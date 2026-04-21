OTS: TÜV Rheinland AG / Unternehmensbilanz 2025: TÜV Rheinland wächst ...

Unternehmensbilanz 2025: TÜV Rheinland wächst weltweit und macht neue

Technologien sicher / TÜV Rheinland erzielt Umsatz von 2,98 Milliarden

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Euro / Investitionen und neue Arbeitsplätze (FOTO)

Köln (ots) - TÜV Rheinland blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025

zurück: Der weltweit tätige Prüfkonzern erreichte einen Umsatz von 2,98

Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 9,7 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr (2024: 2,71 Milliarden Euro). "Vertrauen ist unser stärkster

Wachstumstreiber. Denn Innovationen setzen sich nur durch, wenn sie sicher,

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zuverlässig und marktfähig sind. Mit unserer Expertise schaffen wir genau diese

Grundlage - für Unternehmen, Märkte und die Gesellschaft", sagte Dr.-Ing.

Michael Fübi, Vorstandsvorsitzender der TÜV Rheinland AG, bei der Vorstellung

der Bilanz.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln hat den Wachstumskurs der Vorjahre sowohl

in Deutschland als auch international fortgesetzt. Zudem steigerten alle vier

Geschäftsbereiche des Konzerns ihre Umsätze. Besonders gefragt sind

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Dienstleistungen wie die Prüfung elektrischer und elektronischer Produkte, Tests

von Photovoltaikmodulen, Unterstützung beim Marktzugang in internationalen

Märkten sowie technische Services für die Energiebranche. Auch klassische

Prüfungen, etwa von Fahrzeugen, Druckanlagen und Aufzügen, verzeichnen ein

stabiles Wachstum. Dabei geht es stetig voran: Von 2022 bis 2025 stieg der

Umsatz von TÜV Rheinland im Schnitt um 9,4 Prozent jährlich. "Als eines der

weltweit größten Prüfunternehmen haben wir im Wettbewerb eine starke Position.

Wir wollen auch langfristig vorne mitspielen", so Michael Fübi.

Von Köln in die Welt: 55,1 % des Umsatzes außerhalb Deutschlands

Das internationale Geschäft bleibt für TÜV Rheinland eine tragende Säule des

Erfolgs: 55,1 Prozent des Gesamtumsatzes wurden 2025 außerhalb Deutschlands

erwirtschaftet. Damit ist TÜV Rheinland der TÜV mit der stärksten

internationalen Ausrichtung. "Von Köln in die Welt: Diesen Weg geht TÜV

Rheinland seit mehr als 50 Jahren. Unsere globale Präsenz und die breite

Aufstellung in nahezu allen Branchen ermöglichen es uns, Risiken abzufedern und

nachhaltig zu wachsen", so Michael Fübi. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein

weiteres Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Mehr als 1.500 neue Mitarbeitende

TÜV Rheinland hatte zum Jahresende 2025 weltweit 28.550 Mitarbeitende - das sind

1.500 Mitarbeitende mehr als im Vorjahr (26.947) und ein Anstieg von rund 6

Prozent. Zwei Drittel der Belegschaft (66,1 Prozent) arbeiten außerhalb

Deutschlands. Aktuell sucht das Unternehmen weltweit mehr als 1.200 neue

Mitarbeitende, darunter knapp 400 in Deutschland. Besonders gefragt sind

Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Fachkräfte für technische Berufe.

Finanzkennzahlen: Ziele übertroffen

Auch bei den Finanzkennzahlen überzeugte TÜV Rheinland. Das Betriebsergebnis

(EBIT) für 2025 stieg auf 242 Millionen Euro (2024: 215 Millionen Euro). Das

entspricht einer EBIT-Marge von 8,1 Prozent (2024: 7,9 Prozent). Bereinigt um

Sondereffekte lag das EBIT bei 268 Millionen Euro, mit einer bereinigten

EBIT-Marge von 9 Prozent (2024: 8,3 Prozent). Das bereinigte EBIT konnte TÜV

Rheinland damit von 2022 bis 2025 im Schnitt um 12 Prozent jährlich steigern.

