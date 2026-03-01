OTS: SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG / SSI Schäfer Gruppe erzielt ...

SSI Schäfer Gruppe erzielt den bislang höchsten Auftragseingang der

Unternehmensgeschichte bei einem weiterhin guten Ergebnis im

Geschäftsjahr 2025 (FOTO)

Neunkirchen/Siegerland (ots) -

- Auftragseingang deutlich um 8,5 % auf 2,1 Mrd. EUR gesteigert

- Geschäftsbereich Logistics Solutions und Customer Services wesentliche Treiber

beim Auftragseingang mit jeweils über 14 % Steigerung

- Geschäftsbereich Products & Equipment weiterhin in einem Umfeld verhaltener

Nachfrage und intensivem Wettbewerb

- Plastics Division mit leicht gesteigertem Auftragseingang und deutlicher

Ergebnisverbesserung, jedoch noch unter dem Einfluss der schwachen

Automobilkonjunktur

Die SSI Schäfer Gruppe, ein Familienunternehmen mit über 85-jähriger Historie

und ein international führender Lösungsanbieter für alle Bereiche der

Intralogistik, hat im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen das

erfolgreichste Geschäftsjahr der letzten Dekade verbucht. Das Ergebnis vor

Steuern (EBT) stieg gegenüber dem Vorjahreswert um 18,2%. Maßgeblich

verantwortlich für diese Dynamik waren operative Verbesserungen in laufenden

Projekten, eine höhere Werksleistung sowie ein konsequentes Kostenmanagement.

Beim Auftragseingang erreichte die SSI Schäfer Gruppe mit 2,1 Mrd. EUR einen

neuen Rekordwert und lag 8,5 % über dem Vorjahreswert. Getragen wurde diese

Entwicklung vor allem durch die Geschäftsbereiche Logistics Solutions (+14,6 %)

und Customer Services (+14,8 %), die jeweils deutliche Steigerungen im

zurückliegenden Geschäftsjahr erzielen konnten. Ein herausragendes Highlight war

die Akquise eines Großprojektes in den USA mit einem Volumen von rund 250 Mio.

EUR, welches die Leistungsfähigkeit der SSI Schäfer Gruppe im internationalen

Wettbewerb eindrucksvoll unterstreicht. Darüber hinaus überschritt der

Geschäftsbereich Customer Services beim Auftragseingang erstmals die Marke von

einer halben Milliarde EUR. In den Geschäftsbereichen Products & Equipment und

Plastics machten sich dagegen das schwierige Marktumfeld und eine verhaltene

Nachfragesituation bemerkbar. Daraus resultierend lagen die Umsatzerlöse der

Gruppe mit 1,7 Mrd. EUR unter dem Vorjahreswert. Hinzu kommen auf das Jahr 2026

verschobene Projektabnahmen im Bereich Logistics Solutions, dem größten

Geschäftsbereich der SSI Schäfer Gruppe.

Peter Edelmann, CEO der SSI Schäfer Gruppe: "SSI Schäfer blickt auf ein weiteres

gelungenes Geschäftsjahr zurück. Trotz eines nach wie vor anspruchsvollen

wirtschaftlichen Umfelds konnten wir erneut ein deutlich positives Ergebnis

erzielen und unsere Ergebnisqualität nochmals spürbar verbessern. Der

Rekord-Auftragseingang, insbesondere getrieben durch strategisch bedeutende

Projekte, unterstreicht unsere Leistungsfähigkeit im Wettbewerb. Mit der

Strategie 2030, mit der wir das Unternehmen zukunftsfähig aufstellen, und der

konsequenten Kundenfokussierung schaffen wir die Voraussetzungen, um unseren

Kurs des nachhaltigen, profitablen Wachstums fortzusetzen."

Die Umsetzung des "Zukunftskonzepts Neunkirchen" wurde zielgerichtet

vorangetrieben: Die damit verbundenen gezielten Investitionen im zweistelligen

Millionenbereich in neue Anlagen wurden in Auftrag gegeben mit dem Ziel, die

Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts am Hauptsitz des

Familienunternehmens nachhaltig zu stärken.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet die SSI Schäfer Gruppe trotz der vom

Branchenverband VDMA weiterhin erwarteten herausfordernden Marktverhältnisse mit

einer anhaltend positiven Entwicklung. Der starke Auftragseingang, die erneute

Ergebnisverbesserung und die Strategie 2030 bilden eine solide Basis für die

zukünftige Entwicklung der Unternehmensgruppe.

Kontakt SSI Schäfer Gruppe:

Melanie Kämpf / Senior Global Communication Manager / Global

Marketing

Mobil +49 151 12 11 32 25 / Tel. Office +49 2735 70-252 /

mailto:Melanie.Kaempf@ssi-schaefer.com

Annika Find / Global Communication Manager / Global Marketing

Mobil +49 170 983 96 97 / Tel. Office +49 2735 70-9683 /

mailto:Annika.Find@ssi-schaefer.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160534/6233491

OTS: SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG