konzentrieren. Hierzu ist eine

Erweiterung der Vertriebs-, Marketing- und Technikteams in den USA vorgesehen.

Spitch hatte 2021 eine erfolgreiche Finanzierungsrunde absolviert, um seine

Kapitalbasis für die internationale Expansion zu stärken. Das Unternehmen will

seine Kunden und Partnerschaften in den USA in den kommenden Wochen bekannt

geben.

"Es freut mich, an der Spitze der Sprachtechnologie zu stehen und Teil des

Spitch-Teams zu sein, das mich begeistert und motiviert", sagt Piergiorgio

Vittori, Präsident und CEO des US-Unternehmensbereichs von Spitch. Er erklärt:

"Wir haben eine leistungsstarke KI-Lösung, die von Branchenexperten entwickelt

wurde, und ich freue mich darauf, unser Geschäft in den USA auszubauen."

"Piergiorgio hat bereits einen wichtigen Beitrag zu unserem Wachstum in den USA

geleistet. Deshalb liegt es auf der Hand, ihn in eine Position zu bringen, in

der er weiterhin zum Gesamterfolg des Unternehmens beitragen kann", sagt Alexey

Popov, Global CEO von Spitch. "Er versteht die Industrie und weiß, wie wichtig

KI für die Zukunft der Sprachtechnologie ist. Wir freuen uns sehr, dass wir

Piergiorgio zum Präsidenten und CEO des US-Geschäftsbereichs ernannt haben."

Die Spitch AG (https://spitch.ai/de/) mit Präsenz in zahlreichen europäischen

Ländern und Nordamerika ist ein führender Entwickler und Anbieter von Sprach-

und Textdialogsystemen für Unternehmen und Behörden. Spitch-Systeme verstehen

nicht nur Wörter und Sätze, sondern insbesondere auch den Sinn des Gesagten.

Hierzu setzt Spitch auf durchgängig eigenentwickelte Software, die Natural

Language Processing (NLP), Artificial Intelligence (AI) und Machine Learning

(ML) kombiniert. Je nach Anforderungen werden unterschiedliche Module auf

Grundlage einer einheitlichen Omnichannel-Plattform zu einer kundenspezifischen

Lösung zusammengeführt. Spitch-Systeme arbeiten in namhaften Call- und

Contact-Centern, Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, der

Automobil- und Transportbranche, dem Gesundheitswesen und im öffentlichen

Dienst. Mehr als 50 Millionen Interaktionen wurden 2021 über Spitch-Systeme

abgewickelt und das Wachstum geht weiter.

Pressekontakt:

Weitere Informationen: Spitch AG,

Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz

Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: mailto:info@spitch.ch,

Web: http://www.spitch.ch

Ansprechpartnerin für die Presse: Carmen Keller,

Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: mailto:carmen.keller@spitch.ch

PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,

Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland

Tel.: +49 611 9731 50, E-Mail: mailto:team@euromarcom.de,

Web: http://www.euromarcom.de, http://www.facebook.de/euromarcom (like if you

like-:)

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134046/5189094

OTS: Spitch AG