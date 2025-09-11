OTS: Techem GmbH / Techem und inexogy bündeln die Kräfte im Smart Metering (FOTO)
Techem und inexogy bündeln die Kräfte im Smart Metering (FOTO)
Eschborn/Saarlouis (ots) -
- Techem erwirbt Mehrheit an inexogy, einem der größten wettbewerblichen
Messstellenbetreiber in Deutschland
- Abgeschlossene Beteiligung von Techem an inexogy umfasst einen Wachstumspfad
von 320 Millionen EUR für die nächsten fünf Jahre
- Gemeinsam erweitern Techem und inexogy die führende digitale Plattform für die
Installation und den Betrieb von Smart Metern und steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen
Techem, führender Energiedienstleister für die Immobilienwirtschaft, erwirbt die
Mehrheit an inexogy smart metering, einem der größten wettbewerblichen
Messstellenbetreiber Deutschlands. Die abgeschlossene Beteiligung von Techem an
inexogy umfasst einen Wachstumspfad für die kommenden fünf Jahre. In diesem
Rahmen werden 320 Millionen EUR in die Installation und den Betrieb
intelligenter Messsysteme investiert. Ziel ist es, mit den Daten von 1,5
Millionen intelligenten Messsystemen das Energiesystem in den nächsten Jahren
effizienter und nachhaltiger zu gestalten.
Beide Unternehmen ergänzen sich ideal: Techem bringt seine langjährige Erfahrung
in Digitalisierung, Dekarbonisierung, Energieeffizienz sowie ein internationales
Portfolio von mehr als 13 Millionen Wohnungen ein. inexogy seinerseits wird mit
der finanziellen Unterstützung von Techem sein bisheriges Partnergeschäft in
Bereichen wie dynamische Tarife und Prosumer deutlich ausbauen und Netzbetreiber
dabei unterstützen, ihre Netzgebiete vollständig mit intelligenten Messsystemen
auszustatten.
Weitere wesentliche Schwerpunkte der Partnerschaft liegen in der Erschließung
neuer, gemeinsamer Kundensegmente, beispielsweise im Bereich der Wohnungs- und
Gewerbeimmobilien, Industriegebäuden oder auch im Retailsegment sowie im
weiteren Ausbau der digitalen Plattform von Techem. Diese stellt für die
Wohnungswirtschaft zentral alle Daten rund um die Immobilie bereit und wird
künftig auch den Messstellenbetrieb umfassend integrieren. Techem ist damit in
der Lage, übergreifende Dekarbonisierungslösungen wie z.B. Mieterstrom-Modelle
und EV-Charging als Dienstleister anzubieten. Damit entstehen integrierte
Gesamtlösungen und die Plattform ermöglicht so eine effiziente und skalierbare
Umsetzung des Smart-Meter-Rollouts sowie die Integration steuerbarer
Verbrauchseinrichtungen.
"Smart Meter sind der Schlüssel für eine nachhaltige, digital gesteuerte und
sektorenübergreifend optimierte Energieversorgung. Unser gemeinsames Ziel ist
daher klar: Wir wollen den effizienten und digitalisierten Rollout in
Deutschland so unkompliziert und einfach wie möglich gestalten. Mit inexogy
haben wir die richtigen Partner gefunden und können damit die Digitalisierung
der Energiewende maßgeblich vorantreiben", so Matthias Hartmann, CEO der Techem
Gruppe.
