OTS: SV SparkassenVersicherung / Vorläufige Zahlen 2025: SV ...
Vorläufige Zahlen 2025: SV SparkassenVersicherung erneut mit starkem
Wachstum und sehr guten Ergebnissen
Stuttgart (ots) - - Sehr starkes Neugeschäft in Schaden-Unfall und in Leben
- Positives Ausnahmejahr der Elementarschäden führt zu starkem Rückgang der
Schadenaufwendungen
- Ertragreiche und sichere Kapitalanlage bildet Grundlage für einen nachhaltig
attraktiven Lebensversicherer
Die SV SparkassenVersicherung (SV) blickt nach vorläufigen Zahlen 2025 auf ein
sehr gutes Geschäftsjahr zurück - und das in geopolitisch, politisch und
wirtschaftlich bewegten Zeiten. In der Schaden-/Unfallversicherung und in der
Lebensversicherung verzeichnete die SV ein sehr starkes Neugeschäft und
steigende Beiträge.
Dr. Andreas Jahn, Vorstandsvorsitzender der SV: "Wir sind mit dem
zurückliegenden Jahr sehr zufrieden. Unser eingeschlagener Kurs mit der
Unternehmensstrategie "Fokus Kunde" wird durch die Erfolge 2025 bestätigt: Das
Neugeschäft erreicht erneut Höchstwerte und führt zu starkem Prämienwachstum,
die Vertragszahlen steigen und auch in der Kundenzufriedenheit haben wir uns
weiter verbessert."
Der SV Konzern erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen
Konzernjahresüberschuss nach HGB in Höhe von 147,0 Millionen Euro (Vorjahr:
103,2). Die gebuchten Bruttobeiträge saG (ohne Pensionsfonds) stiegen um 7,2
Prozent auf 3,99 Milliarden Euro (3,73). Infolge eines großen Abschlusses des SV
Pensionsfonds legten die gebuchten Bruttobeiträge saG des Konzerns um 33,6
Prozent auf 5,00 Milliarden Euro (3,74) zu. In der Schaden-/Unfallversicherung
stiegen sie um 6,1 Prozent, in der Lebensversicherung um 8,8 Prozent. Die
Schadenaufwendungen der SV Gebäudeversicherung gingen aufgrund des
außergewöhnlich schadenarmen Elementarschadenjahres stark zurück.
Bei ihrem Schaden-Unfallversicherer erzielte die SV im Neugeschäft erneut eine
Bestmarke. Das 2025 vollständig überarbeitete Privatkundenprodukt PrivatSchutz
hat hierzu einen starken Beitrag geleistet. Der Lebensversicherer erzielte im
Neugeschäft ein weiteres Rekordjahr seit dem steuerlich begründeten Ausnahmejahr
2004. Getrieben ist das gute Ergebnis in Leben durch ein hohes Wachstum der
privaten Vorsorge über fondsgebundene Produkte. Aber auch das Neugeschäft in der
betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und mit biometrischen Produkten lief sehr
gut. Alle Vertriebswege der SV - Außendienst, Sparkassen, Makler sowie
Verbundunternehmen - hatten einen wesentlichen Anteil an diesen Ergebnissen.
Dr. Andreas Jahn: "W ir danken unseren Vertriebspartnern für das erfolgreiche
Jahr. Ihnen gelingt es seit vielen Jahren, die Menschen von der Notwendigkeit zu
überzeugen, ihr Vermögen und ihre Werte abzusichern und sich um ihre private und
betriebliche Altersvorsorge zu kümmern."
Verantwortungsvoller Kapitalanleger mit breitem Anlageportfolio
Das Ergebnis aus Kapitalanlagen ohne Erträge und Aufwendungen der
fondsgebundenen Versicherungen stieg auf 655,7 Millionen Euro (443,6). Der
Kapitalanlagebestand des Konzerns stieg auf 30,0 Milliarden Euro (28,76) stabil.
Die Nettoverzinsung der SV Gebäudeversicherung lag bei 2,6 Prozent (2,3). Die SV
Lebensversicherung erwirtschaftete eine Nettoverzinsung von 2,6 Prozent (1,9).
