OTS: TÜV NORD GROUP / Bilanz 2025: TÜV NORD GROUP treibt Wachstum in ...

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Bilanz 2025: TÜV NORD GROUP treibt Wachstum in sicherheitsrelevanten
Märkten voran (FOTO)
Hannover (ots) -
- TÜV NORD GROUP erhöht den Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um 6,0 Prozent auf
1,795 Mrd. Euro
- Das Ergebnis (EBIT) steigt ggü. 2024 um 5 Mio. Euro auf 94,8 Mio. Euro, die
EBIT-Rendite beträgt wie im Vorjahr 5,3 Prozent
- Die Inlands-Rendite wird durch die angespannte Wirtschaftslage in Deutschland
und steigende Kosten belastet
- Die Geschäftsentwicklung im Ausland verläuft stabil, Umsatzwachstum und
Rendite liegen auf hohem Niveau
- Die Zahl der Mitarbeitenden beträgt insgesamt 15.781 (Stichtag: 31. Dezember
2025), ein Anstieg ggü. Vorjahr um 344 (davon 127 im Inland)
- Ausblick: TÜV NORD GROUP treibt die Sicherheit kritischer Infrastrukturen
(KRITIS), erhöhte Cybersecurity und den Schutz persönlicher Daten gezielt
weiter voran
- Angesichts anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten beschleunigt die TÜV
NORD GROUP die Transformation zur flexiblen, resilienten Organisation durch
Digitalisierung, interne Effizienzprogramme und gezielte Investitionen
Geopolitische Spannungen, hybride Bedrohungen und technologische Umbrüche wie
künstliche Intelligenz (KI) verändern die Rahmenbedingungen für Wirtschaft und
Gesellschaft grundlegend. "Diese neue Realität stellt auch die TÜV NORD GROUP
vor erweiterte Aufgaben, die wir tatkräftig angehen", stellte der
Vorstandsvorsitzende Dirk Stenkamp bei der Jahrespressekonferenz in Hannover
heraus: "Unternehmen müssen ihre Strukturen an sicherheitsrelevante
Anforderungen anpassen. Mit unserer technischen Expertise stärken unsere
Expertinnen und Experten bereits heute weltweit die Sicherheit und Resilienz
zentraler Infrastrukturen und industrieller Systeme."
Mit der europäischen NIS2-Richtlinie unterliegen rund 30.000 Unternehmen in
Deutschland erweiterten Berichtspflichten. Parallel schafft das vor wenigen
Wochen in Kraft getretene KRITIS-Dachgesetz einen neuen Rahmen für den Schutz
kritischer Infrastrukturen. Besonders betroffen sind zentrale Bereiche wie
Energie- und Wasserversorgung, IT- und Kommunikationsnetze, Logistik und Verkehr
sowie Industrieanlagen und Rechenzentren.
Dirk Stenkamp: "Der Stromausfall zum Jahreswechsel in Berlin nach einer
gezielten Attacke hat gezeigt, wie verwundbar kritische Infrastrukturen sind.
Solche Vorfälle unterstreichen, dass es dringend geboten ist,
Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich zu überprüfen und Systeme unter Beachtung
des Datenschutzes widerstandsfähiger zu machen. Mit unserer breiten technischen
Expertise werden Risiken frühzeitig erkannt und die Resilienz zentraler
Infrastrukturen nachhaltig gestärkt, z. B. in Rechenzentren, bei
Energieversorgern oder in Krankenhäusern. Diese Aufgaben werden zunehmend zu
Schwerpunkten unserer Tätigkeiten in den kommenden Jahren."
57 Prozent der Befragten einer Forsa-Umfrage im Auftrag der TÜV NORD GROUP
("Kritische Infrastruktur aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher",
bundesweit 1.005 Teilnehmende, Zeitraum: 20.-27. März 2026) heben die zentrale
Rolle unabhängiger Prüf- und Zertifizierungsorganisationen bei der Überwachung
und Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen für den Schutz kritischer Infrastrukturen
hervor. Die Befragten verbinden mit TÜV NORD Objektivität und die Fähigkeit,
Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren - Kompetenzen, die sie weder den
KRITIS-Unternehmen selbst noch staatlichen Stellen in gleichem Maße zuschreiben.
