OTS: Techem GmbH / Techem und inexogy bündeln die Kräfte im Smart Metering (FOTO)

Techem und inexogy bündeln die Kräfte im Smart Metering (FOTO)

- Techem erwirbt Mehrheit an inexogy, einem der größten wettbewerblichen

Messstellenbetreiber in Deutschland

- Abgeschlossene Beteiligung von Techem an inexogy umfasst einen Wachstumspfad

von 320 Millionen EUR für die nächsten fünf Jahre

- Gemeinsam erweitern Techem und inexogy die führende digitale Plattform für die

Installation und den Betrieb von Smart Metern und steuerbaren

Verbrauchseinrichtungen

Techem, führender Energiedienstleister für die Immobilienwirtschaft, erwirbt die

Mehrheit an inexogy smart metering, einem der größten wettbewerblichen

Messstellenbetreiber Deutschlands. Die abgeschlossene Beteiligung von Techem an

inexogy umfasst einen Wachstumspfad für die kommenden fünf Jahre. In diesem

Rahmen werden 320 Millionen EUR in die Installation und den Betrieb

intelligenter Messsysteme investiert. Ziel ist es, mit den Daten von 1,5

Millionen intelligenten Messsystemen das Energiesystem in den nächsten Jahren

effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

Beide Unternehmen ergänzen sich ideal: Techem bringt seine langjährige Erfahrung

in Digitalisierung , Dekarbonisierung, Energieeffizienz sowie ein internationales

Portfolio von mehr als 13 Millionen Wohnungen ein. inexogy seinerseits wird mit

der finanziellen Unterstützung von Techem sein bisheriges Partnergeschäft in

Bereichen wie dynamische Tarife und Prosumer deutlich ausbauen und Netzbetreiber

dabei unterstützen, ihre Netzgebiete vollständig mit intelligenten Messsystemen

auszustatten.

Weitere wesentliche Schwerpunkte der Partnerschaft liegen in der Erschließung

neuer, gemeinsamer Kundensegmente, beispielsweise im Bereich der Wohnungs- und

Gewerbeimmobilien, Industriegebäuden oder auch im Retailsegment sowie im

weiteren Ausbau der digitalen Plattform von Techem. Diese stellt für die

Wohnungswirtschaft zentral alle Daten rund um die Immobilie bereit und wird

künftig auch den Messstellenbetrieb umfassend integrieren. Techem ist damit in

der Lage, übergreifende Dekarbonisierungslösungen wie z.B. Mieterstrom-Modelle

und EV-Charging als Dienstleister anzubieten. Damit entstehen integrierte

Gesamtlösungen und die Plattform ermöglicht so eine effiziente und skalierbare

Umsetzung des Smart-Meter-Rollouts sowie die Integration steuerbarer

Verbrauchseinrichtungen.

"Smart Meter sind der Schlüssel für eine nachhaltige, digital gesteuerte und

sektorenübergreifend optimierte Energieversorgung. Unser gemeinsames Ziel ist

daher klar: Wir wollen den effizienten und digitalisierten Rollout in

Deutschland so unkompliziert und einfach wie möglich gestalten. Mit inexogy

haben wir die richtigen Partner gefunden und können damit die Digitalisierung

der Energiewende maßgeblich vorantreiben", so Matthias Hartmann, CEO der Techem

Gruppe.

"Wir freuen uns, dass wir mit Techem einen so etablierten Partner an unserer

Seite haben. Gemeinsam können wir unsere Kompetenzen bündeln und Deutschland

beim Smart-Meter-Rollout weiter voranbringen. Noch in diesem Jahr werden wir

gemeinsam mit Techem unsere Installationskapazitäten massiv erweitern, bevor wir

im kommenden Jahr gemeinsam in die nächste Skalierungsphase starten",

kommentiert David Zimmer, CEO von inexogy. In der Zusammenarbeit rückt

insbesondere eine der bisherigen Dienstleistungen von inexogy in den

Vordergrund: Mieterstrom. Das Modell ermöglicht es, mithilfe intelligenter

Messsysteme sowohl Erzeugungsanlagen als auch moderne Lade- und Wärmestrukturen

in Mehrfamilienhäusern zu integrieren und die Bewohner von günstigeren Strom-

und Wärmekosten profitieren zu lassen. inexogy hat bereits mehr als 1.000

solcher Projekte in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt. Nun zielt Techem

darauf ab, die entstandenen Synergien zu nutzen, um die dezentrale

Energieversorgung auf Basis von Mieterstrom entscheidend voranzubringen.

Techem verfügt bereits heute schon über eine der führenden Plattformen für die

Digitalisierung und Dekarbonisierung des Gebäudesektors in Europa und schafft

mit dieser die zentrale Infrastruktur, um Daten, handelnde Akteure und digitale

Anwendungen im Gebäudesektor miteinander zu verbinden. inexogy zählt zu den

wichtigsten und dynamischsten Akteuren beim Smart Meter Rollout. Gemeinsam mit

seinen Partnern - Stadtwerken, Energieversorgern, Photovoltaikbetrieben,

Filialisten und Immobilienunternehmen - bietet inexogy bundesweit und

netzgebietübergreifend sämtliche Dienstleistungen rund um die Installation und

den Betrieb intelligenter Messsysteme (iMSys) aus einer Hand. Dazu gehören unter

anderem die Tourenplanung, Installation, Wechselprozesse, Einbau,

Marktkommunikation sowie die Visualisierung der Messwerte. Über eine

API-Schnittstelle wird zudem eine durchgängige Datenverfügbarkeit gewährleistet

und damit der Weg für zentrale Anwendungsfälle der Energiewende geebnet - wie

dynamische Stromtarife, Direktvermarktung, virtuelle Kraftwerke oder die

netzdienliche Steuerung.

Mit der Partnerschaft entsteht so ein zentraler Akteur für die digitale

Transformation der deutschen Energiewirtschaft, der Transparenz, Effizienz und

Steuerbarkeit vereint - und die Energiewende für Haushalte wie Unternehmen

gleichermaßen greifbar macht.

Über Techem

Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die

Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und

Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das

Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.200 Mitarbeitenden in 18

Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet

Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und

Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an.

Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen

treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter

voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion,

ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen

rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das

Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere

Informationen finden Sie unter https://www.techem.com/corp/de/ueber-uns oder

folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/techemde/).

Über Inexogy

Smart Meter sind das Herzstück der neuen Energiewelt: Sie liefern präzise

Informationen über Stromverbrauch und -erzeugung und helfen dabei, den eigenen

Verbrauch - etwa über dynamische Stromtarife - an die Verfügbarkeit erneuerbarer

Energien anzupassen. Doch damit nicht genug: Ohne ihre Messwerte wären viele

Anwendungen, die die Energiewende vorantreiben, überhaupt nicht möglich. Deshalb

arbeitet inexogy kontinuierlich daran, die Datenbasis für eine sichere und

nachhaltige Energieversorgung zu schaffen. Als wettbewerblicher

Messstellenbetreiber installiert und betreibt inexogy intelligente Messsysteme

bundesweit - und sorgt so für Transparenz und eine faire Beteiligung aller

Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende.

