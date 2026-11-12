OTS: Tempton Truecare / Tempton Truecare übernimmt Medwing Now und baut ...

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Tempton Truecare übernimmt Medwing Now und baut kurzfristige
Personallösungen aus (FOTO)
Frankfurt (ots) - Tempton Truecare hat mit Wirkung zum 01.11.2026 den operativen
Geschäftsbetrieb der Medwing Now GmbH übernommen und integriert. Die Medwing Now
GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Berliner MEDWING-Gruppe und auf die
Arbeitnehmerüberlassung von Gesundheitsfachkräften an Kliniken und
Pflegeeinrichtungen spezialisiert. Mit der Übernahme baut Tempton Truecare sein
Angebot an kurzfristigen Personallösungen deutlich aus und zählt damit zu den
führenden Personaldienstleistern im deutschen Gesundheits- und Sozialwesen.
Der Fachkräftemangel ist eine der zentralen strukturellen Herausforderungen im
deutschen Gesundheits- und Sozialwesen. Tempton Truecare begegnet diesem Problem
mit einer ganzheitlichen Lösung und bietet Einrichtungen des Gesundheits- und
Sozialwesens sowohl die internationale Fachkräftegewinnung als auch kurzfristige
Personallösungen. Mit der erfolgten Integration der Medwing Now kann Tempton
Truecare nun noch erfolgreicher Gesundheitsfachkräfte in Arbeitnehmerüberlassung
vermitteln. Mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Medwing Now,
die im Kundeneinsatz tätig sind, ergänzen seit dem 1. November 2026 das Team von
Tempton Truecare. Für die Kunden von Medwing Now laufen die bestehenden Einsätze
ohne Unterbrechung weiter.
"Mit diesem Schritt erweitern und stärken wir unsere Leistungsfähigkeit für
Kliniken und Pflegeeinrichtungen deutlich", sagt Oliver Hecker,
geschäftsführender Gesellschafter von Tempton Truecare. "Medwing Now bringt ein
eingespieltes Team, tolle Kunden und ein starkes Netzwerk an
Gesundheitsfachkräften mit. Gemeinsam sind wir damit noch stärker."
Dem Zusammenschluss gingen gemeinsame Marktanalysen und intensive Gespräche
beider Unternehmen voraus. "Mit Tempton Truecare haben wir für die
Mitarbeitenden und Kunden von Medwing Now einen starken Partner gefunden, der
die Einsätze nahtlos weiterführt", sagt Johannes Roggendorf, Mitgründer und CEO
von MEDWING. "MEDWING konzentriert sich künftig voll auf seine
Recruiting-Plattform für Gesundheitsfachkräfte."
Im Mittelpunkt steht weiterhin das Ziel, Kliniken und Pflegeeinrichtungen noch
wirksamer im Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Pflege zu unterstützen.
"Wir sichern Fachkräftebedarf auf allen Zeitebenen, also kurz-, mittel- und
langfristig. So bieten wir Kliniken und Pflegeeinrichtungen vor allem eines:
Planungssicherheit", sagt Benjamin Nabert, geschäftsführender Gesellschafter von
Tempton Truecare. "Unsere Mission ist es, damit einen relevanten Beitrag zur
Sicherung der medizinischen und pflegerischen Versorgung in Deutschland zu
leisten."
Über Tempton TRUECARE
Tempton Truecare ist der Kompetenzpartner für Fachkräftesicherung und
Qualifizierung im Gesundheits- und Sozialwesen. Das Unternehmen mit Sitz in
Frankfurt verbindet die kurz- und mittelfristige Bereitstellung von
Gesundheitsfachkräften mit der nachhaltigen Gewinnung, Qualifizierung und
Integration internationaler Pflegefachkräfte. Zum Leistungsspektrum gehören
Arbeitnehmerüberlassung, internationale Rekrutierung, Anerkennungsbegleitung,
Integrationsleistungen sowie Bildungsangebote für internationale
Gesundheitsfachkräfte.
Über MEDWING
Die MEDWING-Gruppe mit Sitz in Berlin wurde 2017 von Johannes Roggendorf und Dr.
Timo Fischer gegründet. MEDWING betreibt eine Recruiting-Plattform für das
Gesundheitswesen mit über 800.000 registrierten Fachkräften. Das
Arbeitnehmerüberlassungsgeschäft der Tochtergesellschaft Medwing Now hat MEDWING
zum 01.11.2026 an Tempton Truecare verkauft und konzentriert sich künftig auf
seine Recruiting-Plattform.
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