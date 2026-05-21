OTS: Swiss Life Deutschland / Swiss Life Deutschland erwirbt TELIS Gruppe und ...

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Swiss Life Deutschland erwirbt TELIS Gruppe und festigt ihre Position
als ein führendes Finanzberatungsunternehmen in Deutschland (FOTO)
Hannover (ots) -
- Swiss Life Deutschland erwirbt mit der TELIS Unternehmensgruppe und ihren rund
1.800 lizenzierten Beraterinnen und Beratern eines der führenden
Finanzberatungsunternehmen des Landes.
- Die TELIS Unternehmensgruppe und die damit verbundenen Vertriebe und Marken -
darunter auch TELIS FINANZ, Deutsches Maklerforum AG (DMF) sowie die DEMA
Deutsche Versicherungsmakler AG - bleiben eigenständig und werden innerhalb
der Finanzberatungsorganisation von Swiss Life Deutschland weitergeführt.
- Damit untermauert Swiss Life Deutschland ihre starke Marktposition und
beschleunigt ihr Wachstum nachhaltig.
- Im Rahmen der Nachfolgeregelung wird Sebastian Weigelt, der bislang den
Intermediärvertrieb der Swiss Life Lebensversicherung SE leitete, neuer CEO
der TELIS Unternehmensgruppe. Der bisherige CEO Dr. Martin Pöll und die
Hauptanteilseigner und TELIS-Gründerfamilie rund um Klaus Bolz und André Bolz
bleiben in beratender Funktion langfristig engagiert.
- Die TELIS-Vertriebsvorstände Sven Schöntag (TELIS FINANZ), Tino Blumenthal
(DMF) und Philipp Gruhn (DEMA) führen ihre Verantwortlichkeiten fort.
Mit dem Erwerb der TELIS Unternehmensgruppe mit Sitz in Regensburg treibt Swiss
Life Deutschland ihr Wachstum konsequent voran. Die TELIS Unternehmensgruppe
zählt zu den Top 5 der deutschen Allfinanzvertriebe mit rund 1.800 lizenzierten
Beraterinnen und Beratern sowie insgesamt über 350 Mitarbeitenden in der
Zentrale und erzielte 2025 Gesamterlöse von über 200 Millionen Euro. Durch die
Akquisition von TELIS erweitert Swiss Life Deutschland ihre aus den
Finanzberatungsunternehmen Swiss Life Select, tecis, Horbach Wirtschaftsberatung
und ProVentus bestehende Finanzberatungsorganisation. Mit jährlichen
Gesamterlösen von insgesamt über 1 Mrd. Euro (Stand 2025, unter Hinzuziehung von
TELIS) festigt Swiss Life Deutschland ihre Position als ein führendes
Finanzberatungsunternehmen in Deutschland. Zum Kaufpreis haben beide Seiten
Stillschweigen vereinbart. Das Closing soll nach Erhalt aller behördlichen
Zustimmungen im dritten Quartal 2026 erfolgen.
Individuelle Marken-DNA - gemeinsames Wachstum
"Seit Jahren bauen wir unsere Beratungskompetenz konsequent aus", sagt Dirk von
der Crone, CEO Swiss Life Deutschland. "Wir sind der festen Überzeugung, dass
qualifizierte und digital bestmöglich unterstützte persönliche Finanzberatung
für unsere Zielgruppen unerlässlich und damit ein Wachstumsmarkt bleibt. Durch
den Zusammenschluss mit TELIS wächst unsere Beratungsorganisation weiter. Es
freut mich sehr, dabei auf den Rückhalt und die Unterstützung des langjährigen
CEOs Dr. Martin Pöll, der TELIS-Gründerfamilie Bolz und der bisherigen
Vertriebsvorstände zählen zu dürfen. Damit setzen wir Kontinuität an erste
Stelle. Gemeinsam begleiten wir fortan noch mehr Menschen auf dem Weg in ein
finanziell selbstbestimmtes Leben. Allen neuen Kolleginnen und Kollegen, mit
denen wir diese Mission zukünftig unter unserem gemeinsamen Unternehmensdach zum
Erfolg führen, ein herzliches Willkommen."
"Seit Gründung im Jahr 1992 hat TELIS als familiengeführtes Unternehmen einen
Wachstumskurs vollbracht, der mich heute mit Stolz auf die letzten fast 35 Jahre
zurückblicken lässt", sagt Klaus Bolz, Gründer der TELIS-Gruppe. "Mein
Herzensanliegen war und ist es, dass dieses Vermächtnis auch unter einem neuen
Eigentümer bewahrt wird. Swiss Life Deutschland beweist seit vielen Jahren, dass
sie die individuelle DNA und Eigenständigkeit ihrer Finanzberatungen nicht nur
respektiert, sondern fördert. Angesichts der Entscheidung, in wessen Hände ich
mein unternehmerisches Lebenswerk lege, gab es für mich am Markt daher nur eine
einzige, ideale Option."
