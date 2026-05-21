OTS: Swiss Life Deutschland / Swiss Life Deutschland erwirbt TELIS Gruppe und ...

Swiss Life Deutschland erwirbt TELIS Gruppe und festigt ihre Position

als ein führendes Finanzberatungsunternehmen in Deutschland (FOTO)

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Hannover (ots) -

- Swiss Life Deutschland erwirbt mit der TELIS Unternehmensgruppe und ihren rund

1.800 lizenzierten Beraterinnen und Beratern eines der führenden

Finanzberatungsunternehmen des Landes.

- Die TELIS Unternehmensgruppe und die damit verbundenen Vertriebe und Marken -

darunter auch TELIS FINANZ, Deutsches Maklerforum AG (DMF) sowie die DEMA

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Deutsche Versicherungsmakler AG - bleiben eigenständig und werden innerhalb

der Finanzberatungsorganisation von Swiss Life Deutschland weitergeführt.

- Damit untermauert Swiss Life Deutschland ihre starke Marktposition und

beschleunigt ihr Wachstum nachhaltig.

- Im Rahmen der Nachfolgeregelung wird Sebastian Weigelt, der bislang den

Intermediärvertrieb der Swiss Life Lebensversicherung SE leitete, neuer CEO

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der TELIS Unternehmensgruppe. Der bisherige CEO Dr. Martin Pöll und die

Hauptanteilseigner und TELIS-Gründerfamilie rund um Klaus Bolz und André Bolz

bleiben in beratender Funktion langfristig engagiert.

- Die TELIS-Vertriebsvorstände Sven Schöntag (TELIS FINANZ), Tino Blumenthal

(DMF) und Philipp Gruhn (DEMA) führen ihre Verantwortlichkeiten fort.

Mit dem Erwerb der TELIS Unternehmensgruppe mit Sitz in Regensburg treibt Swiss

Life Deutschland ihr Wachstum konsequent voran. Die TELIS Unternehmensgruppe

zählt zu den Top 5 der deutschen Allfinanzvertriebe mit rund 1.800 lizenzierten

Beraterinnen und Beratern sowie insgesamt über 350 Mitarbeitenden in der

Zentrale und erzielte 2025 Gesamterlöse von über 200 Millionen Euro. Durch die

Akquisition von TELIS erweitert Swiss Life Deutschland ihre aus den

Finanzberatungsunternehmen Swiss Life Select, tecis, Horbach Wirtschaftsberatung

und ProVentus bestehende Finanzberatungsorganisation. Mit jährlichen

Gesamterlösen von insgesamt über 1 Mrd. Euro (Stand 2025, unter Hinzuziehung von

TELIS) festigt Swiss Life Deutschland ihre Position als ein führendes

Finanzberatungsunternehmen in Deutschland. Zum Kaufpreis haben beide Seiten

Stillschweigen vereinbart. Das Closing soll nach Erhalt aller behördlichen

Zustimmungen im dritten Quartal 2026 erfolgen.

Individuelle Marken-DNA - gemeinsames Wachstum

"Seit Jahren bauen wir unsere Beratungskompetenz konsequent aus", sagt Dirk von

der Crone, CEO Swiss Life Deutschland. "Wir sind der festen Überzeugung, dass

qualifizierte und digital bestmöglich unterstützte persönliche Finanzberatung

für unsere Zielgruppen unerlässlich und damit ein Wachstumsmarkt bleibt. Durch

den Zusammenschluss mit TELIS wächst unsere Beratungsorganisation weiter. Es

freut mich sehr, dabei auf den Rückhalt und die Unterstützung des langjährigen

CEOs Dr. Martin Pöll, der TELIS-Gründerfamilie Bolz und der bisherigen

Vertriebsvorstände zählen zu dürfen. Damit setzen wir Kontinuität an erste

Stelle. Gemeinsam begleiten wir fortan noch mehr Menschen auf dem Weg in ein

finanziell selbstbestimmtes Leben. Allen neuen Kolleginnen und Kollegen, mit

denen wir diese Mission zukünftig unter unserem gemeinsamen Unternehmensdach zum

Erfolg führen, ein herzliches Willkommen."

"Seit Gründung im Jahr 1992 hat TELIS als familiengeführtes Unternehmen einen

Wachstumskurs vollbracht, der mich heute mit Stolz auf die letzten fast 35 Jahre

zurückblicken lässt", sagt Klaus Bolz, Gründer der TELIS-Gruppe. "Mein

Herzensanliegen war und ist es, dass dieses Vermächtnis auch unter einem neuen

Eigentümer bewahrt wird. Swiss Life Deutschland beweist seit vielen Jahren, dass

sie die individuelle DNA und Eigenständigkeit ihrer Finanzberatungen nicht nur

respektiert, sondern fördert. Angesichts der Entscheidung, in wessen Hände ich

mein unternehmerisches Lebenswerk lege, gab es für mich am Markt daher nur eine

einzige, ideale Option."