Wie in den Vorjahren hat die SV stille Lasten auf festverzinsliche Wertpapiere
realisiert, insgesamt 51,2 Millionen Euro (67,4). Trotz des Zinsanstiegs hat die
SV Lebensversicherung stille Lasten in Höhe von lediglich 1,9 Prozent (0,3) der
Kapitalanlagenbuchwerte nach HGB, was im Marktvergleich einen der Bestwerte
darstellt. In Verbindung mit einer Solvenzquote von mehr als 400 % ist die SV
Lebensversicherung nachhaltig sicher und zukunftsfähig aufgestellt
Die SV setzt seit vielen Jahren auf Investitionen in Infrastruktur und Wald.
2025 hat die SV bereits 1,53 Milliarden Euro (1,34), das sind 6,0 Prozent ihrer
Kapitalanlagen, in diesem Bereich angelegt. Einen wesentlichen Schwerpunkt
bilden Investitionen in die Energieinfrastruktur, insbesondere in die
Stromübertragungsnetze. Mit den Investitionen in die Amprion GmbH und die
TransNet BW leistet die SV einen wichtigen Beitrag zur Energietransformation und
verfügt damit über eine nachhaltig attraktive Kapitalanlage zum Wohle ihrer
Kunden. Zusätzlich investiert die SV in die regenerative Stromerzeugung; hierzu
zählen Fondsinvestitionen in Photovoltaikanlagen und Windparks. Über ihr
Tochterunternehmen ecosenergy beteiligt sich die SV auch direkt an Solarparks in
Deutschland.
Schaden-Unfall: Die SV erzielte starkes Wachstum im Neugeschäft
Bei ihrem Schaden-Unfallversicherer blickt die SV auf ein sehr gutes Jahr. Das
versicherungstechnische Bruttoergebnis saG stieg auf 303,1 Millionen Euro, nach
72,5 Millionen Euro im Vorjahr. Das Kapitalanlageergebnis stieg auf 105,2
Millionen Euro (90,4). Insgesamt lag der Jahresüberschuss der SV
Gebäudeversicherung bei 77,4 Millionen Euro (76,2) und damit über dem Niveau des
Vorjahres. Hier zeigt sich, dass die SV mit sehr guter finanzieller Substanz,
stabiler Versicherungstechnik und breiter Rückversicherungsstruktur gut
aufgestellt ist.
Beitragseinnahmen stiegen über alle Sparten hinweg
Die gebuchten Bruttobeiträge saG stiegen beim Schaden-Unfallversicherer um 6,1
Prozent auf 2,37 Milliarden Euro (2,23). Diese positive Entwicklung ist auf
nahezu alle Sparten zurückzuführen, insbesondere jedoch auf die
Kraftfahrtsparten und die Sparte Wohngebäudeversicherung. Hier wirken sich ein
sehr gutes Neugeschäft, Beitragsanpassungen sowie Anpassungen des gleitenden
Neuwertfaktors aus.
Neugeschäft übertraf Rekordwert aus dem Vorjahr
Das Neugeschäft nach Bestandsbeitrag stieg um 7,6 Prozent auf 204,3 Millionen
Euro (190,0) und übertraf erneut den Rekordwert des Vorjahres. Es wuchs vor
allem in den Kraftfahrt- und in den privaten Sach-Sparten. Hier wirkte sich der
neue PrivatSchutz-Tarif für Privatkunden aus, den die SV im Mai 2025 sehr
erfolgreich mit neuen Bausteinen auf den Markt gebracht hat. Auch mit dem neuen
Kraftfahrttarif konnte die SV punkten und erzielte ein sehr hohes Neugeschäft.
Die Schadenbelastung ging stark zurück
Die Brutto-Aufwendungen für Geschäftsjahres-Versicherungsfälle saG sind im
Vergleich zum Vorjahr um 10,3 Prozent auf 1.593,0 Millionen Euro (1.775,5)
gesunken. Die bilanzielle Schaden-Kostenquote lag mit 85,2 Prozent (94,7) unter
dem Vorjahr und unter dem erwarteten Marktniveau von 90 Prozent. Dies ist
maßgeblich darauf zurückzuführen, dass im Geschäftsgebiet der SV im Jahr 2025
große Unwetterereignisse ausgeblieben sind.
