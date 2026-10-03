OTS: Tridelta GmbH / TRIDELTA Gruppe übernimmt Magnettechnik-Geschäft von tk ...

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TRIDELTA Gruppe übernimmt Magnettechnik-Geschäft von tk accelis /
Ausbau der Aktivitäten in der Permanentmagnettechnik - Geschäft wird
ab 1. Oktober 2026 als TRIDELTA Magnettechnik GmbH fortgeführt (FOTO)
Hermsdorf/Bochum (ots) - Die TRIDELTA Gruppe wird zum 1. Oktober 2026 die
Aktivitäten der tk accelis Magnettechnik übernehmen. Das Magnettechnik-Geschäft
hat seinen Standort in Bochum und wird künftig als TRIDELTA Magnettechnik GmbH
fortgeführt. Der Standort in Bochum bleibt bestehen.
Mit der Übernahme erweitert die familiengeführte TRIDELTA Gruppe ihre
bestehenden Aktivitäten im Bereich der Permanentmagnettechnik. Die tk accelis
Magnettechnik verfügt über langjährige Erfahrung mit Permanentmagneten, in der
Beschaffung und im Vertrieb sowie in der technischen Beratung für industrielle
Anwendungen.
Innerhalb der Gruppe wird die künftige TRIDELTA Magnettechnik GmbH die
Aktivitäten der TRIDELTA Magnetsysteme GmbH in Dortmund, Nordrhein-Westfalen,
ergänzen. TRIDELTA Magnetsysteme konzentriert sich auf die Entwicklung und
Fertigung permanentmagnetischer Antriebstechnologien und Baugruppen. Zu den
Schwerpunkten gehören Magnetkupplungen, Magnetbremsen, Ringspaltsysteme sowie
kundenspezifisch entwickelte magnetische Baugruppen.
"Mit der Übernahme der tk accelis Magnettechnik stärken wir gezielt unsere
Marktposition und schaffen zusätzliche Wachstumschancen für die gesamte TRIDELTA
Gruppe. Die Kombination aus Entwicklungs-, Produktions- und Handelskompetenz
eröffnet neue Möglichkeiten für unsere Kunden und Partner weltweit. Dieser
Schritt ist ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer Gruppe
und unterstreicht unseren Anspruch, einer der führenden Partner für
Permanentmagnettechnik in Europa zu sein."erklärt Christoph Zangl,
Geschäftsführer der TRIDELTA Magnetsysteme und Head of Business Development
TRIDELTA Group
Gemeinsame Wurzeln in der Dortmunder Magnettechnik
TRIDELTA Magnetsysteme und tk accelis Magnettechnik verbindet eine lange
industrielle Geschichte. Beide Unternehmenslinien gehen auf die 1920 gegründete
Magnetfabrik Dortmund zurück.
Langfristige industrielle Entwicklung
Die TRIDELTA Gruppe verfolgt als familiengeführte Industriegruppe eine
langfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie. Im Mittelpunkt steht die
Weiterentwicklung ihrer Unternehmen, ihrer technischen Kompetenzen und ihrer
Standorte.
Der Standort der künftigen TRIDELTA Magnettechnik GmbH in Bochum bleibt
bestehen. Von dort aus sollen die bestehenden Markt- und Kundenaktivitäten
weitergeführt und weiterentwickelt werden.
Über die TRIDELTA Gruppe
Die TRIDELTA Gruppe ist eine familiengeführte Industriegruppe. Ihre
Muttergesellschaft, die TRIDELTA GmbH, hat ihren Sitz in Hermsdorf, Thüringen.
Zur Gruppe gehören spezialisierte Industrieunternehmen aus den Bereichen
Permanentmagnettechnik und Magnetsysteme, poröse Sinterwerkstoffe, Magnetpulver
sowie Werkzeug- und Formenbau. Ergänzt werden die industriellen Aktivitäten
durch Gesellschaften aus den Bereichen Energieversorgung und Gewerbeimmobilien.
Zu den Unternehmen der Gruppe gehören unter anderem die TRIDELTA Magnetsysteme
GmbH und die TRIDELTA Siperm GmbH in Dortmund, Nordrhein-Westfalen, sowie die
TRIDELTA Hartferrite GmbH und die TriWeFo TRIDELTA Werkzeug- und Formenbau GmbH
in Hermsdorf, Thüringen.
Die Unternehmen der Gruppe bedienen Kunden unter anderem aus Maschinenbau,
Automobilindustrie, Elektrotechnik, Medizintechnik, Chemieindustrie und
Raumfahrt.
Die TRIDELTA Gruppe ist familiengeführt und auf eine langfristige industrielle
Entwicklung ihrer Unternehmen und Standorte ausgerichtet
Über tk accelis Magnettechnik
Die tk accelis Magnettechnik ist eine Zweigniederlassung der tk accelis
Materials GmbH mit Standort in Bochum. Das Geschäft verfügt über langjährige
Erfahrung mit Permanentmagneten und magnetischen Komponenten für industrielle
Anwendungen. Neben dem Vertrieb von Permanentmagneten gehören technische
Beratung und anwendungsspezifische Lösungen zum heutigen Leistungsspektrum. Das
Unternehmen geht zurück auf die 1920 gegründete Magnetfabrik Dortmund.
Ab dem 1. Oktober 2026 werden die übernommenen Aktivitäten unter dem Namen
TRIDELTA Magnettechnik GmbH innerhalb der TRIDELTA Gruppe fortgeführt.
Pressekontakt:
TRIDELTA GmbH
Kristina Seydel
0231 4501 227
mailto:kseydel@TRIDELTA.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183559/6364197
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