OTS: SRH Holding / Bildungs- und Gesundheitsanbieter SRH: Gute Ergebnisse bei ...

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Bildungs- und Gesundheitsanbieter SRH: Gute Ergebnisse bei anhaltend
schwierigen Rahmenbedingungen (FOTO)
Heidelberg (ots) -
- Der gemeinnützige Stiftungskonzern SRH hat 2025 seinen Umsatz um 7,1 Prozent
auf über 1,5 Milliarden Euro steigern können
- Jahresergebnis liegt bei 39,4 Millionen Euro; Umsatzrendite beträgt 2,3
Prozent
- Bildungseinrichtungen wachsen weiter gegen den Trend
- Gesundheitsbereich trotz allgemeiner Lage in Deutschland insgesamt im Plus
Die SRH, Deutschlands größte gemeinnützige Stiftung für Bildung und Gesundheit,
hat die Ergebnisse aus dem Geschäftsjahr 2025 bekanntgegeben. Das Unternehmen
hat das vergangene Jahr mit einem Umsatz von 1.546,1 Mio. Euro abgeschlossen -
das entspricht einer Steigerung um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1.443,0
Mio. Euro). Das Jahresergebnis lag bei 39,4 Millionen Euro, im Vergleich zu 33,4
Mio. Euro im Jahr zuvor. Die SRH hat mit rund 17.600 Kolleginnen und Kollegen
einen Höchststand an Mitarbeitenden.
Solide Ergebnisse ermöglichen auch in Zukunft substanzielle Reinvestitionen
"Wir haben uns 2025 gut entwickelt", so der Vorstandsvorsitzende der SRH,
Patrick Mombaur. "Die Ergebnisse ermöglichen uns auch weiterhin, Menschen in
ihrer Selbstbestimmung zu unterstützen und dafür unsere Angebote in Bildung und
Gesundheit stetig auszubauen und zu verbessern."
"Trotz - oder gerade wegen - der vielen Unwägbarkeiten im Bildungs- und im
Gesundheitswesen hat die SRH im vergangenen Jahr mit knapp 115 Millionen Euro so
viel wie selten in den Ausbau ihres Angebotes reinvestiert", fährt Mombaur fort.
"Dass wir das können, ist Verdienst unserer Kolleginnen und Kollegen, und das
macht mich stolz. Wir bleiben weiter fokussiert auf die Erzielung ausreichender
Wirtschaftlichkeit, um auch in Zukunft die erforderlichen Investitionen in unser
Angebot und unsere Infrastruktur tätigen zu können."
Bildungsbereich stellt sich auf Veränderungen der Arbeitswelt ein
Die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, der beruflichen Bildung sowie
die Fachschulen und Schulen der SRH haben in einem herausfordernden
gesellschaftlichen Umfeld das Geschäftsjahr 2025 ebenfalls sehr erfolgreich
abgeschlossen. Die zunehmende Digitalisierung, die rasante Entwicklung
Künstlicher Intelligenz (KI) als auch der demografische Wandel prägen die
Bildungs- und Arbeitswelt nachhaltig. Diesen Veränderungen stellt sich die SRH
Bildung konsequent mit einer Vielzahl von zukunftsgerichteten Maßnahmen, unter
anderem der Steigerung ihrer digitalen Angebote und durch die Integration
KI-bezogener Themen in Bildung, Qualifizierung und Organisation.
Hochschulen der SRH trotzen dem demographischen Wandel
Durch den demographischen Wandel verzeichnen Deutschlands Hochschulen allgemein
eine rückläufige nationale Nachfrage. "Diese Entwicklung zeichnete sich seit
vielen Jahren ab", so Mombaur. "Dem begegnen wir bei der SRH durch ein
attraktives Studienangebot, das verstärkt auch internationale
Studieninteressierte anspricht." 2025 waren an den Hochschulen der SRH über
22.000 Studierende aus 140 Ländern eingeschrieben. "Der wirtschaftliche Betrieb
von privaten Hochschulen in Deutschland bleibt eine große Herausforderung, die
auch wir als SRH weiterhin angehen müssen."
Gesundheitsbereich der SRH trotz Hängepartie seitens der Politik insgesamt im
Plus
Nach wie vor ist die seit Jahren diskutierte Krankenhausreform in Deutschland
nicht erfolgt. Dennoch erzielte der Gesundheitssektor des Heidelberger
Stiftungskonzerns unterm Strich ein positives Jahresergebnis. Patrick Mombaur:
"Vier von fünf Krankenhäusern in Deutschland schreiben rote Zahlen - bis auf
wenige Ausnahmen gehören die Kliniken der SRH allerdings nicht dazu." Gründe
dafür sieht Mombaur in der vorausschauenden strategischen Ausrichtung sowie
einer starken regionalen Aufstellung der Krankenhäuser, welche eng
zusammenarbeiten und Synergien nutzen.
Neustrukturierung des Vorstandes der SRH
Im Juni 2026 wurde Patrick Mombaur zum neuen Vorstandsvorsitzenden der SRH
berufen, während der Vorstand von bislang zwei auf künftig drei Mitglieder
erweitert werden wird. Weitere Informationen dazu finden Sie hier (https://www.s
rh.de/de/news/2026/q2/patrick-mombaur-wird-neuer-vorstandsvorsitzender-des-bildu
ngs-und-gesundheitsanbieters-srh/).
Auch in Zukunft Engagement für Bildung, Gesundheit und Freiheit
Insgesamt sieht sich die SRH, die in diesem Jahr seit 60 Jahren besteht, gut für
die Zukunft aufgestellt. "Wir sind als gemeinnützige Stiftung keinerlei Eigner
gegenüber verpflichtet, Dividenden oder Ähnliches auszuschütten. Solange wir
selbst für unsere Wirtschaftlichkeit sorgen, können wir jeden Tag Menschen
einfach nur Gutes tun", so Mombaur.
SRH Jahresbericht 2024/25 verfügbar
Ab sofort ist der SRH Jahresbericht für 2024/25 verfügbar:
https://www.srh-jahresbericht.de/
Diese und weitere Pressemeldungen finden Sie auch auf der Website der SRH (https
://www.srh.de/de/news/2026/q3/entwicklung-der-srh-gute-ergebnisse-bei-anhaltend-
schwierigen-rahmenbedingungen/).
SRH | Gemeinsam für Bildung und Gesundheit
Als Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit
begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft
fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin
zu einem selbstbestimmten Leben. Mit rund 17.600 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und mehr als 1,2 Mio. Kunden erwirtschaften wir einen Umsatz von
über 1,5 Mrd. Euro (2025).
Die 1966 gegründete SRH ist heute Deutschlands größte gemeinnützige Stiftung in
den Bereichen Bildung und Gesundheit mit bundesweit rund 90 Standorten.
Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.
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Leiter Unternehmenskommunikation
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