OTS: TARGOBANK AG / Rekordjahr für die TARGOBANK: Bestes Ergebnis der ...

Rekordjahr für die TARGOBANK: Bestes Ergebnis der

Unternehmensgeschichte (FOTO)

Düsseldorf (ots) -

Wer­bung Wer­bung

- Rekordergebnis: 715 Mio. Euro Gewinn vor Steuern (+17,7%)

- Kauf der OLB und Start des gruppeneigenen Versicherungsgeschäfts markieren

entscheidende strategische Meilensteine zur Universalbank

- Firmenkunden als Wachstumstreiber: Leasing-Sparte erstmals über 2 Mrd. Euro

Anlagevermögen, Factoring über 50 Mrd. Ankaufvolumen

- Aufwand-Ertrag-Verhältnis mit 47,4 Prozent auf sehr niedrigem Niveau

Wer­bung Wer­bung

- Den ausführlichen Jahresbericht 2025 finden Sie hier. (https://targobank-magaz

in.de/wp-content/uploads/2026/04/TARGOBANK-Jahresbericht-2025_final-BF.pdf)

Die TARGOBANK Gruppe hat 2025 das erfolgreichste Jahr ihrer

Unternehmensgeschichte abgeschlossen: Mit einem Jahresergebnis von 715 Millionen

Euro vor Steuern erreicht sie ein neues Allzeithoch und übertrifft den

Vorjahreswert deutlich um 17,7 Prozent (2024: 607 Millionen Euro). Die

Wer­bung Wer­bung

Bilanzsumme erhöhte sich zugleich um 6 Prozent auf 47,5 Milliarden Euro (2024:

45 Milliarden Euro). Zu diesem Rekordergebnis trugen neben dem

Privatkundengeschäft und der TARGOBANK Autobank insbesondere das kontinuierlich

wachsende Firmenkundengeschäft mit den Bereichen Leasing, Factoring und

Corporate Banking bei. Die TARGOBANK Gruppe umfasst die TARGO Deutschland GmbH

sowie ihre operativen Tochtergesellschaften - ohne die Oldenburgische Landesbank

(OLB). Im Berichtsjahr hatte die Holding TARGO Deutschland GmbH den Erwerb der

OLB angekündigt und vollständig vorbereitet, sodass die Transaktion zum

Jahresbeginn 2026 abgeschlossen werden konnte. Mit dem Abschluss der Akquisition

der OLB und dem Start des neuen Geschäftsfelds Versicherungen, in Kooperation

mit dem gruppeneigenen Versicherungsangebot der Assurances du Crédit Mutuel

(ACM) Deutschland, betrachtet die Gruppe den geplanten Umbau zur breit

diversifizierten Universalbank im Wesentlichen als vollzogen.

"Die TARGOBANK ist sehr profitabel - wir errichten ein großes und stabiles Haus,

das den Anforderungen der Zukunft gerüstet ist. Unsere französische

Muttergesellschaft Crédit Mutuel Alliance Fédérale unterstützt diese

Transformation substanziell. Die Investitionen in die Universalbank, als die wir

uns inzwischen betrachten dürfen, zeigen bereits heute, dass dieses Modell

tragfähig ist", erklärt Isabelle Chevelard, CEO der TARGOBANK und der TARGO

Deutschland GmbH.

Signifikantes Wachstum in allen Geschäftsbereichen

Die TARGOBANK Gruppe konnte im Jahr 2025 in allen wesentlichen Geschäftsfeldern

ein deutliches Wachstum verzeichnen. Im Privatkundengeschäft wurden

Konsumentenkredite im Rekordvolumen von 20,3 Milliarden Euro herausgelegt. Trotz

wirtschaftlich schwieriger Lage entspricht dies einer Steigerung um 3 Prozent

gegenüber dem Vorjahr (2024: 19,7 Milliarden Euro).

Auch die Einlagen aller Privatkundinnen und -kunden erreichten mit 32,9

Milliarden Euro einen neuen Höchstwert (2024: 32,1 Milliarden Euro). Bei den

Festgeldern stieg das Volumen um 11 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro (2024: 7,76

Milliarden Euro), während das Volumen bei den Tagesgeldern mit 12,4 Milliarden

Euro (2024: 13 Milliarden Euro) leicht rückläufig war.

Das Volumen aller Wertpapier-Depots wuchs 2025 um 12 Prozent auf 22,4 Milliarden

Euro (2024: 19,9 Milliarden Euro). Davon entfielen 7,17 Milliarden Euro auf

Fonds, die um 8 Prozent zulegten. ETFs verzeichneten mit einem Plus von 23

Prozent auf 2,65 Milliarden Euro ein besonders starkes Wachstum. Das Plus-Depot

wuchs sowohl in der Anzahl (plus 7 Prozent) als auch im Volumen (plus 9 Prozent

auf 3,7 Milliarden Euro). Noch dynamischer entwickelten sich die Direkt-Depots:

Die Anzahl stieg um 11 Prozent, das Volumen um knapp 29 Prozent auf 389

Millionen Euro. Die Zahl der Starter-Depots erhöhte sich um 34 Prozent, die der

Junior-Depots sogar um 56 Prozent. Insgesamt legte die Zahl der

Investment-Sparpläne um knapp 27 Prozent zu.

Steigende Finanzierungsvolumina

Im Geschäftskundenbereich erzielte die TARGOBANK Autobank im zehnten Jahr ihres

Bestehens mit einem Finanzierungsvolumen von über 1,62 Milliarden Euro (2024:

1,46 Milliarden Euro) erneut einen Höchstwert. Ebenfalls vor zehn Jahren

startete die TARGOBANK Gruppe mit dem Bereich Strategische Kooperationen die

Zusammenarbeit mit Kreditvermittlern; hier wurde mit einem Kreditvolumen von

knapp 334 Millionen Euro ein Zuwachs von 16 Prozent erzielt.

