OTS: SRH Holding / Bildungs- und Gesundheitsanbieter SRH: Gute Ergebnisse bei ...

13.07.26 09:58 Uhr

Bildungs- und Gesundheitsanbieter SRH: Gute Ergebnisse bei anhaltend

schwierigen Rahmenbedingungen (FOTO)

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Heidelberg (ots) -

- Der gemeinnützige Stiftungskonzern SRH hat 2025 seinen Umsatz um 7,1 Prozent

auf über 1,5 Milliarden Euro steigern können

- Jahresergebnis liegt bei 39,4 Millionen Euro; Umsatzrendite beträgt 2,3

Prozent

- Bildungseinrichtungen wachsen weiter gegen den Trend

- Gesundheitsbereich trotz allgemeiner Lage in Deutschland insgesamt im Plus

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Die SRH, Deutschlands größte gemeinnützige Stiftung für Bildung und Gesundheit,

hat die Ergebnisse aus dem Geschäftsjahr 2025 bekanntgegeben. Das Unternehmen

hat das vergangene Jahr mit einem Umsatz von 1.546,1 Mio. Euro abgeschlossen -

das entspricht einer Steigerung um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1.443,0

Mio. Euro). Das Jahresergebnis lag bei 39,4 Millionen Euro, im Vergleich zu 33,4

Mio. Euro im Jahr zuvor. Die SRH hat mit rund 17.600 Kolleginnen und Kollegen

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einen Höchststand an Mitarbeitenden.

Solide Ergebnisse ermöglichen auch in Zukunft substanzielle Reinvestitionen

"Wir haben uns 2025 gut entwickelt", so der Vorstandsvorsitzende der SRH,

Patrick Mombaur. "Die Ergebnisse ermöglichen uns auch weiterhin, Menschen in

ihrer Selbstbestimmung zu unterstützen und dafür unsere Angebote in Bildung und

Gesundheit stetig auszubauen und zu verbessern."

"Trotz - oder gerade wegen - der vielen Unwägbarkeiten im Bildungs- und im

Gesundheitswesen hat die SRH im vergangenen Jahr mit knapp 115 Millionen Euro so

viel wie selten in den Ausbau ihres Angebotes reinvestiert", fährt Mombaur fort.

"Dass wir das können, ist Verdienst unserer Kolleginnen und Kollegen, und das

macht mich stolz. Wir bleiben weiter fokussiert auf die Erzielung ausreichender

Wirtschaftlichkeit, um auch in Zukunft die erforderlichen Investitionen in unser

Angebot und unsere Infrastruktur tätigen zu können."

Bildungsbereich stellt sich auf Veränderungen der Arbeitswelt ein

Die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, der beruflichen Bildung sowie

die Fachschulen und Schulen der SRH haben in einem herausfordernden

gesellschaftlichen Umfeld das Geschäftsjahr 2025 ebenfalls sehr erfolgreich

abgeschlossen. Die zunehmende Digitalisierung, die rasante Entwicklung

Künstlicher Intelligenz (KI) als auch der demografische Wandel prägen die

Bildungs- und Arbeitswelt nachhaltig. Diesen Veränderungen stellt sich die SRH

Bildung konsequent mit einer Vielzahl von zukunftsgerichteten Maßnahmen, unter

anderem der Steigerung ihrer digitalen Angebote und durch die Integration

KI-bezogener Themen in Bildung, Qualifizierung und Organisation.

Hochschulen der SRH trotzen dem demographischen Wandel

Durch den demographischen Wandel verzeichnen Deutschlands Hochschulen allgemein

eine rückläufige nationale Nachfrage. "Diese Entwicklung zeichnete sich seit

vielen Jahren ab", so Mombaur. "Dem begegnen wir bei der SRH durch ein

attraktives Studienangebot, das verstärkt auch internationale

Studieninteressierte anspricht." 2025 waren an den Hochschulen der SRH über

22.000 Studierende aus 140 Ländern eingeschrieben. "Der wirtschaftliche Betrieb

von privaten Hochschulen in Deutschland bleibt eine große Herausforderung, die

auch wir als SRH weiterhin angehen müssen."

Gesundheitsbereich der SRH trotz Hängepartie seitens der Politik insgesamt im

Plus

Nach wie vor ist die seit Jahren diskutierte Krankenhausreform in Deutschland

nicht erfolgt. Dennoch erzielte der Gesundheitssektor des Heidelberger

Stiftungskonzerns unterm Strich ein positives Jahresergebnis. Patrick Mombaur:

"Vier von fünf Krankenhäusern in Deutschland schreiben rote Zahlen - bis auf

wenige Ausnahmen gehören die Kliniken der SRH allerdings nicht dazu." Gründe

dafür sieht Mombaur in der vorausschauenden strategischen Ausrichtung sowie

einer starken regionalen Aufstellung der Krankenhäuser, welche eng

zusammenarbeiten und Synergien nutzen.

Neustrukturierung des Vorstandes der SRH

Im Juni 2026 wurde Patrick Mombaur zum neuen Vorstandsvorsitzenden der SRH

berufen, während der Vorstand von bislang zwei auf künftig drei Mitglieder

erweitert werden wird. Weitere Informationen dazu finden Sie hier (https://www.s

rh.de/de/news/2026/q2/patrick-mombaur-wird-neuer-vorstandsvorsitzender-des-bildu

ngs-und-gesundheitsanbieters-srh/).

Auch in Zukunft Engagement für Bildung, Gesundheit und Freiheit

Insgesamt sieht sich die SRH, die in diesem Jahr seit 60 Jahren besteht, gut für

die Zukunft aufgestellt. "Wir sind als gemeinnützige Stiftung keinerlei Eigner

gegenüber verpflichtet, Dividenden oder Ähnliches auszuschütten. Solange wir

selbst für unsere Wirtschaftlichkeit sorgen, können wir jeden Tag Menschen

einfach nur Gutes tun", so Mombaur.

SRH Jahresbericht 2024/25 verfügbar

Ab sofort ist der SRH Jahresbericht für 2024/25 verfügbar:

https://www.srh-jahresbericht.de/

Diese und weitere Pressemeldungen finden Sie auch auf der Website der SRH (https

://www.srh.de/de/news/2026/q3/entwicklung-der-srh-gute-ergebnisse-bei-anhaltend-

schwierigen-rahmenbedingungen/).

SRH | Gemeinsam für Bildung und Gesundheit

Als Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit

begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft

fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin

zu einem selbstbestimmten Leben. Mit rund 17.600 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern und mehr als 1,2 Mio. Kunden erwirtschaften wir einen Umsatz von

über 1,5 Mrd. Euro (2025).

Die 1966 gegründete SRH ist heute Deutschlands größte gemeinnützige Stiftung in

den Bereichen Bildung und Gesundheit mit bundesweit rund 90 Standorten.

Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.

Pressekontakt:

Martin Kussler

Leiter Unternehmenskommunikation

SRH Holding (SdbR)

Tel. 06221 / 8223-158

mailto:martin.kussler@srh.de

Christian Haas

Manager Unternehmenskommunikation

SRH Holding (SdbR)

Tel. 06221 / 8223-227

mailto:christian.haas@srh.de

Anne Schorch

Managerin Unternehmenskommunikation

SRH Holding (SdbR)

Tel. 06221 / 8223-208

mailto:anne.schorch@srh.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171813/6313093

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