OTS: TÜV Rheinland AG / Unternehmensbilanz 2025: TÜV Rheinland wächst ...

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Unternehmensbilanz 2025: TÜV Rheinland wächst weltweit und macht neue
Technologien sicher / TÜV Rheinland erzielt Umsatz von 2,98 Milliarden
Euro / Investitionen und neue Arbeitsplätze (FOTO)
Köln (ots) - TÜV Rheinland blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025
zurück: Der weltweit tätige Prüfkonzern erreichte einen Umsatz von 2,98
Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 9,7 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr (2024: 2,71 Milliarden Euro). "Vertrauen ist unser stärkster
Wachstumstreiber. Denn Innovationen setzen sich nur durch, wenn sie sicher,
zuverlässig und marktfähig sind. Mit unserer Expertise schaffen wir genau diese
Grundlage - für Unternehmen, Märkte und die Gesellschaft", sagte Dr.-Ing.
Michael Fübi, Vorstandsvorsitzender der TÜV Rheinland AG, bei der Vorstellung
der Bilanz.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln hat den Wachstumskurs der Vorjahre sowohl
in Deutschland als auch international fortgesetzt. Zudem steigerten alle vier
Geschäftsbereiche des Konzerns ihre Umsätze. Besonders gefragt sind
Dienstleistungen wie die Prüfung elektrischer und elektronischer Produkte, Tests
von Photovoltaikmodulen, Unterstützung beim Marktzugang in internationalen
Märkten sowie technische Services für die Energiebranche. Auch klassische
Prüfungen, etwa von Fahrzeugen, Druckanlagen und Aufzügen, verzeichnen ein
stabiles Wachstum. Dabei geht es stetig voran: Von 2022 bis 2025 stieg der
Umsatz von TÜV Rheinland im Schnitt um 9,4 Prozent jährlich. "Als eines der
weltweit größten Prüfunternehmen haben wir im Wettbewerb eine starke Position.
Wir wollen auch langfristig vorne mitspielen", so Michael Fübi.
Von Köln in die Welt: 55,1 % des Umsatzes außerhalb Deutschlands
Das internationale Geschäft bleibt für TÜV Rheinland eine tragende Säule des
Erfolgs: 55,1 Prozent des Gesamtumsatzes wurden 2025 außerhalb Deutschlands
erwirtschaftet. Damit ist TÜV Rheinland der TÜV mit der stärksten
internationalen Ausrichtung. "Von Köln in die Welt: Diesen Weg geht TÜV
Rheinland seit mehr als 50 Jahren. Unsere globale Präsenz und die breite
Aufstellung in nahezu allen Branchen ermöglichen es uns, Risiken abzufedern und
nachhaltig zu wachsen", so Michael Fübi. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein
weiteres Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich.
Mehr als 1.500 neue Mitarbeitende
TÜV Rheinland hatte zum Jahresende 2025 weltweit 28.550 Mitarbeitende - das sind
1.500 Mitarbeitende mehr als im Vorjahr (26.947) und ein Anstieg von rund 6
Prozent. Zwei Drittel der Belegschaft (66,1 Prozent) arbeiten außerhalb
Deutschlands. Aktuell sucht das Unternehmen weltweit mehr als 1.200 neue
Mitarbeitende, darunter knapp 400 in Deutschland. Besonders gefragt sind
Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Fachkräfte für technische Berufe.
Finanzkennzahlen: Ziele übertroffen
Auch bei den Finanzkennzahlen überzeugte TÜV Rheinland. Das Betriebsergebnis
(EBIT) für 2025 stieg auf 242 Millionen Euro (2024: 215 Millionen Euro). Das
entspricht einer EBIT-Marge von 8,1 Prozent (2024: 7,9 Prozent). Bereinigt um
Sondereffekte lag das EBIT bei 268 Millionen Euro, mit einer bereinigten
EBIT-Marge von 9 Prozent (2024: 8,3 Prozent). Das bereinigte EBIT konnte TÜV
Rheinland damit von 2022 bis 2025 im Schnitt um 12 Prozent jährlich steigern.