Swiss Life Deutschland plant, die Marken und vertriebliche Eigenständigkeit der

TELIS Unternehmensgruppe zu bewahren. Gleichzeitig will das Unternehmen

Größeneffekte nutzen, um Investitionen und Innovationen allen

Beratungsorganisationen zur Verfügung zu stellen und Effizienzgewinne und die

technischen Vorteile einer gemeinsamen Plattform zu realisieren.

Rund 8.000 Beratende und neue strategische Optionen

Durch die Aufnahme der rund 1.800 lizenzierten Beratenden der TELIS

Unternehmensgruppe erweitert Swiss Life Deutschland ihre Vertriebsbasis von

bislang rund 6.200 lizenzierten Beraterinnen und Beratern auf rund 8.000

Beratende. Das umsatzstärkste Unternehmen der TELIS Gruppe ist die TELIS FINANZ:

Diese bietet Kundinnen und Kunden eine ganzheitliche Finanzberatung mit einem

Produktpool aus über 300 Vertragspartnern und passt damit perfekt zum

Best-Select-Prinzip der Finanzberatungsunternehmen von Swiss Life Deutschland.

Darüber hinaus bindet Swiss Life Deutschland auch die TELIS-Schwesterunternehmen

Deutsches Maklerforum (DMF) und DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG (DEMA) und

somit erstmals maklerbasierte Geschäftsmodelle in die eigene

Vertriebsorganisation ein. DEMA bietet Maklern und Vertriebsunternehmen

Deckungskonzepte im privaten und gewerblichen Sachgeschäft. DMF bietet

Maklerinnen und Maklern eine effiziente Online-Plattform und ein

spartenübergreifendes Produktportfolio. Die weiteren TELIS-Gesellschaften

umfassen im weiteren Sinne die Verwaltung und ähnliche Services.

Wechsel im Management bei TELIS Unternehmensgruppe

Durch den Zusammenschluss ergeben sich Änderungen im Management der TELIS

Unternehmensgruppe: Sebastian Weigelt (43), bisheriger Leiter

Intermediärvertrieb der Swiss Life Lebensversicherung SE in Garching b. München,

folgt nach Vollzug der Transaktion als CEO auf Dr. Martin Pöll (56). Die

Position des COO tritt zum gleichen Zeitpunkt Jens Kassow (56) an, der bislang

als Bereichsleiter Vertriebssteuerung bei Swiss Life Deutschland agierte. Auch

unter dem neuen Unternehmensdach führen die TELIS-Vertriebsvorstände Sven

Schöntag (TELIS FINANZ), Tino Blumenthal (DMF) und Philipp Gruhn (DEMA) ihre

Verantwortlichkeiten fort. Dr. Martin Pöll und die TELIS-Gründerfamilie rund um

Klaus Bolz und André Bolz bleiben in dem Unternehmen in beratender Funktion

langfristig engagiert. "Dr. Martin Pöll war einer der Treiber des Wachstums der

TELIS Unternehmensgruppe in den letzten Jahren. Für seine Verdienste habe ich

größte Hochachtung. Wir setzen alles daran, die Erfolgsgeschichte auf diesem

Fundament fortzuschreiben", so Swiss Life Deutschland-CEO Dirk von der Crone.

Über Swiss Life Deutschland

Swiss Life Deutschland steht für erstklassige Finanz- und Vorsorgelösungen. Mit

unseren qualifizierten Beraterinnen und Beratern sowie unseren vielfach

ausgezeichneten Produkten sind wir eine führende Anbieterin im deutschen Markt

und unterstützen Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Unter der Marke Swiss Life stehen Privatpersonen sowie Unternehmen flexible

Versicherungsprodukte und Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge und

Sicherheit zur Verfügung. Kernkompetenzen sind dabei die

Arbeitskraftabsicherung, die betriebliche Altersversorgung und Vorsorgelösungen

mit modernen Garantiekonzepten. Der Vertrieb erfolgt über die Zusammenarbeit mit

Maklerinnen und Maklern, Mehrfachagent/-innen, Finanzdienstleistenden und

Banken. Das Lebensversicherungsunternehmen ist bereits seit 1866 in Deutschland

tätig. Swiss Life hat ihren Sitz in Garching bei München und beschäftigt über

900 Mitarbeitende.

Die Marken Swiss Life Select, tecis, HORBACH und ProVentus stehen für

ganzheitliche und individuelle Finanzberatung. Kundinnen und Kunden erhalten

dank des Best-Select-Beratungsansatzes eine fundierte Auswahl passender Lösungen

von ausgewählten Produktpartnern in den Bereichen Altersvorsorge, persönliche

Absicherung, Vermögensplanung und Finanzierung. Für die Sicherheit und

finanzielle Unabhängigkeit unserer Kundinnen und Kunden engagieren sich

deutschlandweit rund 6.200 Beraterinnen und Berater. Hauptsitz der

Finanzberatungsunternehmen mit über 1.000 Mitarbeitenden ist Hannover.

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OTS: Swiss Life Deutschland