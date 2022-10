OTS: Thoendl Investments AG / Jan Thöndl mischt mit algorithmus-basiertem ...

Jan Thöndl mischt mit algorithmus-basiertem Investmentfonds den

Anlagemarkt auf

Zug (ots) - Am 15. Oktober 2022 startet FX Multi Fund for Alpha One, der

Alternative Investmentfonds der Thoendl Investments (Malta) SICAV p.l.c., einer

Tochtergesellschaft der Thöndl Investments AG. Der Fondsmanager Jan Thöndl hat

die Schirmherrschaft inne, um mit dem neuartigen Algorithmus eine Revolution in

der Risikodiversifizierung zu starten.

Die Chance: Inflation und Niedrigzins umschiffen

Fondsmanager Jan Thöndl (https://www.unternehmer-deutschlands.de/jan-thoendl-ren

dite-profi-auf-neuen-wegen/) sieht die derzeit anhaltende Situation am

Finanzmarkt kritisch. Im Juni 2022 hat die Inflation in Deutschland mit 8,6 %

einen neuen Negativrekord erreicht. Aufgrund der anhaltenden Verknappung der

Rohstoffe ist ein weiterer Anstieg nicht auszuschließen, so Jan Thöndl. "Wer

sein Kapital gewinnbringend anlegen möchte, muss weg von klassischen Fonds und

Aktieninvestment. Zum Beispiel mit alternativen Investmentfonds."

Was diesen Alternativen Investmentfonds so anders macht

Der FX Multi Fund für Alpha One kombiniert langfristige, kurzfristige, hoch- und

niederfrequentierte Sektoren an verschiedenen Märkten. Dank vielfältiger

Diversifizierung ist das Risiko breit gestreut.

Die Alleinstellung liegt im eigens von Jan Thöndl entwickelten Real Time

Monitoring (RTM). Es überprüft das gesamte Portfolio und jedes einzelne

Handelssystem kontinuierlich. Eine absolute Neuheit im Risikomanagement.

Zusätzlich werden die Fondsmanager in einem strengen Auswahlprozess anhand hoher

Qualifikationskriterien ausgewählt.

Damit entsteht ein doppelter Kontroll-Mechanismus, um Risiken zu vermindern und

möglichst hohe Renditen zu erwirtschaften.

Weitere Informationen zum AIF finden Sie hier (http://thoendl-investments.com/)

.

Über Jan Thöndl

Nach einer langjährigen Berufslaufbahn als Banker hat Jan Thöndl im Jahr 2019

begonnen, seinen ersten Retailfonds zu gründen. Dieser hat heute über 500

dauerhafte Investoren. Mit Gründung der Thöndl Investments und seinem eigens

entwickelten Algorithmus hat er den Absprung in die Revolution der alternativen

Anlagemöglichkeiten geschafft.