Das Eigenkapital von TÜV Rheinland stieg um 123,5 Millionen Euro auf 877,7
Millionen Euro; die Eigenkapitalquote lag damit bei 26,9 Prozent (2024: 26,3
Prozent). Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit blieb mit 282,4
Millionen Euro auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr (283 Millionen
Euro). "Wir haben unsere finanziellen Ziele für 2025 nicht nur erreicht, sondern
in vielen Bereichen übertroffen. Das gibt uns die Stabilität, auch in einem
herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld weiter zu wachsen", betonte Philipp
Kortüm, Vorstand Finanzen der TÜV Rheinland AG.
Investitionen in Zukunftstechnologien
Mit Investitionen in Höhe von 87,2 Millionen Euro (2024: 86,1 Millionen Euro)
hat TÜV Rheinland 2025 erneut stark in die Zukunft investiert. Schwerpunkte
lagen auf dem Ausbau neuer Labore, der Digitalisierung und innovativen
Technologien. Besonders in China wurden große Investitionen in die
Laborstandorte in Taicang und Shenzhen getätigt, um die steigende Nachfrage nach
Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen zu bedienen.
Strategisches Wachstum durch Übernahmen
TÜV Rheinland setzte 2025 auch sein anorganisches Wachstum fort und übernahm
fünf Unternehmen im Geschäftsbereich People & Business Assurance. Insgesamt hat
der Konzern zwischen 2022 und 2025 23 Unternehmen akquiriert und erfolgreich
integriert. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 kamen vier weitere
Übernahmen hinzu, darunter Unternehmen in Deutschland (Arbeitssicherheit und
Windenergie), Südkorea (Produktprüfung) und den USA (technische Beratung).
Innovationen für eine sichere Zukunft
In einer Welt, die von technologischen Umbrüchen geprägt ist, investiert TÜV
Rheinland kontinuierlich in die Weiterentwicklung seiner Prüf- und
Zertifizierungsdienstleistungen. So bietet das Unternehmen seit Mitte 2025
Zertifizierungen nach der neuen internationalen Norm ISO 42001 für
KI-Managementsysteme an. Erste Zertifikate wurden bereits an Unternehmen in
Italien, Japan und Mexiko vergeben.
Auch im Bereich Cybersicherheit setzt TÜV Rheinland Maßstäbe: Seit mehr als 25
Jahren bietet der Konzern Prüfungen an, um vernetzte Systeme vor zunehmenden
Bedrohungen zu schützen. Das Spektrum reicht von der Absicherung von vernetzten
Produkten über Fahrzeuge und Rechenzentren bis hin zu großen Produktionsanlagen.
Ein weiterer Fokus liegt auf intelligenten Verkehrssystemen und der
Mobilitätswende. TÜV Rheinland unterstützt weltweit die Entwicklung sicherer,
vernetzter Fahrzeuge und hochautomatisierter Fahrtechnologien. In Kürze eröffnet
der Konzern ein neues Labor in Delhi, Indien, um Fahrzeugkomponenten für den
wachsenden Markt zu prüfen.
Auch die Energie- und Mobilitätswende bleibt ein zentrales Thema: Neue Labore in
Mailand und in Kürze in Troisdorf bei Köln ermöglichen die Prüfung von Speicher-
und Ladetechnologien mit hoher Energiedichte, die für Solaranlagen sowie
batteriegetriebene Busse und Lkw benötigt werden.
Nachhaltigkeit als Wachstumstreiber
Nachhaltigkeit bleibt ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie von
TÜV Rheinland. Bei Dienstleistungen im Bereich Environmental, Social and
Governance (ESG) waren beispielsweise Sozialaudits zur Überprüfung von
Arbeitsbedingungen in Lieferketten, die Zertifizierung von
Umweltmanagementsystemen (ISO 14001), Dienstleistungen in der Umweltanalytik,
Prüfungen von Solarmodulen sowie Abgasuntersuchungen an Fahrzeugen und Tests von
Antriebsbatterien besonders gefragt.
Mit seiner Nachhaltigkeitsleistung erreicht TÜV Rheinland 2025 erneut den
Gold-Status bei EcoVadis, dem weltweit führenden Anbieter von
Nachhaltigkeitsrankings.
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