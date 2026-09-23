OTS: TradeStation / TradeStation expandiert nach Europa und eröffnet ...

23.09.26 13:38 Uhr

TradeStation expandiert nach Europa und eröffnet Privatanlegern und

institutionellen Investoren das vollständige US-Handelserlebnis

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Plantation, Fla. (ots) - TradeStation Europe startet in der Europäischen Union

und stellt seine Dienste deutschen Nutzern zur Verfügung

TradeStation Group, Inc. (https://tradestation.com/) ("TradeStation") gibt die

die Einführung von TradeStation Europe B.V. (https://tradestation.eu/)

("TradeStation Europe") bekannt, einer vollständig lizenzierten

MiFID-Wertpapierfirma in der Europäischen Union, die von der niederländischen

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Finanzmarktaufsicht (Autoriteit Financiële Markten, AFM) in den Niederlanden

reguliert wird, um als Wertpapierdienstleistungsunternehmen in Europa tätig zu

sein.

TradeStation Europe markiert einen bedeutenden Schritt in der Strategie von

TradeStation, einem breiteren globalen Publikum fortschrittliche Analyse- und

Handelswerkzeuge, Concierge-Services und Anlagelösungen zugänglich zu machen.

Mit Hauptsitz in Amsterdam ist TradeStation Europe in den 30 Ländern des

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Europäischen Wirtschaftsraums verfügbar. Der Start ermöglicht es europäischen

Anlegern - sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Investoren -, auf

dasselbe umfassende Produktangebot und dieselbe Handelsinfrastruktur

zuzugreifen, welche in den USA bereits seit Jahrzehnten angeboten wird.

"Händler auf der ganzen Welt mussten lange Zeit unterschiedliche Dienste

miteinander verketten, nur um breiten Zugang zu den US-Märkten zu erhalten - und

diese Komplexität ist eine Hürde, die wir beseitigen wollten", erklärt John

Bartleman, President und CEO von TradeStation. "Da die Märkte zunehmend globaler

werden, erwarten Anleger einen nahtlosen Zugang zu Investmentchancen, ganz

gleich, wo sie sich befinden. TradeStation Europe ist ein entscheidender Schritt

beim Aufbau dieses globalen Handelsökosystems: Es vereint fortschrittliche

Technologie, hohe Liquidität und lokale regulatorische Stärke, um Händler

überall bestmöglich zu unterstützen"

"Mit dem Start von TradeStation Europe erweitern wir unsere Reichweite und

etablieren zugleich eine langfristige Präsenz in einem Markt, in dem die

Nachfrage nach anspruchsvollem Handel weiterhin wächst. Deutschland bietet uns

insbesondere im Bereich B2B spannende Chancen", betont Peter Comstock, President

von TradeStation Europe. "Wir verbinden mehr als vier Jahrzehnte Infrastruktur

von TradeStation mit lokaler Expertise, Betreuung und regulatorischer Aufsicht,

um sowohl aktiven Händlern als auch institutionellen Kunden in der gesamten

Region ein nahtloses Erlebnis zu bieten."

TradeStation Europe bietet Zugang zu:

- US-Aktien, Optionen, Futures und Futures-Optionen über dieselben Plattformen,

denen US-Anleger seit Jahrzehnten vertrauen.

- Fortschrittliche Handelstechnologie und Marktreichweite, einschließlich

Echtzeit-Marktdaten, Charting und Analysen.

- Ein zuverlässiges, reguliertes europäisches Brokerage-Erlebnis mit lokalem

Support und lokaler Anpassung, Compliance und mehrsprachigen Teams.

- Effiziente Optionen zur Kontofinanzierung, einschließlich optimierter Ein- und

Auszahlungsprozesse, die auf die Bedürfnisse europäischer Kunden zugeschnitten

sind.

"Wir gratulieren TradeStation Europe zum Start, der den lokalen Zugang zu

Handelsmöglichkeiten mit Futures und Optionen erweitern wird", sagt Serge

Marston, Head of EMEA bei der CME Group, dem weltweit führenden Marktplatz für

Derivate. "In einer Zeit erhöhter Unsicherheit beobachten wir eine zunehmende

Beteiligung an den Rohstoff- und Finanzmärkten, da Händler ihre Risiken steuern

und ihre Portfolios diversifizieren möchten."*

Diese Expansion baut auf der breiteren Dynamik von TradeStation im Bereich

Plattforminnovation auf, darunter die Einführung von TITAN X, einer

Handelsplattform der nächsten Generation mit anpassbaren Arbeitsbereichen,

fortschrittlichen Multi-Asset-Funktionen und flexiblen API-Integrationen, die

individuelle Workflows und die Anbindung von Drittanbietern unterstützen - sowie

die kürzliche Einführung einer Model Context Protocol (MCP)-Verbindung, die es

Händlern ermöglicht, KI-Assistenten direkt mit ihren Konten zu verbinden, um

dialogorientierter und automatisiert mit Marktdaten und Handelsabläufen zu

interagieren.

