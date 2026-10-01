OTS: TeamBank AG / Studie: Finanzielle Stimmung droht zu kippen - viele ...
Studie: Finanzielle Stimmung droht zu kippen - viele Deutsche sprechen
nicht über ihre Finanzen
Nürnberg (ots) -
- Mehr als ein Drittel der Deutschen macht sich aufgrund gestiegener
Energiepreise Sorgen über die finanzielle Situation.
- 36 Prozent der Befragten teilen finanzielle Details nicht einmal in der
Partnerschaft.
Die finanzielle Stimmung der Deutschen ist so gedrückt, wie noch nie seit Beginn
der Erhebung des TeamBank-Liquiditätsbarometers im Jahr 2016. Gleichzeitig
spricht nicht einmal die Hälfte der Deutschen mit der Partnerin oder dem Partner
ganz ohne Tabus über die eigenen Finanzen. Weniger als ein Viertel weiht Eltern
oder Geschwister in alle Details zu Ausgaben, Ersparnissen oder finanziellen
Sorgen ein. Die Mehrheit regelt ihre Finanzangelegenheiten lieber selbst und
spricht nur eingeschränkt darüber. Das sind Ergebnisse des repräsentativen
TeamBank-Liquiditätsbarometers, für das über 3.000 Bundesbürgerinnen und
Bundesbürger ab 18 Jahren befragt wurden.
Der Indexwert des TeamBank-Liquiditätsbarometers liegt aktuell bei +1,75 Punkten
und hat sich seit Herbst 2025 deutlich verschlechtert. Noch vor wenigen Monaten
bewerteten viele Deutsche ihre finanzielle Lage trotz aller Unsicherheiten als
stabil. Inzwischen hat sich die Stimmung deutlich eingetrübt. Zwar bezeichnen 59
Prozent der Befragten ihre Lage als gut, doch im Vergleich zur Vorbefragung ist
dieser Wert um fünf Prozentpunkte gesunken. 36 Prozent der Deutschen blicken
zudem pessimistisch in die Zukunft. Sie befürchten, dass sich ihre Lage in den
nächsten drei bis fünf Jahren verschlechtern wird, was einen Anstieg um zehn
Prozentpunkte seit Herbst 2025 bedeutet. Besonders groß ist diese Angst bei
Frauen und Männern im Alter ab 50 Jahren.
Vor allem Ältere schweigen über Geldangelegenheiten
Ein Grund für den Pessimismus sind die gestiegenen Energiepreise. Die jüngsten
Preissteigerungen bei Energie sowie geopolitische Unsicherheiten bereiten 38
Prozent der Bürgerinnen und Bürger deshalb Sorgen um ihre finanzielle Situation.
Während die Jüngeren offener über finanzielle Probleme reden, zeigen sich die
Älteren ab 50 Jahren deutlich verschlossener. Nur 43 Prozent sprechen in der
Familie, etwa mit ihren Geschwistern, über Ersparnisse oder Ausgaben. Zum
Vergleich: Bei den unter 30-Jährigen machen das 76 Prozent und bei den unter
50-Jährigen 63 Prozent.
"In Zeiten anhaltend steigender Lebenshaltungskosten, zunehmender Unsicherheiten
am Arbeitsmarkt und eines spürbaren gesellschaftlichen Wandels wächst für viele
das Bedürfnis nach finanzieller Orientierung und Sicherheit", sagt Christian
Polenz, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. "Umso wichtiger ist es, dass über
Geld offen gesprochen wird - in Familien, Partnerschaften und der Gesellschaft
insgesamt. Finanzielle Resilienz entsteht durch Transparenz, Information und den
offenen Austausch über finanzielle Herausforderungen."
Hintergrundinformationen:
Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013
Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Im April 2026 befragte
das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.073 Personen im
Alter zwischen 18 und 79 Jahren online. Das Liquiditätsbarometer erfasst die
finanzielle Stimmung der Bevölkerung. Der Indexwert kann auf einer Skala
zwischen - 100 (derzeitige Lage sehr schlecht, deutliche Verschlechterung
erwartet) und + 100 (derzeitige Lage sehr gut, deutliche Verbesserung erwartet)
schwanken.
Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/
zur Verfügung.
TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK Gruppe
Die TeamBank bietet im Rahmen des Allfinanzangebots der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken unter den Marken easyCredit und fairer
Credit ein breites Spektrum an Konsumfinanzierungslösungen. Dazu zählen
innovative Ansätze wie die Bereitstellung eines Sofortkredits mit einem
flexiblen finanziellen Rahmen sowie die Integration von Finanzierungskonzepten
in Kauf- und Buchungsprozesse (Embedded Finance). Dies umfasst Rechnungs- und
Ratenkaufmodelle, die nahtlos in die Wertschöpfungsketten der Händler und somit
in den Alltag der Kundinnen und Kunden eingebettet sind.
Kundenzentrierung ist dabei die zentrale Prämisse der TeamBank - nicht nur für
Produkte und Services, sondern auch für ihre Aufbau- und Ablauforganisation.
Pressekontakt:
Marc-Olivier Weber
T +49 (0) 911/ 53 90 - 12 45
F +49 (0) 911/ 53 90 - 10 38
E: mailto:presse@teambank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/21886/6362755
OTS: TeamBank AG