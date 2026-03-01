OTS: SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG / SSI Schäfer Gruppe erzielt ...
SSI Schäfer Gruppe erzielt den bislang höchsten Auftragseingang der
Unternehmensgeschichte bei einem weiterhin guten Ergebnis im
Geschäftsjahr 2025 (FOTO)
Neunkirchen/Siegerland (ots) -
- Auftragseingang deutlich um 8,5 % auf 2,1 Mrd. EUR gesteigert
- Geschäftsbereich Logistics Solutions und Customer Services wesentliche Treiber
beim Auftragseingang mit jeweils über 14 % Steigerung
- Geschäftsbereich Products & Equipment weiterhin in einem Umfeld verhaltener
Nachfrage und intensivem Wettbewerb
- Plastics Division mit leicht gesteigertem Auftragseingang und deutlicher
Ergebnisverbesserung, jedoch noch unter dem Einfluss der schwachen
Automobilkonjunktur
Die SSI Schäfer Gruppe, ein Familienunternehmen mit über 85-jähriger Historie
und ein international führender Lösungsanbieter für alle Bereiche der
Intralogistik, hat im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen das
erfolgreichste Geschäftsjahr der letzten Dekade verbucht. Das Ergebnis vor
Steuern (EBT) stieg gegenüber dem Vorjahreswert um 18,2%. Maßgeblich
verantwortlich für diese Dynamik waren operative Verbesserungen in laufenden
Projekten, eine höhere Werksleistung sowie ein konsequentes Kostenmanagement.
Beim Auftragseingang erreichte die SSI Schäfer Gruppe mit 2,1 Mrd. EUR einen
neuen Rekordwert und lag 8,5 % über dem Vorjahreswert. Getragen wurde diese
Entwicklung vor allem durch die Geschäftsbereiche Logistics Solutions (+14,6 %)
und Customer Services (+14,8 %), die jeweils deutliche Steigerungen im
zurückliegenden Geschäftsjahr erzielen konnten. Ein herausragendes Highlight war
die Akquise eines Großprojektes in den USA mit einem Volumen von rund 250 Mio.
EUR, welches die Leistungsfähigkeit der SSI Schäfer Gruppe im internationalen
Wettbewerb eindrucksvoll unterstreicht. Darüber hinaus überschritt der
Geschäftsbereich Customer Services beim Auftragseingang erstmals die Marke von
einer halben Milliarde EUR. In den Geschäftsbereichen Products & Equipment und
Plastics machten sich dagegen das schwierige Marktumfeld und eine verhaltene
Nachfragesituation bemerkbar. Daraus resultierend lagen die Umsatzerlöse der
Gruppe mit 1,7 Mrd. EUR unter dem Vorjahreswert. Hinzu kommen auf das Jahr 2026
verschobene Projektabnahmen im Bereich Logistics Solutions, dem größten
Geschäftsbereich der SSI Schäfer Gruppe.
Peter Edelmann, CEO der SSI Schäfer Gruppe: "SSI Schäfer blickt auf ein weiteres
gelungenes Geschäftsjahr zurück. Trotz eines nach wie vor anspruchsvollen
wirtschaftlichen Umfelds konnten wir erneut ein deutlich positives Ergebnis
erzielen und unsere Ergebnisqualität nochmals spürbar verbessern. Der
Rekord-Auftragseingang, insbesondere getrieben durch strategisch bedeutende
Projekte, unterstreicht unsere Leistungsfähigkeit im Wettbewerb. Mit der
Strategie 2030, mit der wir das Unternehmen zukunftsfähig aufstellen, und der
konsequenten Kundenfokussierung schaffen wir die Voraussetzungen, um unseren
Kurs des nachhaltigen, profitablen Wachstums fortzusetzen."
Die Umsetzung des "Zukunftskonzepts Neunkirchen" wurde zielgerichtet
vorangetrieben: Die damit verbundenen gezielten Investitionen im zweistelligen
Millionenbereich in neue Anlagen wurden in Auftrag gegeben mit dem Ziel, die
Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts am Hauptsitz des
Familienunternehmens nachhaltig zu stärken.
Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet die SSI Schäfer Gruppe trotz der vom
Branchenverband VDMA weiterhin erwarteten herausfordernden Marktverhältnisse mit
einer anhaltend positiven Entwicklung. Der starke Auftragseingang, die erneute
Ergebnisverbesserung und die Strategie 2030 bilden eine solide Basis für die
zukünftige Entwicklung der Unternehmensgruppe.
Kontakt SSI Schäfer Gruppe:
Melanie Kämpf / Senior Global Communication Manager / Global
Marketing
Mobil +49 151 12 11 32 25 / Tel. Office +49 2735 70-252 /
mailto:Melanie.Kaempf@ssi-schaefer.com
Annika Find / Global Communication Manager / Global Marketing
Mobil +49 170 983 96 97 / Tel. Office +49 2735 70-9683 /
mailto:Annika.Find@ssi-schaefer.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160534/6233491
OTS: SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG