OTS: Triodos Bank / Mit dem Triodos Future Generations Fund in die Zukunft ...

Mit dem Triodos Future Generations Fund in die Zukunft von Kindern

investieren - Investmentfonds mit sozialen Anlagethema auch für

Privatkund:innen verfügbar

Frankfurt am Main (ots) - Der Triodos Future Generations Fund, der von Triodos

Investment Management (Triodos IM) verwaltet wird, ist ab sofort auch für

Privatkund:innen in Deutschland erhältlich. Das Besondere an dem Fonds: Er

zielt, inspiriert von UNICEF, darauf ab, das Wohlergehen und die Rechte von

Kindern weltweit zu stärken. Mit seinem Fokus bietet der Fonds einen

einzigartigen sozialen Anlageschwerpunkt.

In Deutschland sind Informationen über den Fonds auf der Website der Triodos

Bank erhältlich. Privatkund:innen können den Fonds dort über das kostenlose und

klimaneutrale Depot kaufen. Seit Anfang April 2022 ist der Fonds bereits für

institutionelle Investoren handelbar.

Der Fonds setzt die Hebelwirkung des Geldes für die Zukunftschancen von Kindern

ein und investiert in Unternehmen, die unter anderem dazu beitragen, die

Grundbedürfnisse von Kindern auf der ganzen Welt zu verbessern und ihre gesunde

Entwicklung zu fördern. Denn die Herausforderungen sind weiter groß: Auf

globaler Ebene ist die Kindersterblichkeit inakzeptabel hoch, geschätzte 160

Millionen Kinder müssen arbeiten und 58 Millionen Kinder haben weltweit keinen

oder nur sehr rudimentären Zugang zu Bildung.

"Wir wählen Unternehmen aus, die einen Beitrag zum Wohlergehen von Kindern

leisten, aber auch über solide finanzielle Grundlagen verfügen", erklärt Sjoerd

Rozing, der Fondsmanager des Triodos Future Generations Fund. Diese Unternehmen

müssen selbstverständlich auch die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, die

Triodos IM für alle seine Fonds anwendet.

Inspiriert durch UNICEF

Der Fonds orientiert sich an fünf Zielbereichen, die in den strategischen Plänen

von UNICEF festgelegt wurden, um die Rechte von Kindern zu stärken und ihr

Wohlergehen zu fördern. Zusätzlich spendet Triodos IM jährlich einen Betrag in

Höhe von 0,10 % des Fondsvermögens an UNICEF zur Unterstützung des Projekts

"Bausteine für die Zukunft". Dieses Projekt dreht sich um zwei große

Herausforderungen in der Elfenbeinküste - und zwar Abfallwirtschaft und Bildung.

Im Rahmen dieses Projekts wird Plastikmüll zu Ziegelsteinen verwertet, die dann

zum Bau von Klassenzimmern eingesetzt werden. Diese freiwillige Zuwendung hat

keine Auswirkung auf die Performance des Fonds, da sie von Triodos IM geleistet

und nicht dem Fondsvermögen entnommen wird.

Außerdem möchte Triodos IM auch darüber hinaus mit UNICEF zusammenarbeiten, um

sich innerhalb der Finanzbranche entschieden für die Interessen von Kindern

einzusetzen und deren Rechte zu unterstützen. Dabei wird auf das

UNICEF-Instrument für Anleger:innen zur Aufnahme der Kinderrechte in die

ESG-Bewertung (https://ots.de/gDncpx) gesetzt.

Wichtig zu wissen: UNICEF spielt bei der Konzeption des Fonds keine Rolle und

hat weder Einfluss auf die Ausgestaltung des Fonds noch auf die Auswahl der

investierten Unternehmen. UNICEF unterstützt keine Unternehmen, Marken, Produkte

oder Dienstleistungen und gibt keine Empfehlung für eine Anlage in den Triodos

Future Generations Fund.

Details zum Fonds

Der Triodos Future Generations Fund zielt auf einen positiven Impact und gesunde

finanzielle Erträge ab, indem Investitionen in ein konzentriertes Portfolio

weltweit tätiger börsennotierter Small- und Midcap-Unternehmen erfolgen, die in

einem der fünf Themenbereiche des Fonds tätig sind: Gesundheit und Wohlergehen,

Bildung, Chancengleichheit, Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und

Sicherheit.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, hat einen langfristigen Anlagehorizont und zählt

zu den Impact Equities & Bond Fonds von Triodos IM. Der Triodos Future

Generations Fund bietet ein diversifiziertes Portfolio aus 30-40 Unternehmen aus

verschiedenen Sektoren, Regionen und Unternehmensgrößen.

