OTS: Stripe / Neue Stripe-Studie zeigt: Gründer in der EU sind skeptisch, EU ...

12.11.26 15:04 Uhr

Neue Stripe-Studie zeigt: Gründer in der EU sind skeptisch, EU Inc.

könnte das Blatt wenden

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Berlin (ots) - Eine neue Umfrage zeigt: Europas Gründer verlieren das Vertrauen

in Europa. Die gesamteuropäische Rechtsform EU Inc. könnte dazu beitragen, diese

Einstellung zu verändern. Der Finanzdienst Stripe (https://stripe.com/de)

schlägt drei Faktoren vor, anhand derer der Erfolg des Vorhabens gemessen werden

sollte.

Der Finanzdienst Stripe hat heute eine neue Umfrage

(https://stripe.com/guides/eu-inc-and-european-competitiveness) dazu

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veröffentlicht, wie europäische Gründer die Rahmenbedingungen für Start-ups in

Europa bewerten und wie die Politik Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken kann.

Dazu wurden 200 Gründer und Führungskräfte aus den 27 EU-Mitgliedstaaten

befragt. Die Befragten nennen das Bildungsniveau (66 Prozent), die Nähe zu

wichtigen Märkten (61 Prozent) sowie das verfügbare Fachkräfteangebot (44

Prozent) als die drei größten Standortvorteile der EU.

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Neben diesen Stärken gibt es aber weiterhin erhebliche Hürden: Nur 21 Prozent

der Befragten sind zuversichtlich, dass Europa in den nächsten fünf Jahren zu

einem weltweit führenden Zentrum für Technologie wird. 36 Prozent haben erwogen,

ihr Unternehmen außerhalb der EU zu gründen, vor allem aufgrund des

regulatorischen Umfelds. 2022 lag dieser Anteil in einer vergleichbaren Umfrage

(https://assets.stripeassets.com/fzn2n1nzq965/as5AW9rw46xEysdTl9Ie8/19b715500598

12fcbe2a78b2c2b438f7/Stripe-European_Tech_Voices.pdf) nur bei 33 Prozent.

Fragmentierung und steigende Compliance-Anforderungen als anhaltende

Herausforderungen

73 Prozent der Befragten geben an, dass der Zeitaufwand ihres Unternehmens für

Regulierung und Compliance zunimmt. 81 Prozent sind der Meinung, dass politische

Maßnahmen eher auf etablierte Unternehmen zugeschnitten sind; nur 14 Prozent

sagen, dass sie den Bedürfnissen von Start-ups in der frühen Entwicklungsphase

gerecht werden.

Eine stärkere Harmonisierung von Regeln in der EU, einschließlich der Einführung

einer grenzüberschreitenden Rechtsform für Startups, gehört weiterhin zu den

wichtigsten Forderungen. 52 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass

harmonisierte Regeln ihnen dabei helfen würden, in mehr Märkten zu verkaufen.

Eine solche gesamteuropäische Rechtsform, auch als EU Inc. (https://commission.e

uropa.eu/topics/business-and-industry/company-law-and-corporate-governance/eu-in

c-new-harmonised-corporate-legal-regime_en?prefLang=de) bezeichnet, befindet

sich inzwischen in der finalen Verhandlungsphase. Die Reform soll schnellere,

kostengünstigere und vollständig digitale Vorgänge ermöglichen und dadurch die

Reibung verringern, die durch die unterschiedlichen nationalen Rechtsordnungen

in Europa entstehen. Davon würde die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen

Wirtschaft profitieren.

Stripe spricht sich dafür aus, den Erfolg von EU Inc. nicht allein an der

Einführung des Rechtsrahmens zu messen. Entscheidend ist vor allem, ob sich

Unternehmen in der Praxis für diese Rechtsform entscheiden und sie als

Verbesserung empfinden. Stripe schlägt deshalb Kennzahlen zur Nutzung und zur

Eignung für Start-ups vor: Wie viele EU-Inc-.Unternehmen wurden ein Jahr nach

Einführung der Rechtsform gegründet? Und wenden Gründer dadurch tatsächlich

weniger Zeit für Compliance auf?

"Europäische Gründer wünschen sich klare, harmonisierte Regeln, die es ihnen

ermöglichen, schneller zu wachsen", sagt Eileen O'Mara, Vice Chair bei Stripe.

"EU Inc. bietet die Chance, Europa relevanter als globalen Startup-Standort zu

machen. Sorgen wir dafür, dass diese Chance genutzt wird."

Der vollständige Leitfaden ist hier

(https://stripe.com/guides/eu-inc-and-european-competitiveness) verfügbar.

Über die Studie

Stripe befragte für die Studie 200 Gründer, Führungskräfte und politische

Verantwortliche von Technologieunternehmen, die in den 27 EU-Mitgliedstaaten

tätig sind. Die Online-Umfrage mit 20 Fragen wurde im August und September 2026

durchgeführt. Befragt wurden Unternehmen aus den Bereichen SaaS, Künstliche

Intelligenz, Fintech, E-Commerce, Marktplätze, Healthtech und weiteren

Technologiesektoren. Offene Fragen lieferten zusätzliche qualitative Einblicke.

Die Ergebnisse werden mit einer Ausgangserhebung aus dem Jahr 2022 unter 146

Führungskräften europäischer Technologieunternehmen verglichen.

Über Stripe

Stripe entwickelt programmierbare Finanzdienste für Millionen von Unternehmen

weltweit. Diese Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, Zahlungen zu

akzeptieren und zu verwalten, wiederkehrende Umsätze zu erzielen,

Finanzdienstleistungen zu integrieren und Geldbeträge automatisiert zu bewegen.

Stripe hat einen doppelten Hauptsitz in San Francisco und Dublin und verarbeitet

jährlich über 1,9 Billionen US-Dollar, was 1,6 % des globalen BIP entspricht.

Durch seine Größe und Investitionen in Forschung und Entwicklung - insbesondere

in den Bereichen künstliche Intelligenz und Stablecoins - beschleunigt Stripe

den Einsatz innovativer Technologien in der Weltwirtschaft. Zu Stripes Nutzern

zählt auch die Hälfte aller DAX40-Unternehmen.

Pressekontakt:

PIABO Communications

Julia Loeser

mailto:stripe@piabo.net

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129000/6389525

OTS: Stripe