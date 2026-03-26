OTS: Tide / 40 Mio. Euro für kleine Unternehmen: Tide baut ...

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40 Mio. Euro für kleine Unternehmen: Tide baut
Kreditvermittlungsangebot aus und sieht wachsenden Bedarf an
integriertem Finanzmanagement
Berlin/London (ots) -
- Seit Start der Kreditvermittlungsplattform 2025: rund 40 Mio. Euro
vermitteltes Finanzierungsvolumen
- Mehr als 15 Finanzierungspartner auf der Plattform, darunter DKB, iwoca,
YouLend, Banxware und Qred
- Tide beobachtet wachsenden Bedarf an verknüpften Lösungen für Finanzierung und
Liquiditätsmanagement
Tide, die Business-Management-Plattform für Geschäftskunden, verzeichnet ein
starkes Wachstum ihres Kreditvermittlungsangebots für deutsche Kleinunternehmen.
Seit dem Start im Sommer 2025 erhielten gut 1.700 Unternehmen Finanzierungen von
insgesamt rund 40 Mio. Euro über die Plattform, rund 30 Prozent davon allein in
den vergangenen zwei Monaten.
Das Partnernetzwerk in Deutschland wächst weiter und umfasst inzwischen gut 15
aktive Finanzierungspartner für unbesicherte Kredite, Leasing und Factoring. Zu
den Partnern gehören YouLend, Iwoca, Banxware, Qred sowie DKB, Teylor und
abcfinance.
Das starke Wachstum des Kreditvermittlungsgeschäfts in Deutschland baut auf dem
Erfolg im Vereinigten Königreich auf: Dort hat Tide bereits Kredite in Höhe von
mehr als 1,5 Milliarden Pfund (rund 1,75 Milliarden Euro) über rund 100
Kreditgeber vermittelt.[1]
Finanzierung und Cash Management wachsen zusammen
Neben der steigenden Nachfrage nach Finanzierung beobachtet Tide einen weiteren
Trend: Kleine Unternehmen kombinieren Kreditlösungen zunehmend mit aktivem
Liquiditätsmanagement. Statt Darlehen ausschließlich für Investitionen zu
nutzen, halten viele Betriebe bewusst Liquiditätspuffer vor - etwa für
Materialeinkäufe, Steuerzahlungen oder saisonale Schwankungen. Finanzierungen
werden damit zunehmend Teil einer flexiblen Cash-Flow-Steuerung im laufenden
Geschäft.
"Gerade kleinere Unternehmen optimieren ihr Finanzmanagement häufig noch nicht
systematisch", sagt Anna Fromme-Schoen, Geschäftsführerin Deutschland bei Tide.
"Wenn Finanzierung, Banking und Administration zusammen gedacht werden,
entstehen neue Möglichkeiten: Unternehmen können Kapital flexibel abrufen,
Liquidität aufbauen und gleichzeitig von attraktiven Zinsen profitieren."
Tide bietet deshalb neben dem Geschäftskonto auch ein attraktiv verzinstes
Tagesgeldkonto für Geschäftskunden an. Damit können Unternehmen überschüssige
Liquidität direkt über die Tide App anlegen und flexibel verfügbar halten.
Ein Blick auf das Finanzverhalten privater Haushalte zeigt das Potenzial: Laut
Bundesbank verfügten deutsche Haushalte Ende 2024 über Geldvermögen von rund
9,05 Billionen Euro. Allein im vierten Quartal flossen 65 Milliarden Euro in
kurzfristige Bankeinlagen.[2]
Auch auf Unternehmensseite ist die potenzielle Nachfrage erheblich: In
Deutschland gibt es rund drei Millionen Selbstständige und kleine Unternehmen,
die häufig Rücklagen für Steuern, Rechnungen oder kurzfristige Ausgaben auf
ihren Geschäftskonten halten und das meist ohne nennenswerte Verzinsung.Während
Privatkunden inzwischen aus einer Vielzahl attraktiver Tagesgeldangebote wählen
können, sind vergleichbare Lösungen für Selbstständige und kleine Unternehmen
bislang selten. Die Kombination aus Finanzierung, Geschäftskonto und verzinster
Liquiditätsanlage soll diese Lücke schließen.
Plattform verbindet Finanzierung und Banking
In Deutschland bietet Tide derzeit zwei Wege zur Finanzierung: eine vollständig
digitale Antragsstrecke oder einen hybriden Prozess mit persönlicher Begleitung
durch ein wachsendes Team von inzwischen zehn Finanzierungsspezialisten.
Unternehmerinnen und Unternehmer - ob Getränkehandel, Autohaus oder
Handwerksbetrieb - können so Finanzierungen von bis zu einer Million Euro
anfragen, ohne dass ihr Schufa-Score dabei zunächst belastet wird und ohne
Vermittlungsgebühr. Auf Basis weniger Angaben erhalten sie innerhalb von rund
zwei Minuten passende Finanzierungsvorschläge - vom klassischen
Betriebsmittelkredit über Leasing bis zu umsatzbasierten Finanzierungen oder
Factoring.
Im Jahresverlauf sollen zudem vorqualifizierte Echtzeit-Finanzierungsangebote
direkt in die Tide App integriert werden. "Unsere Erfahrungen in UK zeigen, dass
die direkte Integration von Finanzierung in unsere Plattform die Nutzung
deutlich erhöht", so Fromme-Schoen. "Wenn Unternehmen Finanzierung, Banking und
Administration an einem Ort zusammenführen können, wird unser Angebot für sie im
Alltag noch relevanter."
Für Kreditgeber wiederum eröffnet die Plattform Zugang zu einem Segment, das im
klassischen Bankvertrieb häufig schwer zu erreichen ist: Freelancer,
Selbstständige sowie Kleinst- und Kleinunternehmen mit durchschnittlichen
Finanzierungsbedarfen von unter 50.000 Euro.
[1] Im Vereinigten Königreich betreibt Tide sein Finanzierungsgeschäft sowohl
unter der Marke Tide als auch unter Funding Options - infolge der erfolgreichen
Übernahme von Funding Options im Jahr 2022.
[2] Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung in Deutschland im vierten Quartal
2024 | Deutsche Bundesbank (https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/ge
ldvermoegensbildung-und-aussenfinanzierung-in-deutschland-im-vierten-quartal-202
4-956202)
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