Bei den Leitungswasserschäden war weiterhin ein Anstieg zu verzeichnen. 2025
sind insgesamt Leitungswasserschäden in Höhe von 431,2 Millionen Euro (418,5)
angefallen. Der Schadendurchschnitt steigt hier seit Jahren und hat sich in den
letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Auch die Kraftfahrtversicherung war
weiterhin mit steigenden Schadenaufwendungen belastet. Dies lag maßgeblich an
den gestiegenen Kosten für Reparaturen und Ersatzteile. Der Schadendurchschnitt
(Meldejahr) stieg weiter an und lag 2025 bei knapp 3.900 Euro, vor zehn Jahren
noch bei rund 2.300 Euro. 2025 führte die SV Tarifanpassungen und
Beitragsanpassungen durch. Mit den Maßnahmen hat sich die SV im Markt gut
positioniert. Dies zeigt sich unter anderem am sehr guten Neugeschäft und in den
geringen Kündigungsquote im Wechselgeschäft.
Dr. Andreas Jahn: "Die gute Schadensituation 2025 ist auf sehr geringe
Elementarschadenaufwendungen, aber auch generell auf unsere gute
Versicherungstechnik und unser professionelles Schadenmanagement zurückzuführen.
Handlungsbedarf sehen wir weiter in der KFZ-Versicherung und in der Sparte
Leitungswasser. Hier haben wir Maßnahmen ergriffen, um den drastischen Anstieg
der Reparaturkosten entgegenzuwirken. In der Kraftfahrtversicherung arbeiten wir
sehr vertrauensvoll mit unseren Partnerwerkstätten zusammen und auch im Bereich
Leitungswasser nutzen wir unser Handwerkernetzwerk zum Wohl unserer Kunden.
Zudem arbeiten wir an Präventionsmaßnahmen, beispielsweise an KI-Lösungen, um
möglichst frühzeitig Wasserlecks zu orten und so Schäden zu vermeiden oder zu
begrenzen. Wir starten hier 2026 mit Kunden einen vielversprechenden Piloten."
2025 war ein außergewöhnlich schadenarmes Elementarschadenjahr
Mit einem Elementarschadenaufwand von 87,4 Millionen Euro (396,9) zählt 2025 zu
den schadenärmsten Unwetterjahren der SV, denn das Geschäftsgebiet blieb 2025
von großen Unwetterereignissen verschont. Diese Bilanz soll aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass der langfristige Trend Angesichts des Klimawandels
ungebrochen ist. In den letzten Jahren ist eine deutliche Zunahme der
Elementarschäden, vor allem lokaler Unwetterereignisse in den Sommermonaten,
klar erkennbar.
Dr. Andreas Jahn: "2025 war ein Ausnahmejahr im positiven Sinne, das sich
vermutlich so nicht wiederholen wird. Der Klimawandel und Extremwetterereignisse
werden die kommenden Jahre weiter prägen. Ein guter Versicherungsschutz,
Präventionsmaßnahmen und Klimafolgenanpassungen werden immer wichtiger."
Lebensversicherung: Nachfrage nach privater Altersvorsorge deutlich gestiegen
2025 ist es für den Lebensversicherer der SV sehr gut gelaufen. Insgesamt
stiegen die gebuchten Bruttobeiträge saG in der Lebensversicherung (ohne
Pensionsfonds) um 8,8 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro (1,50). Der Markt hatte
2025 nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg um 5,3 Prozent zu verbuchen. Die SV
Pensionsfonds AG erwirtschaftete 2025 1.004,6 Millionen Euro (14,9)
Prämieneinnahmen und verfügt nun über ein Übertragungsvolumen von 1.394,1
Millionen (398,5) Euro.