Weitere Informationen zu TradeStation Europe und zur Kontoeröffnung finden Sie

unter https://tradestation.eu/.

*Die CME Group ist nicht mit TradeStation verbunden. Die

TradeStation-Unternehmen befürworten keine Inhalte Dritter, und etwaige von der

CME Group geäußerte Ansichten oder Meinungen geben nicht notwendigerweise die

Ansichten und Meinungen der TradeStation-Unternehmen wieder.

Nutzer werden daran erinnert, dass jeder Handel mit Risiken verbunden ist und

dass KI-Tools mit Bedacht sowie nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko

eingesetzt werden sollten. Der Einsatz von KI bringt zusätzliche Risiken mit

sich, darunter unter anderem das Risiko, dass KI-Plattformen den Nutzern

Informationen liefern, die nicht zutreffend sind oder nicht in ihrem besten

Interesse liegen, und dass KI-Plattformen in Nutzerkonten Handlungen vornehmen,

die nicht im besten Interesse der Nutzer liegen oder die die Nutzer nicht für

die KI beabsichtigt haben. TradeStation ist mit keinem KI-Anbieter verbunden und

bietet keinen Support für die Funktionalität einer KI-Plattform.

Über die TradeStation Group, Inc.

Die 1982 gegründeten Unternehmen der TradeStation Group stellen

Fintech-Werkzeuge auf institutionellem Niveau sowie kontobezogene

Dienstleistungen bereit - und sind der Ort, an dem Händler ihr Zuhause finden.

Die TradeStation Group, Inc. ist die Muttergesellschaft mehrerer

Tochtergesellschaften, darunter TradeStation Securities, Inc., TradeStation

Europe B.V. und TradeStation

Technologies, Inc. Die Unternehmen der TradeStation Group möchten Privatkunden

und institutionellen Kunden, die ein anpassbares Handelsökosystem zur Umsetzung

ihrer Strategien benötigen, das ultimative Handelserlebnis bieten. TradeStation

Technologies stellt über ihre verbundenen Unternehmen TradeStation Securities,

Inc. und TradeStation Europe B.V. preisgekrönte Handels- und Analyseplattformen

bereit, die Online-Brokerage-Dienstleistungen für Aktien, Optionen, Futures und

Futures-Optionen anbieten. Diese fortschrittlichen Handelswerkzeuge sind auf

Desktop-, Web- und Mobilgeräten sowie über API-Technologien zugänglich, die

einen nahtlosen Zugang zu ihren Brokerage-Dienstleistungen über Plattformen von

Drittanbietern ermöglichen. Von Händlern für Händler geschaffen, richten sich

die Angebote der TradeStation-Group-Unternehmen auf institutionellem Niveau an

alle, die zum Handeln geboren sind. Erfahren Sie mehr über die Unternehmen der

TradeStation Group.

Besuchen Sie TradeStation.com, um mehr zu erfahren.

Über die TradeStation Europe B.V.

TradeStation Europe B.V. (TradeStation Europe) ist der europäische Brokerage-Arm

der TradeStation Group, Inc. Von ihrem Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, aus

betreut TradeStation Europe institutionelle und private Kunden im Europäischen

Wirtschaftsraum und bietet eine nahtlose Anbindung an die US-Märkte.

TradeStation Europe ist eine lizenzierte MiFID-Wertpapierfirma, die bei der

niederländischen Handelskammer (Nr. 89426657) registriert ist und von der

niederländischen Finanzmarktaufsicht in den Niederlanden reguliert wird, wobei

Ausführung, Clearing und Verwahrung über TradeStation Securities, Inc. (Mitglied

NYSE, FINRA, SIPC, NSCC, DTC, OCC, NFA & CME) erfolgen, die als Broker-Dealer

bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange

Commission) registriert ist, als Futures Commission Merchant bei der

US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission sowie Mitglied der

wichtigsten Aktien- und Terminbörsen in den Vereinigten Staaten ist. Von

Händlern für Händler geschaffen, liefert TradeStation Werkzeuge auf

institutionellem Niveau und Concierge-Services für alle, die zum Handeln geboren

sind (Born to Trade). Erfahren Sie mehr über die Unternehmen der TradeStation

Group.

Pressekontakt:

TradeStation Group - USA

mailto:TradeStation@calibercorporateadvisers.com

TradeStation Europe

mailto:TradeStation@cognitomedia.com

+49 (0) 211 175 2085 3

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133996/6357725

OTS: TradeStation