Risiken

Alle Triodos Impact Fonds, auch der Triodos Future Generations Fund, sind für

langfristig orientierte Anleger:innen vorgesehen. Aufgrund der Möglichkeit, das

Fondsvermögen in Aktien und/oder längerfristigen Anleihen anzulegen, unterliegen

sie einer erhöhten Volatilität. Das Triodos Anlageuniversum entspricht nicht den

üblichen Länder- oder Sektorindizes. Die Wertentwicklung des jeweiligen

Teilfonds kann von diesen Indizes zeitweise sowohl im Positiven, als auch im

Negativen abweichen.

Es ist wichtig, dass Anleger:innen die Risiken tragen können, die mit der Anlage

in die Wertpapiere verbunden sind, in die der jeweilige Fonds vorwiegend

investiert. Eine ausführliche Übersicht aller Risiken finden Sie im aktuellen

Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds im Downloadbereich der Triodos Bank (

http://www.triodos.de/investieren/triodos-future-generations-fund ).

Informationen zur Triodos Bank

Die Triodos Bank N.V. ( http://www.triodos.de ) ist Europas führende

Nachhaltigkeitsbank. Gegründet 1980, hat sie mittlerweile etwa 750.000 Kunden,

die sich darauf verlassen können, dass die Triodos Bank ausschließlich

Unternehmen, Institutionen und Projekte finanziert, die zum Wohl von Mensch und

Umwelt beitragen. Sie kommen beispielsweise aus den Bereichen Erneuerbare

Energien, Ökolandbau, Bildung, Altenpflege und nachhaltige Immobilien. Die

Triodos Bank, Triodos Investment Management und Triodos Private Banking weisen

gemeinsam ein Geschäftsvolumen von 24,2 Milliarden Euro aus. Die Triodos Bank

beschäftigt per 31.12.2021 1.715 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fünf

Ländern in Europa: in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Spanien und

Deutschland. Die Triodos Bank ist einer der Gründer der Global Alliance for

Banking on Values ( http://www.gabv.org ), eines internationalen Netzwerks von

über 60 führenden Nachhaltigkeitsbanken.

2022 wurde die Triodos Bank N.V. Deutschland vom Handelsblatt als Testsieger und

beste Nachhaltigkeitsbank ausgezeichnet. Ebenfalls 2022 wurde der Triodos Impact

Portfolio Manager vom Deutschen Institut für Service-Qualität als "Finanzprodukt

des Jahres" und von Capital als "einer der besten Robo-Advisor Newcomer"

ausgezeichnet.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UNICEF

Weder UNICEF noch sein luxemburgischer Partner, das Comité luxembourgeois pour

l'UNICEF, sind als Anlageberater tätig und keiner von ihnen war oder ist an der

Konzeption, Strukturierung, Entwicklung, Verwaltung oder dem Betrieb des Triodos

Future Generations Fund beteiligt. UNICEF und das Comité luxembourgeois pour

l'UNICEF waren und sind nicht an der Verwaltung des Triodos Future Generations

Fund, einschließlich seiner Anlageentscheidungen, beteiligt. Weder UNICEF noch

das Comité luxembourgeois pour l'UNICEF haben Triodos IM, Triodos SICAV I, den

Triodos Future Generations Fund oder eine Anlage des Fonds befürwortet. UNICEF

und das Comité luxembourgeois pour l'UNICEF sprechen keine Empfehlung für eine

Anlage in den Triodos Future Generations Fund aus. Die einzige Aufgabe von

UNICEF und des Comité luxembourgeois pour l'UNICEF besteht darin, die Spende von

Triodos IM entgegenzunehmen und sie für die UNICEF-Programme für Kinder zu

verwenden. UNICEF und das Comité luxembourgeois pour l'UNICEF übernehmen keine

Haftung gegenüber dem Triodos Future Generations Fund oder den Anleger:innen des

Fonds in Bezug auf Anlagen in den Fonds, die Wertentwicklung des Fonds oder in

sonstiger Weise im Zusammenhang mit dem Fonds. UNICEF ist nach internationalem

Recht gegen jede Form von Gerichtsverfahren immun.

Pressekontakt:

Florian Koss

Leiter Kommunikation & Marketing

Triodos Bank N.V. Deutschland

Falkstraße 5

D-60487 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69-7171-9183

Fax.: +49 (0)69-7171-9223

E-mail: mailto:presse@triodos.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77945/5310459

OTS: Triodos Bank