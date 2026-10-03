OTS: Tridelta GmbH / TRIDELTA Gruppe übernimmt Magnettechnik-Geschäft von tk ...

03.10.26 20:02 Uhr

TRIDELTA Gruppe übernimmt Magnettechnik-Geschäft von tk accelis /

Ausbau der Aktivitäten in der Permanentmagnettechnik - Geschäft wird

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ab 1. Oktober 2026 als TRIDELTA Magnettechnik GmbH fortgeführt (FOTO)

Hermsdorf/Bochum (ots) - Die TRIDELTA Gruppe wird zum 1. Oktober 2026 die

Aktivitäten der tk accelis Magnettechnik übernehmen. Das Magnettechnik-Geschäft

hat seinen Standort in Bochum und wird künftig als TRIDELTA Magnettechnik GmbH

fortgeführt. Der Standort in Bochum bleibt bestehen.

Mit der Übernahme erweitert die familiengeführte TRIDELTA Gruppe ihre

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bestehenden Aktivitäten im Bereich der Permanentmagnettechnik. Die tk accelis

Magnettechnik verfügt über langjährige Erfahrung mit Permanentmagneten, in der

Beschaffung und im Vertrieb sowie in der technischen Beratung für industrielle

Anwendungen.

Innerhalb der Gruppe wird die künftige TRIDELTA Magnettechnik GmbH die

Aktivitäten der TRIDELTA Magnetsysteme GmbH in Dortmund, Nordrhein-Westfalen,

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ergänzen. TRIDELTA Magnetsysteme konzentriert sich auf die Entwicklung und

Fertigung permanentmagnetischer Antriebstechnologien und Baugruppen. Zu den

Schwerpunkten gehören Magnetkupplungen, Magnetbremsen, Ringspaltsysteme sowie

kundenspezifisch entwickelte magnetische Baugruppen.

"Mit der Übernahme der tk accelis Magnettechnik stärken wir gezielt unsere

Marktposition und schaffen zusätzliche Wachstumschancen für die gesamte TRIDELTA

Gruppe. Die Kombination aus Entwicklungs-, Produktions- und Handelskompetenz

eröffnet neue Möglichkeiten für unsere Kunden und Partner weltweit. Dieser

Schritt ist ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer Gruppe

und unterstreicht unseren Anspruch, einer der führenden Partner für

Permanentmagnettechnik in Europa zu sein."erklärt Christoph Zangl,

Geschäftsführer der TRIDELTA Magnetsysteme und Head of Business Development

TRIDELTA Group

Gemeinsame Wurzeln in der Dortmunder Magnettechnik

TRIDELTA Magnetsysteme und tk accelis Magnettechnik verbindet eine lange

industrielle Geschichte. Beide Unternehmenslinien gehen auf die 1920 gegründete

Magnetfabrik Dortmund zurück.

Langfristige industrielle Entwicklung

Die TRIDELTA Gruppe verfolgt als familiengeführte Industriegruppe eine

langfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie. Im Mittelpunkt steht die

Weiterentwicklung ihrer Unternehmen, ihrer technischen Kompetenzen und ihrer

Standorte.

Der Standort der künftigen TRIDELTA Magnettechnik GmbH in Bochum bleibt

bestehen. Von dort aus sollen die bestehenden Markt- und Kundenaktivitäten

weitergeführt und weiterentwickelt werden.

Über die TRIDELTA Gruppe

Die TRIDELTA Gruppe ist eine familiengeführte Industriegruppe. Ihre

Muttergesellschaft, die TRIDELTA GmbH, hat ihren Sitz in Hermsdorf, Thüringen.

Zur Gruppe gehören spezialisierte Industrieunternehmen aus den Bereichen

Permanentmagnettechnik und Magnetsysteme, poröse Sinterwerkstoffe, Magnetpulver

sowie Werkzeug- und Formenbau. Ergänzt werden die industriellen Aktivitäten

durch Gesellschaften aus den Bereichen Energieversorgung und Gewerbeimmobilien.

Zu den Unternehmen der Gruppe gehören unter anderem die TRIDELTA Magnetsysteme

GmbH und die TRIDELTA Siperm GmbH in Dortmund, Nordrhein-Westfalen, sowie die

TRIDELTA Hartferrite GmbH und die TriWeFo TRIDELTA Werkzeug- und Formenbau GmbH

in Hermsdorf, Thüringen.

Die Unternehmen der Gruppe bedienen Kunden unter anderem aus Maschinenbau,

Automobilindustrie, Elektrotechnik, Medizintechnik, Chemieindustrie und

Raumfahrt.

Die TRIDELTA Gruppe ist familiengeführt und auf eine langfristige industrielle

Entwicklung ihrer Unternehmen und Standorte ausgerichtet

Über tk accelis Magnettechnik

Die tk accelis Magnettechnik ist eine Zweigniederlassung der tk accelis

Materials GmbH mit Standort in Bochum. Das Geschäft verfügt über langjährige

Erfahrung mit Permanentmagneten und magnetischen Komponenten für industrielle

Anwendungen. Neben dem Vertrieb von Permanentmagneten gehören technische

Beratung und anwendungsspezifische Lösungen zum heutigen Leistungsspektrum. Das

Unternehmen geht zurück auf die 1920 gegründete Magnetfabrik Dortmund.

Ab dem 1. Oktober 2026 werden die übernommenen Aktivitäten unter dem Namen

TRIDELTA Magnettechnik GmbH innerhalb der TRIDELTA Gruppe fortgeführt.

Pressekontakt:

TRIDELTA GmbH

Kristina Seydel

0231 4501 227

mailto:kseydel@TRIDELTA.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183559/6364197

OTS: Tridelta GmbH