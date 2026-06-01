OTS: TeamBank AG / Studie: Hohe Spritpreise belasten fast jeden zweiten ...

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Studie: Hohe Spritpreise belasten fast jeden zweiten Haushalt in
Deutschland
Nürnberg (ots) -
- 21 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind bereit, monatlich 100 Euro bei Auto
und Sprit zu sparen
- 30 Prozent der Befragten lassen das Auto bereits häufiger stehen
Die Preise für Benzin und Diesel sind für viele Bürgerinnen und Bürger eine
spürbare Belastung: Nach Lebensmitteln stellen die Spritpreise die größte
finanzielle Herausforderung für Haushalte in Deutschland dar. Fast jeder zweite
Haushalt fühlt sich dadurch stark beansprucht. Das ist ein Anstieg um 28
Prozentpunkte im Vergleich zum September 2025. Die Zahl der betroffenen
Haushalte hat sich damit mehr als verdoppelt. Das sind Ergebnisse des
repräsentativen TeamBank-Liquiditätsbarometers, für das über 3.000 Bundesbürger
ab 18 Jahren befragt wurden.
Im Alltag reagieren viele Betroffene bereits auf die höheren Preise und ändern
ihr Verhalten. Fast ein Drittel der Befragten lässt das Auto aufgrund
gestiegener Preise öfter stehen. Bei den unter 30-Jährigen machen das sogar 35
Prozent. Gleichzeitig berichten 41 Prozent, dass ihre frei verfügbaren Mittel
nach Abzug der Fixkosten wie Miete und Strom in den vergangenen zwölf Monaten
geringer geworden sind.
"Spritpreise sind für viele Menschen der Gradmesser ihrer persönlichen Inflation
- und dieser Gradmesser schlägt gerade aus", sagt Christian Polenz,
Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG.
Vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten und gestiegener Ölpreise
achten 38 Prozent der Befragten verstärkt auf ihre Ausgaben und versuchen, sich
einzuschränken. Auf die Frage, wo sie am ehesten bereit wären, ihre monatlichen
Ausgaben um 100 Euro zu reduzieren, nennt jeder fünfte Befragte den Bereich
Auto, Kraftstoff und Kfz-Versicherung. Bei den über 50-Jährigen ist die
Bereitschaft, hier zu sparen, seit September 2025 um sechs Prozentpunkte
gestiegen - der deutlichste Anstieg über alle Altersgruppen hinweg.
Wunsch nach Entlastung
Die Befragten wurden auch nach ihren Erwartungen an politische Maßnahmen
gefragt. Die größte finanzielle Wirkung erhoffen sich Bürgerinnen und Bürger von
einer Senkung der Mehrwertsteuer. 47 Prozent verbinden damit eine spürbare
Verbesserung ihrer eigenen finanziellen Situation. 32 Prozent nennen eine
Spritpreisbremse.
Hintergrundinformationen:
Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013
Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Im April 2026 befragte
das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.073 Personen im
Alter zwischen 18 und 79 Jahren online.
Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/
zur Verfügung.
TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK Gruppe
Die TeamBank bietet im Rahmen des Allfinanzangebots der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken unter den Marken easyCredit und fairer
Credit ein breites Spektrum an Konsumfinanzierungslösungen. Dazu zählen
innovative Ansätze wie die Bereitstellung eines Sofortkredits mit einem
flexiblen finanziellen Rahmen sowie die Integration von Finanzierungskonzepten
in Kauf- und Buchungsprozesse (Embedded Finance). Dies umfasst Rechnungs- und
Ratenkaufmodelle, die nahtlos in die Wertschöpfungsketten der Händler und somit
in den Alltag der Kundinnen und Kunden eingebettet sind.
Kundenzentrierung ist dabei die zentrale Prämisse der TeamBank - nicht nur für
Produkte und Services, sondern auch für ihre Aufbau- und Ablauforganisation.
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