Sehr gutes Neugeschäft in der Lebensversicherung
In der Lebensversicherung stieg das Neugeschäft nach Beitragssumme um 7,7
Prozent auf 3,59 Milliarden Euro (3,34) und erzielte in Folge einen Höchstwert
seit dem steuerlich begründeten Ausnahmejahr 2004. Die SV erzielte hohe Zuwächse
sowohl beim laufenden Beitrag als auch bei den Einmalbeiträgen. Bei den
laufenden Beiträgen stieg die Beitragssumme im Neugeschäft in der privaten und
betrieblichen Altersversorgung auf 2,97 Milliarden Euro (2,83) und übertraf das
Rekordergebnis aus dem Vorjahr. Die Einmalbeiträge stiegen um 23,6 Prozent auf
623,8 Millionen Euro (504,9), liegen damit aber deutlich unter den Höchstwerten
in der Niedrigzinsphase.
Das Neugeschäft nach laufenden Beiträgen stieg insbesondere bei den
fondsgebundenen Versicherungen, in der bAV und bei den biometrischen Produkten
gegen Berufsunfähigkeit und Todesfall. Bei den Einmalbeiträgen waren
insbesondere fondsgebundene Versicherungen und sofortbeginnende
Rentenversicherungen gefragt. Neben der Sicherung des Lebensstandards im Alter,
spielt hier auch die Übertragung von Vermögenswerten auf die nächste Generation
eine zunehmende Rolle. Hier zeigt sich, dass Kunden bei schwierigen
Rahmenbedingungen einen starken und verlässlichen Partner suchen. Davon konnte
die SV profitieren und mit ihrer starken Finanzkraft (Solvency-Quote 416 %),
ihren Produkten und ihrer guten und fairen Beratung überzeugen.
Nachfrage nach fondsgebundenen Versicherungen steigt weiter Die SV erzielte bei
ihren fondsgebundenen Versicherungen erneut einen Höchstwert. Insgesamt hat sich
das Neugeschäft nach Beitragssumme bei diesen Versicherungen um 19,2 Prozent auf
1.679,4 Millionen Euro (1.409,0) erhöht. Der mit Abstand größte Anteil (rund 91
Prozent) am Neugeschäft entfiel auf die fondsgebundene Rentenversicherung
VermögensPolice Invest (VPI), wobei auch die Generationen Police Invest (GPI) an
Bedeutung gewinnt.
Betriebliche Altersversorgung erzielte erneut sehr hohes Neugeschäft
Die bAV ist ein bewährter und stabiler Baustein der Altersvorsorge, in dem die
SV über viele Jahre hinweg Expertise aufgebaut und ihr Geschäftsfeld
kontinuierlich erweitert hat. Dies zeigte sich auch 2025: Das Neugeschäft nach
Beitragssumme in der bAV ohne Pensionsfonds blieb mit 999,3 Millionen Euro
(1.013,7) auf sehr hohem Niveau stabil. Knapp ein Drittel des gesamten
Lebensversicherungsgeschäfts (ohne Pensionsfonds) erzielte die SV im
Geschäftsjahr 2025 mit Produkten der bAV. In dem 2020 gegründeten Pensionsfonds
der SV beliefen sich die gebuchten Beiträge 2025 auf 1.004,6 Millionen Euro.
Um die betriebliche Altersversorgung der SV weiter auszubauen, erweitert das
Unternehmen über seine 100%-Tochtergesellschaft, die SV bAV Consulting GmbH, ihr
Angebot künftig um Dienstleistungen in der Administration. Dazu hat die SV eine
strategische Partnerschaft mit MRH Trowe geschlossen, die durch den Erwerb einer
Beteiligung an der Heubeck pen@min GmbH weiter ausgebaut wird.
SV unterstützt Reform in der Altersvorsorge
Der seit Jahrzehnten vorauszusehende demografische Wandel ist da. Kinderstarke
Jahrgänge der 60er-Jahre gehen nach und nach in den Ruhestand. Das Verhältnis
zwischen Beitragszahlern und Rentnern wird sich zunehmend verschieben. Ohne
deutliche Reformen, wird die Finanzierung der gesetzlichen Rente über das Jahr
2030 hinaus immer schwerer darstellbar.
