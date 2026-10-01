OTS: TeamBank AG / Studie: Finanzielle Stimmung droht zu kippen - viele ...

01.10.26 10:02 Uhr

Studie: Finanzielle Stimmung droht zu kippen - viele Deutsche sprechen

nicht über ihre Finanzen

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Nürnberg (ots) -

- Mehr als ein Drittel der Deutschen macht sich aufgrund gestiegener

Energiepreise Sorgen über die finanzielle Situation.

- 36 Prozent der Befragten teilen finanzielle Details nicht einmal in der

Partnerschaft.

Die finanzielle Stimmung der Deutschen ist so gedrückt, wie noch nie seit Beginn

der Erhebung des TeamBank-Liquiditätsbarometers im Jahr 2016. Gleichzeitig

spricht nicht einmal die Hälfte der Deutschen mit der Partnerin oder dem Partner

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ganz ohne Tabus über die eigenen Finanzen. Weniger als ein Viertel weiht Eltern

oder Geschwister in alle Details zu Ausgaben, Ersparnissen oder finanziellen

Sorgen ein. Die Mehrheit regelt ihre Finanzangelegenheiten lieber selbst und

spricht nur eingeschränkt darüber. Das sind Ergebnisse des repräsentativen

TeamBank-Liquiditätsbarometers, für das über 3.000 Bundesbürgerinnen und

Bundesbürger ab 18 Jahren befragt wurden.

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Der Indexwert des TeamBank-Liquiditätsbarometers liegt aktuell bei +1,75 Punkten

und hat sich seit Herbst 2025 deutlich verschlechtert. Noch vor wenigen Monaten

bewerteten viele Deutsche ihre finanzielle Lage trotz aller Unsicherheiten als

stabil. Inzwischen hat sich die Stimmung deutlich eingetrübt. Zwar bezeichnen 59

Prozent der Befragten ihre Lage als gut, doch im Vergleich zur Vorbefragung ist

dieser Wert um fünf Prozentpunkte gesunken. 36 Prozent der Deutschen blicken

zudem pessimistisch in die Zukunft. Sie befürchten, dass sich ihre Lage in den

nächsten drei bis fünf Jahren verschlechtern wird, was einen Anstieg um zehn

Prozentpunkte seit Herbst 2025 bedeutet. Besonders groß ist diese Angst bei

Frauen und Männern im Alter ab 50 Jahren.

Vor allem Ältere schweigen über Geldangelegenheiten

Ein Grund für den Pessimismus sind die gestiegenen Energiepreise. Die jüngsten

Preissteigerungen bei Energie sowie geopolitische Unsicherheiten bereiten 38

Prozent der Bürgerinnen und Bürger deshalb Sorgen um ihre finanzielle Situation.

Während die Jüngeren offener über finanzielle Probleme reden, zeigen sich die

Älteren ab 50 Jahren deutlich verschlossener. Nur 43 Prozent sprechen in der

Familie, etwa mit ihren Geschwistern, über Ersparnisse oder Ausgaben. Zum

Vergleich: Bei den unter 30-Jährigen machen das 76 Prozent und bei den unter

50-Jährigen 63 Prozent.

"In Zeiten anhaltend steigender Lebenshaltungskosten, zunehmender Unsicherheiten

am Arbeitsmarkt und eines spürbaren gesellschaftlichen Wandels wächst für viele

das Bedürfnis nach finanzieller Orientierung und Sicherheit", sagt Christian

Polenz, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. "Umso wichtiger ist es, dass über

Geld offen gesprochen wird - in Familien, Partnerschaften und der Gesellschaft

insgesamt. Finanzielle Resilienz entsteht durch Transparenz, Information und den

offenen Austausch über finanzielle Herausforderungen."

Hintergrundinformationen:

Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013

Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Im April 2026 befragte

das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.073 Personen im

Alter zwischen 18 und 79 Jahren online. Das Liquiditätsbarometer erfasst die

finanzielle Stimmung der Bevölkerung. Der Indexwert kann auf einer Skala

zwischen - 100 (derzeitige Lage sehr schlecht, deutliche Verschlechterung

erwartet) und + 100 (derzeitige Lage sehr gut, deutliche Verbesserung erwartet)

schwanken.

Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/

zur Verfügung.

TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK Gruppe

Die TeamBank bietet im Rahmen des Allfinanzangebots der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken unter den Marken easyCredit und fairer

Credit ein breites Spektrum an Konsumfinanzierungslösungen. Dazu zählen

innovative Ansätze wie die Bereitstellung eines Sofortkredits mit einem

flexiblen finanziellen Rahmen sowie die Integration von Finanzierungskonzepten

in Kauf- und Buchungsprozesse (Embedded Finance). Dies umfasst Rechnungs- und

Ratenkaufmodelle, die nahtlos in die Wertschöpfungsketten der Händler und somit

in den Alltag der Kundinnen und Kunden eingebettet sind.

Kundenzentrierung ist dabei die zentrale Prämisse der TeamBank - nicht nur für

Produkte und Services, sondern auch für ihre Aufbau- und Ablauforganisation.

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F +49 (0) 911/ 53 90 - 10 38

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