Im Firmenkundenbereich überschritt das Anlagevermögen der Leasing-Sparte 2025

mit 2,06 Milliarden Euro erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Marke. Die Zahl der

vorwiegend mittelständischen Kunden stieg um 5 Prozent auf über 44.000. In der

Factoring-Sparte lag das Volumen von angekauften Forderungen 2025 bei über 50

Milliarden Euro. Das Corporate Banking generierte mehr als 700 Millionen Euro

Neugeschäft im Kreditbereich. Insgesamt tragen diese drei Einheiten inzwischen

über 30 Prozent des gesamten Kreditvolumens der Gruppe. TARGOBANK Corporate

Banking profitiert von der europäischen Ausrichtung der Crédit Mutuel Alliance

Fédérale und der engen Zusammenarbeit mit der französischen Schwester CIC CIB.

Insbesondere bei großen internationalen Unternehmen und strukturierten

Finanzierungen kann die Bank ihre Kunden dadurch umfassend unterstützen.

Grundlagen für neues Marktpotenzial geschaffen

Über die starken operativen Kennzahlen hinaus hat die TARGO Deutschland GmbH im

Berichtsjahr entscheidende strategische Fortschritte erzielt: Im Juni 2025

erhielt die deutsche Tochtergesellschaft von Groupe Assurances du Crédit Mutuel

(ACM) die Zulassung der Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Damit kann die TARGOBANK

Versicherungen der ACM Deutschland über ihr eigenes Filialnetz anbieten - ein in

Frankreich, Heimat der Mutter Crédit Mutuel Alliance Fédérale, seit Jahrzehnten

erfolgreiches Bancassurance-Modell. Die im Jahr 2025 umfassend vorbereitete

Übernahme der Oldenburgische Landesbank diversifiziert das Geschäftsmodell

entscheidend.

"Mit der Übernahme der OLB ist in der deutschen Bankenlandschaft eine neue Größe

am Markt entstanden. Nach Bilanzsumme zählen wir zu den Top Ten der privaten

Banken in Deutschland. Wir wachsen dabei nicht nur quantitativ, sondern gewinnen

vor allem zusätzliche Fähigkeiten und neue Chancen", so Isabelle Chevelard

weiter.

Effizient und verantwortungsvoll

Trotz umfangreicher Investitionen in neue Geschäftsfelder, zusätzliche

Mitarbeitende, Standorte und neue Technologien liegt das

Aufwand-Ertrag-Verhältnis mit 47,4 Prozent auf einem sehr niedrigen Niveau. Die

geringen Betriebskosten resultieren unter anderem aus frühzeitigen Investitionen

in Digitalisierung und Automatisierung. Wichtige Maßnahmen im Berichtsjahr waren

unter anderem die Gründung einer bankeigenen AI Factory zur Nutzung Künstlicher

Intelligenz sowie die Einrichtung eines neuen Dienstleistungszentrums in Münster

als Ergänzung zum Standort Duisburg.

Auch die Corporate-Social-Responsibility-Strategie wurde im Jahr 2025

weiterentwickelt: Künftig werden auch Emissionen aus finanzierten

Kundenprojekten in die Berechnung des COâ''-Fußabdrucks einbezogen. Mehr als 600

gemeinnützige Organisationen wurden jeweils mit Spenden unterstützt. Die

TARGOBANK Stiftung vergab 60 Deutschlandstipendien und kündigte die Förderung

von 13 Forschungsprojekten zum Thema "Planetary Health" an.

Zum 19. Mal in Folge als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet, bekennt sich die

TARGOBANK Gruppe mit ihren 7.700 Mitarbeitenden (2024: 7.400) klar zu Vielfalt

und Chancengleichheit. 238 Auszubildende und dual Studierende starteten 2025

ihre berufliche Laufbahn bei der Bank.

Über TARGOBANK

Die TARGOBANK ist Teil der TARGO Deutschland GmbH und verfügt über knapp 100

Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut rund 4 Millionen

Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.

Das Angebot für Privatkund*innen umfasst Konten und Karten, Kredite, Angebote

zur Geld- und Vermögensanlage sowie Versicherungen (über die ACM Deutschland).

Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen das Geschäftsmodell, darunter

eine Autobank. Über Corporate Banking bietet die TARGOBANK Unternehmens- und

Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungslösungen

in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung.

Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in

mehr als 250 Städten in Deutschland Standorte und ist online sowie telefonisch

24/7 erreichbar.

Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.700

Mitarbeiter*innen. Davon sind rund 3.000 in Duisburg beschäftigt, wo das

Kundencenter und die IT angesiedelt sind. Hinzu kommen Büros in Mainz

(Factoring) und Frankfurt (TARGOBANK Corporate Banking).

Die TARGO Deutschland GmbH ist eine Tochter der genossenschaftlichen Crédit

Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas.

Mehr Informationen auf http://www.targobank.de

Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel

Alliance Fédérale mit über 79.000 Mitarbeitenden und 4.000 Filialen, die 31

Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen

für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den

Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14

regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel

Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque

Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften,

insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM),

TARGOBANK und OLB in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne

du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und

Homiris.

Weiterführende Informationen: http://www.creditmutuelalliancefederale.fr

Pressekontakt:

TARGOBANK AG

Unternehmenskommunikation

mailto:pressestelle@targobank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78980/6265553

OTS: TARGOBANK AG