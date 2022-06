OTS: terre des hommes Deutschland e. V. / Jahresbilanz 2021: / terre des ...

Jahresbilanz 2021: / terre des hommes erzielt gutes Ertragsergebnis

2021

Osnabrück (ots) - Das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes

verzeichnet für das Jahr 2021 ein Ertragsergebnis in Höhe von gut 41,7 Millionen

Euro. Die Einnahmen kommen vor allem aus Spenden in Höhe von 21 Millionen Euro

und Kofinanzierungen seitens des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung in Höhe von 19,7 Millionen Euro. terre des hommes

unterstützte mit diesen Mitteln im Jahr 2021 368 Partnerprojekte für notleidende

und ausgebeutete Kinder in 42 Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens sowie

in Europa. In Deutschland unterstützte terre des hommes in verschiedenen Städten

23 Projekte vorrangig zum Schutz und zur Integration von geflüchteten Kindern.

"Das Jahr 2021 stand wie das Jahr davor im Zeichen der Covid 19-Pandemie, unter

deren Folgen die Ärmsten am meisten leiden", erklärte Joshua Hofert, Vorstand

Kommunikation von terre des hommes. "Während bei uns die Pandemie in der

öffentlichen Wahrnehmung deutlich in den Hintergrund getreten ist, leiden

weltweit Kinder und arme Familien nach wie vor unter den Folgen von Lockdowns

und dadurch bedingter Arbeitslosigkeit. Das hat dazu geführt, dass erstmals seit

20 Jahren die Zahl arbeitender Kinder, die zum Überleben ihrer Familien schuften

müssen, wieder deutlich auf 160 Millionen angestiegen ist."

Angesichts des fatalen Zusammenspiels von Kriegen, den Folgen der Covid

19-Pandemie, den Auswirkungen des Klimawandels und der sich zuspitzenden

weltweiten Hungerkatastrophen steht die internationale Gemeinschaft vor riesigen

Herausforderungen. "Unsere Welt zerfällt global immer mehr in zwei Hälften, in

Arm und Reich. So wie die Zahl der Reichen während der Covid19-Pandemie weiter

deutlich gestiegen ist, steigt auch die Zahl der Ärmsten und Verwundbarsten, die

am stärksten unter der Systemkrise leiden. Zugleich müssen sich

Nichtregierungsorganisationen wie terre des hommes zunehmend gegen Repressionen

autokratischer Regime und die Einschränkung von Kinder- und Jugendbeteiligung

behaupten. Diesen Herausforderungen werden wir uns gemeinsam mit unserem

weltweiten Netzwerk von Partnerorganisationen weiterhin stellen und mit Hilfe

unserer großzügigen Spender*innen einen Beitrag dazu leisten, dass auch die

Ärmsten dieser Welt Zukunftsperspektiven haben", so Joshua Hofert.

