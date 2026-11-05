OTS: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. / Ausgaben für ...

05.11.26 09:30 Uhr

Ausgaben für Forschung und Entwicklung der Wirtschaft stagnieren -

Forschungspersonal geht zurück

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Berlin (ots) - Die Unternehmen in Deutschland haben ihre Ausgaben für interne

Forschung und Entwicklung (FuE) im Jahr 2025 unwesentlich auf 92,9 Milliarden

Euro erhöht. Das FuE-Personal ging im gleichen Jahr um 1,2 Prozent zurück.

Erstmalig seit 2016 sanken auch die externen FuE-Aufwendungen. Das zeigen

aktuelle Daten aus der FuE-Unternehmensbefragung, die der Stifterverband im

Auftrag des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)

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durchgeführt hat.

Im Jahr 2025 haben die Unternehmen in Deutschland für ihre eigene Forschung und

Entwicklung 92,9 Milliarden Euro ausgegeben, ein Jahr zuvor waren es 92,5

Milliarden Euro. Das Forschungspersonal ging im gleichen Zeitraum um 6.654 auf

547.447 Vollzeitstellen zurück. Kürzungen gibt es erstmals seit 2016 auch bei

den Forschungsaufträgen: Die Unternehmen haben ihre Ausgaben für

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Forschungsaufträge an andere Unternehmen, Hochschulen oder

Forschungseinrichtungen um 0,9 Prozent auf rund 32,7 Milliarden Euro reduziert.

Im Jahr 2024 waren es noch rund 33 Milliarden Euro. Das sind Ergebnisse erster

Trenddaten aus der Erhebung zur Forschung und Entwicklung (FuE) im

Wirtschaftssektor.

Ein zentraler Punkt ist der Anteil der internen Aufwendungen für FuE am

Bruttoinlandsprodukt. Im Jahr 2025 lag er bei 3,07 Prozent (2024: 3,12 Prozent).

Die Aufwendungen der Wirtschaft allein machen einen Anteil von 2,05 Prozent aus

(2024: 2,11 Prozent). Das sind etwa zwei Drittel der Aufwendungen. Die übrige

Summe verteilt sich auf Hochschulen, staatliche Forschungseinrichtungen und

private Organisationen ohne Erwerbszweck.

Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Bär: "Dass

Unternehmen mehr in Forschung und Entwicklung investieren, ist erst einmal eine

gute Nachricht. Die Aufwärtsbewegung bleibt allerdings hinter den Erwartungen

zurück. Das zeigt: Es ist noch Luft nach oben! Die Ergebnisse der Befragung

sollten uns allen - Wirtschaft und Staat - ein Ansporn sein, um gemeinsam dem

3,5-Prozent-Ziel wieder näher zu kommen. Mit der Hightech Agenda Deutschland

setzen wir gezielt Schwerpunkte in Schlüsseltechnologien, wie KI, Biotechnologie

oder Fusion. So schaffen wir die Grundlage für die nächsten großen Durchbrüche

made in Germany. Dazu müssen wir Zukunftsinvestitionen auch in angespannten

Haushaltszeiten konsequent Vorrang geben. Denn: Investitionen in Forschung und

Entwicklung sind der zentrale Motor für langfristiges Wachstum, internationale

Wettbewerbsfähigkeit sowie wirtschaftliche und gesellschaftliche Resilienz."

Der Blick in die einzelnen Branchen zeigt: Die Kfz-Industrie und deren zentrale

Zulieferer haben maßgeblich ihre FuE-Aufwendungen und ihr FuE-Personal

heruntergefahren. Interne FuE-Aufwendungen gehen um fast 1,5 Milliarden Euro

zurück, minus 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Summe für

Auftragsforschung wurde um 1,6 Prozent, das FuE-Personal um 5,8 Prozent

verringert. Hier wurde der Kostendruck aufgrund sinkender Umsätze und

reduzierter Gewinne auch an die FuE-Bereiche weitergegeben. In kaum einer

anderen Branche sind die Rückgänge derart sichtbar. Zugleich hat keine andere

Branche eine auch nur annähernd so starke Bedeutung für das deutsche

Innovationssystem.

Im Wachstum gebremst wurde auch die Informations- und Kommunikationsbranche, zu

der unter anderem die Softwareprogrammierung zählt. In den letzten Jahren ein

Garant für deutlichen Zuwachs, reduzierten sich im Jahr 2025 die internen

FuE-Aufwendungen um zwei Prozent auf knapp acht Milliarden Euro. Allerdings

wurden dagegen die externen Aufwendungen um 6,2 Prozent ausgeweitet. Auch beim

FuE-Personal gab es einen geringen Zuwachs um 0,6 Prozent. Der Abschwung wird

hier vor allem durch Großunternehmen der Branche verursacht, während kleine und

mittelständische Unternehmen im Durchschnitt eher leichte Zuwächse verzeichnen.

Positive Entwicklungen gibt es insbesondere beim Maschinenbau. Trotz der

konjunkturellen Schwierigkeiten in der Branche erhöhten sich die internen

FuE-Aufwendungen um neun Prozent, die externen sogar um knapp 25 Prozent. Das

Personal wurde um 4,2 Prozent aufgestockt. Hier fand offenbar eine breit

getragene FuE-Offensive statt. Die pharmazeutische Industrie zeigte mit 10,4

Prozent ebenfalls eine starke Wachstumsrate der internen FuE-Aufwendungen.

Dieser Anstieg ist allerdings zu einem erheblichen Teil auf Veränderungen in der

Organisation der Forschung zurückzuführen: Tätigkeiten, die zuvor extern

vergeben wurden, wurden 2025 verstärkt innerhalb der Unternehmen durchgeführt.

Der Zuwachs bei den internen Aufwendungen ist daher nicht vollständig als

zusätzliche FuE-Aktivität zu interpretieren.

Melanie Maas-Brunner, Präsidentin des Stifterverbandes: "Die Entwicklung

verdeutlicht: Deutschland befindet sich in einer Transformation. Die

Großunternehmen der mit Abstand wichtigsten Branche - der Automobilindustrie -

reduzieren ihre FuE-Aktivitäten und bauen gerade in diesem strategisch zentralen

Bereich Personal ab. Zudem ist auch ein Nachlassen des Aufholprozesses im

Bereich der digitalen Technologien zu bemerken. Nun gilt es nochmals verstärkt,

Innovationsförderung sehr zielgerichtet und agendagetrieben auszurichten, um

Ressourcen effektiv einsetzen zu können. Es gilt vor allem, neue

Modernisierungspfade zu finden, zu beschreiten und zu managen. Hierfür braucht

es auch mehr Freiraum und Mut für Experimente, etwa in Form von Reallaboren, die

mit einem flexibleren Rechtsrahmen und niedrigschwelligen Förderinstrumenten

gestützt werden."

Während große Unternehmen ihre FuE-Aufwendungen und ihr Forschungspersonal

tendenziell reduzierten, verstärkten kleinere Unternehmen ihr Engagement. Das

verweist auf unterschiedliche Entwicklungspfade innerhalb der Wirtschaft. Ob

daraus dauerhaft eine breitere Verteilung der Innovationsaktivitäten entsteht,

lässt sich aus den vorliegenden Jahresdaten allein noch nicht ableiten. Für das

Jahr 2026 rechnen die Unternehmen mit einem weiteren Rückgang der internen

FuE-Aufwendungen um 1,8 Prozent.

Pressekontakt:

Peggy Groß

Pressesprecherin des Stifterverbandes

T 030 322982-530

mailto:presse@stifterverband.de

Gero Stenke

Leiter der Wissenschaftsstatistik im Stifterverband

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