Das Eigenkapital von TÜV Rheinland stieg um 123,5 Millionen Euro auf 877,7

Millionen Euro; die Eigenkapitalquote lag damit bei 26,9 Prozent (2024: 26,3

Prozent). Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit blieb mit 282,4

Millionen Euro auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr (283 Millionen

Euro). "Wir haben unsere finanziellen Ziele für 2025 nicht nur erreicht, sondern

in vielen Bereichen übertroffen. Das gibt uns die Stabilität, auch in einem

herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld weiter zu wachsen", betonte Philipp

Kortüm, Vorstand Finanzen der TÜV Rheinland AG.

Investitionen in Zukunftstechnologien

Mit Investitionen in Höhe von 87,2 Millionen Euro (2024: 86,1 Millionen Euro)

hat TÜV Rheinland 2025 erneut stark in die Zukunft investiert. Schwerpunkte

lagen auf dem Ausbau neuer Labore, der Digitalisierung und innovativen

Technologien. Besonders in China wurden große Investitionen in die

Laborstandorte in Taicang und Shenzhen getätigt, um die steigende Nachfrage nach

Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen zu bedienen.

Strategisches Wachstum durch Übernahmen

TÜV Rheinland setzte 2025 auch sein anorganisches Wachstum fort und übernahm

fünf Unternehmen im Geschäftsbereich People & Business Assurance. Insgesamt hat

der Konzern zwischen 2022 und 2025 23 Unternehmen akquiriert und erfolgreich

integriert. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 kamen vier weitere

Übernahmen hinzu, darunter Unternehmen in Deutschland (Arbeitssicherheit und

Windenergie), Südkorea (Produktprüfung) und den USA (technische Beratung).

Innovationen für eine sichere Zukunft

In einer Welt, die von technologischen Umbrüchen geprägt ist, investiert TÜV

Rheinland kontinuierlich in die Weiterentwicklung seiner Prüf- und

Zertifizierungsdienstleistungen. So bietet das Unternehmen seit Mitte 2025

Zertifizierungen nach der neuen internationalen Norm ISO 42001 für

KI-Managementsysteme an. Erste Zertifikate wurden bereits an Unternehmen in

Italien, Japan und Mexiko vergeben.

Auch im Bereich Cybersicherheit setzt TÜV Rheinland Maßstäbe: Seit mehr als 25

Jahren bietet der Konzern Prüfungen an, um vernetzte Systeme vor zunehmenden

Bedrohungen zu schützen. Das Spektrum reicht von der Absicherung von vernetzten

Produkten über Fahrzeuge und Rechenzentren bis hin zu großen Produktionsanlagen.

Ein weiterer Fokus liegt auf intelligenten Verkehrssystemen und der

Mobilitätswende. TÜV Rheinland unterstützt weltweit die Entwicklung sicherer,

vernetzter Fahrzeuge und hochautomatisierter Fahrtechnologien. In Kürze eröffnet

der Konzern ein neues Labor in Delhi, Indien, um Fahrzeugkomponenten für den

wachsenden Markt zu prüfen.

Auch die Energie- und Mobilitätswende bleibt ein zentrales Thema: Neue Labore in

Mailand und in Kürze in Troisdorf bei Köln ermöglichen die Prüfung von Speicher-

und Ladetechnologien mit hoher Energiedichte, die für Solaranlagen sowie

batteriegetriebene Busse und Lkw benötigt werden.

Nachhaltigkeit als Wachstumstreiber

Nachhaltigkeit bleibt ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie von

TÜV Rheinland. Bei Dienstleistungen im Bereich Environmental, Social and

Governance (ESG) waren beispielsweise Sozialaudits zur Überprüfung von

Arbeitsbedingungen in Lieferketten, die Zertifizierung von

Umweltmanagementsystemen (ISO 14001), Dienstleistungen in der Umweltanalytik,

Prüfungen von Solarmodulen sowie Abgasuntersuchungen an Fahrzeugen und Tests von

Antriebsbatterien besonders gefragt.

Mit seiner Nachhaltigkeitsleistung erreicht TÜV Rheinland 2025 erneut den

Gold-Status bei EcoVadis, dem weltweit führenden Anbieter von

Nachhaltigkeitsrankings.

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