"Wir freuen uns, dass wir mit Techem einen so etablierten Partner an unserer
Seite haben. Gemeinsam können wir unsere Kompetenzen bündeln und Deutschland
beim Smart-Meter-Rollout weiter voranbringen. Noch in diesem Jahr werden wir
gemeinsam mit Techem unsere Installationskapazitäten massiv erweitern, bevor wir
im kommenden Jahr gemeinsam in die nächste Skalierungsphase starten",
kommentiert David Zimmer, CEO von inexogy. In der Zusammenarbeit rückt
insbesondere eine der bisherigen Dienstleistungen von inexogy in den
Vordergrund: Mieterstrom. Das Modell ermöglicht es, mithilfe intelligenter
Messsysteme sowohl Erzeugungsanlagen als auch moderne Lade- und Wärmestrukturen
in Mehrfamilienhäusern zu integrieren und die Bewohner von günstigeren Strom-
und Wärmekosten profitieren zu lassen. inexogy hat bereits mehr als 1.000
solcher Projekte in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt. Nun zielt Techem
darauf ab, die entstandenen Synergien zu nutzen, um die dezentrale
Energieversorgung auf Basis von Mieterstrom entscheidend voranzubringen.
Techem verfügt bereits heute schon über eine der führenden Plattformen für die
Digitalisierung und Dekarbonisierung des Gebäudesektors in Europa und schafft
mit dieser die zentrale Infrastruktur, um Daten, handelnde Akteure und digitale
Anwendungen im Gebäudesektor miteinander zu verbinden. inexogy zählt zu den
wichtigsten und dynamischsten Akteuren beim Smart Meter Rollout. Gemeinsam mit
seinen Partnern - Stadtwerken, Energieversorgern, Photovoltaikbetrieben,
Filialisten und Immobilienunternehmen - bietet inexogy bundesweit und
netzgebietübergreifend sämtliche Dienstleistungen rund um die Installation und
den Betrieb intelligenter Messsysteme (iMSys) aus einer Hand. Dazu gehören unter
anderem die Tourenplanung, Installation, Wechselprozesse, Einbau,
Marktkommunikation sowie die Visualisierung der Messwerte. Über eine
API-Schnittstelle wird zudem eine durchgängige Datenverfügbarkeit gewährleistet
und damit der Weg für zentrale Anwendungsfälle der Energiewende geebnet - wie
dynamische Stromtarife, Direktvermarktung, virtuelle Kraftwerke oder die
netzdienliche Steuerung.
Mit der Partnerschaft entsteht so ein zentraler Akteur für die digitale
Transformation der deutschen Energiewirtschaft, der Transparenz, Effizienz und
Steuerbarkeit vereint - und die Energiewende für Haushalte wie Unternehmen
gleichermaßen greifbar macht.
Über Techem
Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die
Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und
Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das
Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.200 Mitarbeitenden in 18
Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet
Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und
Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an.
Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen
treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter
voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion,
ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen
rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das
Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere
Informationen finden Sie unter https://www.techem.com/corp/de/ueber-uns oder
folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/techemde/).
Über Inexogy
Smart Meter sind das Herzstück der neuen Energiewelt: Sie liefern präzise
Informationen über Stromverbrauch und -erzeugung und helfen dabei, den eigenen
Verbrauch - etwa über dynamische Stromtarife - an die Verfügbarkeit erneuerbarer
Energien anzupassen. Doch damit nicht genug: Ohne ihre Messwerte wären viele
Anwendungen, die die Energiewende vorantreiben, überhaupt nicht möglich. Deshalb
arbeitet inexogy kontinuierlich daran, die Datenbasis für eine sichere und
nachhaltige Energieversorgung zu schaffen. Als wettbewerblicher
Messstellenbetreiber installiert und betreibt inexogy intelligente Messsysteme
bundesweit - und sorgt so für Transparenz und eine faire Beteiligung aller
Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende.
Pressekontakt:
Janina Schmidt
Head of Corporate Communications
Techem Energy Services GmbH
Telefon: +49 (0) 174 / 744-4137
E-Mail: mailto:janina.schmidt@techem.de
Katharina Bathe-Metzler
Head of Sustainability, Communications & Public Affairs
Techem Energy Services GmbH
Telefon: +49 (0) 1522 / 413-6702
E-Mail: mailto:katharina.bathe-metzler@techem.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/37900/6114062
OTS: Techem GmbH