Unabhängigen Prüforganisationen wird damit eine bedeutende Funktion bei der
Sicherstellung und Einhaltung von Standards in kritischen Infrastrukturen
zugeschrieben.
Mit Blick auf andauernde globale Spannungen und Konflikte sagte Dirk Stenkamp,
der im Juni 2026 auch den Vorsitz des TÜV-Verbandes in Berlin übernehmen wird,
dass die TÜV-Unternehmen bereits heute in sicherheits- und resilienzrelevanten
Feldern aktiv seien. Für TÜV NORD nannte er beispielhaft die Prüfung und
Zertifizierung von Drohnen, Audits in Zulieferunternehmen der
Verteidigungsindustrie sowie die Bewertung der militärischen Belastbarkeit von
Straßen, Brücken und Schienen. Mit Kerndienstleistungen wie Materialprüfung und
Zertifizierung und ihrer internationalen Aufstellung seien Prüfunternehmen wie
TÜV NORD grundsätzlich in der Lage, die zunehmend großvolumigen und komplexen
Beschaffungsprozesse im Militärsektor wirksam zu entlasten und zu beschleunigen.
Im Berichtsjahr 2025 hat der Konzern seinen Umsatz auf 1,795 Mrd. Euro
gesteigert (Vorjahr: 1,694 Mrd. Euro). Das EBIT wuchs um fünf auf 94,8 Mio.
Euro. Die Umsatzrendite blieb mit 5,3 Prozent stabil. Finanzvorstand Jürgen
Himmelsbach: "Besonders international erleben wir eine dynamische Entwicklung,
von der das gesamte Unternehmen profitiert. Ein Ausgleich der Kostensteigerungen
im Inland ist nur begrenzt möglich, da oftmals gesetzliche Gebührenvorgaben
bestehen und Kunden ihrerseits selbst unter wirtschaftlichem Druck stehen. Zur
Kompensation dieses bereits seit mehreren Jahren rezessiven Marktumfeldes haben
wir interne Effizienzprogramme aufgelegt, um Ausgaben noch weiter zu reduzieren.
Gleichzeitig beschleunigen wir digitale Prozesse, den Einsatz künstlicher
Intelligenz und investieren gezielt in Bereiche, in denen Sicherheit und
gesellschaftliche Verantwortung zusammenkommen, wie zum Beispiel KRITIS und
Cybersecurity." Himmelsbach hob die Akquisition der weltweit tätigen
EPI-Gesellschaften mit Hauptsitz in Singapur hervor. Die TÜV NORD GROUP
etabliert sich damit als ein internationaler Marktführer für Audit-,
Zertifizierungs- und Schulungsdienstleistungen für Rechenzentren.
Entgegen dem allgemeinen wirtschaftlichen Trend hat die TÜV NORD GROUP im
Berichtsjahr die Zahl ihrer Mitarbeitenden weltweit auf 15.781 (nach Köpfen)
steigern können. "Gerade in einem herausfordernden Umfeld ist dieses Wachstum
für uns alles andere als selbstverständlich", sagte Jürgen Himmelsbach. "Dies
zeigt, welches Vertrauen uns entgegengebracht wird und wie stark unser hoher
Qualitätsanspruch wirkt." Alle Business Units treiben Innovations- und
Digitalisierungsprojekte voran, um neue, insbesondere KI-basierte
Dienstleistungen aufzubauen. Für diese Projekte werden weiterhin qualifizierte
und motivierte Mitarbeitende aus vielen Kompetenzfeldern benötigt.
Für das laufende Jahr erwartet die TÜV NORD GROUP eine anhaltend rege Nachfrage
nach unabhängigen Prüf- und Sicherheitsleistungen, insbesondere in den
Wachstumsbereichen Defense und Resilienz. Dirk Stenkamp: "Sicherheit ist die
Voraussetzung für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, staatliche
Handlungsfähigkeit und gesellschaftliche Stabilität. Unser Anspruch ist es,
diese Sicherheit messbar, prüfbar und belastbar zu machen, als unabhängiger
Partner von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft."
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