Swiss Life Deutschland plant, die Marken und vertriebliche Eigenständigkeit der
TELIS Unternehmensgruppe zu bewahren. Gleichzeitig will das Unternehmen
Größeneffekte nutzen, um Investitionen und Innovationen allen
Beratungsorganisationen zur Verfügung zu stellen und Effizienzgewinne und die
technischen Vorteile einer gemeinsamen Plattform zu realisieren.
Rund 8.000 Beratende und neue strategische Optionen
Durch die Aufnahme der rund 1.800 lizenzierten Beratenden der TELIS
Unternehmensgruppe erweitert Swiss Life Deutschland ihre Vertriebsbasis von
bislang rund 6.200 lizenzierten Beraterinnen und Beratern auf rund 8.000
Beratende. Das umsatzstärkste Unternehmen der TELIS Gruppe ist die TELIS FINANZ:
Diese bietet Kundinnen und Kunden eine ganzheitliche Finanzberatung mit einem
Produktpool aus über 300 Vertragspartnern und passt damit perfekt zum
Best-Select-Prinzip der Finanzberatungsunternehmen von Swiss Life Deutschland.
Darüber hinaus bindet Swiss Life Deutschland auch die TELIS-Schwesterunternehmen
Deutsches Maklerforum (DMF) und DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG (DEMA) und
somit erstmals maklerbasierte Geschäftsmodelle in die eigene
Vertriebsorganisation ein. DEMA bietet Maklern und Vertriebsunternehmen
Deckungskonzepte im privaten und gewerblichen Sachgeschäft. DMF bietet
Maklerinnen und Maklern eine effiziente Online-Plattform und ein
spartenübergreifendes Produktportfolio. Die weiteren TELIS-Gesellschaften
umfassen im weiteren Sinne die Verwaltung und ähnliche Services.
Wechsel im Management bei TELIS Unternehmensgruppe
Durch den Zusammenschluss ergeben sich Änderungen im Management der TELIS
Unternehmensgruppe: Sebastian Weigelt (43), bisheriger Leiter
Intermediärvertrieb der Swiss Life Lebensversicherung SE in Garching b. München,
folgt nach Vollzug der Transaktion als CEO auf Dr. Martin Pöll (56). Die
Position des COO tritt zum gleichen Zeitpunkt Jens Kassow (56) an, der bislang
als Bereichsleiter Vertriebssteuerung bei Swiss Life Deutschland agierte. Auch
unter dem neuen Unternehmensdach führen die TELIS-Vertriebsvorstände Sven
Schöntag (TELIS FINANZ), Tino Blumenthal (DMF) und Philipp Gruhn (DEMA) ihre
Verantwortlichkeiten fort. Dr. Martin Pöll und die TELIS-Gründerfamilie rund um
Klaus Bolz und André Bolz bleiben in dem Unternehmen in beratender Funktion
langfristig engagiert. "Dr. Martin Pöll war einer der Treiber des Wachstums der
TELIS Unternehmensgruppe in den letzten Jahren. Für seine Verdienste habe ich
größte Hochachtung. Wir setzen alles daran, die Erfolgsgeschichte auf diesem
Fundament fortzuschreiben", so Swiss Life Deutschland-CEO Dirk von der Crone.
Über Swiss Life Deutschland
Swiss Life Deutschland steht für erstklassige Finanz- und Vorsorgelösungen. Mit
unseren qualifizierten Beraterinnen und Beratern sowie unseren vielfach
ausgezeichneten Produkten sind wir eine führende Anbieterin im deutschen Markt
und unterstützen Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Unter der Marke Swiss Life stehen Privatpersonen sowie Unternehmen flexible
Versicherungsprodukte und Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge und
Sicherheit zur Verfügung. Kernkompetenzen sind dabei die
Arbeitskraftabsicherung, die betriebliche Altersversorgung und Vorsorgelösungen
mit modernen Garantiekonzepten. Der Vertrieb erfolgt über die Zusammenarbeit mit
Maklerinnen und Maklern, Mehrfachagent/-innen, Finanzdienstleistenden und
Banken. Das Lebensversicherungsunternehmen ist bereits seit 1866 in Deutschland
tätig. Swiss Life hat ihren Sitz in Garching bei München und beschäftigt über
900 Mitarbeitende.
Die Marken Swiss Life Select, tecis, HORBACH und ProVentus stehen für
ganzheitliche und individuelle Finanzberatung. Kundinnen und Kunden erhalten
dank des Best-Select-Beratungsansatzes eine fundierte Auswahl passender Lösungen
von ausgewählten Produktpartnern in den Bereichen Altersvorsorge, persönliche
Absicherung, Vermögensplanung und Finanzierung. Für die Sicherheit und
finanzielle Unabhängigkeit unserer Kundinnen und Kunden engagieren sich
deutschlandweit rund 6.200 Beraterinnen und Berater. Hauptsitz der
Finanzberatungsunternehmen mit über 1.000 Mitarbeitenden ist Hannover.
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