Dr. Andreas Jahn: "Die betriebliche und private Altersversorgung werden in
Zukunft eine zentrale Rolle dabei spielen, die Rentenlücke zu schließen und dem
Fachkräftemangel durch eine steigende Arbeitgeberattraktivität entgegenzuwirken.
Nur Rentenversicherungen bieten lebenslange Renten und sind aus meiner Sicht
unverzichtbarer Bestandteil einer jeden Altersvorsorge. Wir beschäftigen uns
intensiv mit Produktneuerungen, um unser Portfolio noch flexibler und
anpassungsfähiger aufzustellen. Dabei berücksichtigen wir auch aktuelle
Überlegungen wie zur neuen geförderten Altersvorsorge und zur Frühstarterrente."
Moderner Arbeitgeber: Die SV baut Personalmarketing aus
Die aktuellen Themenstellungen für den HR-Bereich der SV sind vielfältig. Der
demografische Wandel, der Fachkräftemangel, die Anforderungen an New Work und
der jungen Generationen sowie der Einsatz von KI in der Arbeitswelt müssen
adressiert werden. Die SV hat ihre Personalstrategie für den Innendienst,
Außendient und die SV Informatik GmbH weiterentwickelt. Die SV legt einen
Schwerpunkt auf professionelles Personalmarketing und Employer Branding, um neue
Mitarbeitende zu gewinnen und bestehende zu binden. Im eigenen Recruitingbereich
werden innovative Ansätze für Spezialisten, für Wiederkehrer und Quereinsteiger,
aber auch für Auszubildende und Studierende entwickelt.
Dr. Andreas Jahn: "Die SV ist ein exzellenter, moderner Arbeitgeber mit
begeisterten Mitarbeitern, die sich mit ihrem Arbeitgeber identifizieren. Dies
belegen auch die zahlreichen Auszeichnungen, die wir als Arbeitgeber erhalten.
Wir setzen stark auf unsere DNA - Wir kennen unsere Wurzeln, wir pflegen
Traditionen, leben unsere Werte und bleiben ein zukunftsgerichtetes
Unternehmen."
Die SV übernimmt gesellschaftliche Verantwortung
Die SV fördert Sport, Kunst, Kultur, Bildung, Soziales, Feuerwehren,
Wissenschaft und Ehrenamt. In der Sportförderung steht besonders die Jugend- und
Nachwuchsförderung im Fokus. Die SV bietet SV Trainingscamps für Kinder und
Jugendliche in den Sportarten Fußball, Handball und Tischtennis an und setzt
dabei auf die Erfahrung und das Know-how ehemaliger Nationalspieler und
Weltmeister, die ihre Leidenschaft und ihr Wissen an die nächste Generation
weitergeben. 2025 hat die SV insgesamt 22 SV Fußballcamps, 9
Tischtennis-Erlebnistage und 12 Handball-Camps für über 3.000 junge Menschen
durchgeführt.
Über die SV: Die SV ist ein moderner Regionalversicherer mit einem umfassenden
Produkt- und Serviceangebot. 3,5 Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen der SV
ihre Vorsorge und den Schutz ihrer Vermögenswerte an. Die Gebäudeversicherung
ist noch immer ein Herzstück der SV, insbesondere in Baden-Württemberg und
Hessen ist die SV hier führend. Auch in der Altersvorsorge zählt die SV zu den
großen Anbietern in Deutschland. Als einer der großen öffentlichen Versicherer
steht die SV für Sicherheit und Nähe. Der Konzernsitz ist Stuttgart. Die SV ist
Teil der Sparkassen-Finanzgruppe und beschäftigt über 5.400 Mitarbeitende im
Innen- und Außendienst.
Pressekontakt:
Ansprechpartner:
SV SparkassenVersicherung, Unternehmenskommunikation
Löwentorstr. 65
70376 Stuttgart
Christoph Jag, Pressesprecher, Telefon: 0711 898-48221,
christoph.jag@sparkassenversicherung.de
Stefanie Rösch, Pressereferentin, Telefon: 0711 898-48222,
stefanie.roesch@sparkassenversicherung.de
Newsroom: https://www.sparkassenversicherung.de/ueber-uns/presse.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114110/6234505
OTS: SV SparkassenVersicherung