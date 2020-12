OTS: TUI Deutschland GmbH / TUI erwartet starken Sommer 2021 für Spanien und ...

TUI erwartet starken Sommer 2021 für Spanien und Griechenland

Hannover (ots) -

- Deutschlandtrend wird sich fortsetzen

- Großes und vielfältiges Angebot mit neuen TUI Markenhotels

- TUI setzt auf Urlaub mit Abstand, größtmögliche Sicherheit und Flexibilität

Reisen bleibt eine Herzensangelegenheit der Deutschen. "Je größer die

Reiseeinschränkungen, desto höher die Wertschätzung für Reisen", sagt Marek

Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung von TUI Deutschland, anlässlich der

virtuellen Programmpräsentation für den Sommer 2021. "In diesem Jahr zählt

Reisen zu den am stärksten vermissten Aktivitäten. Das merken wir besonders an

den Zugriffszahlen auf TUI.com, wo sich die Bundesbürger aktuell intensiv über

ihre Urlaubsoptionen im nächsten Jahr informieren", so Andryszak.

Spanien und Griechenland im Trend

TUI erwartet für Spanien und Griechenland einen starken Sommer. Erste Tendenzen

zeigen, dass insbesondere Griechenland von Familien sehr stark nachgefragt wird.

Kreta, Rhodos und Kos liegen in der Beliebtheit vorne und bieten das

umfangreichste Angebot. Insgesamt hat TUI in Griechenland über 4.500 Hotels im

Programm. "Für größtmögliche Vielfalt halten wir auch im Sommer 2021 an unserem

breiten Hotelportfolio fest und haben für jeden Urlauber das passende Angebot",

so Stefan Baumert, touristischer Geschäftsführer von TUI Deutschland. Neben

Spanien und Griechenland erwartet TUI auch für die Türkei und Italien eine gute

Nachfrage. Reisen rund um das Mittelmeer werden in 2021 wieder verstärkt gefragt

sein.

Urlaub im eigenen Land ist angesagt

Egal ob Kurztrip oder längerer Familienurlaub, Erholung am Strand oder

Aktivtouren in den Bergen - Urlaub in Deutschland punktet mit Vielseitigkeit.

"Der Trend zum Urlaub im eigenen Land wird sich in 2021 massiv fortsetzen", ist

Baumert überzeugt. Grund genug für TUI, das Hotelangebot im Heimatmarkt weiter

auszubauen. Für den kommenden Sommer stehen rund 2.400 Hotels zur Auswahl,

darunter auch viele TUI Markenhotels wie das neue TUI Blue Sylt oder die

beliebten TUI Kids Clubs. Die deutsche Ostseeküste wird auch 2021 beliebteste

Urlaubsregion innerhalb Deutschlands bleiben. Rund ein Viertel aller

Deutschlandurlauber verbringen hier ihre Ferien, Tendenz steigend. Sehr gefragt

sind auch der Schwarzwald, der Bayerische Wald, das Allgäu und die

Ostfriesischen Inseln.

Zahlreiche Neueröffnungen der TUI-Hotelmarken

TUI baut die eigenen Hotelmarken weiter aus. Die Premium-Clubmarke Robinson

eröffnet im Sommer 2021 den ersten Club auf Zypern und erweitert damit ihr

Portfolio auf 26 Anlagen weltweit. Der neue Robinson Club Cyprus liegt in

Alaminos direkt am langen Sandstrand der Südostküste Zyperns zwischen Larnaca

und Limassol. In dem Club kommen sowohl Familien als auch Aktivurlauber voll auf

ihre Kosten.

Sechs neue TUI Blue Hotels ergänzen das Sommerprogramm in Europa und auf den

Malediven. "Der Wunsch nach Exotik wird im kommenden Jahr wieder deutlich

zunehmen", sagt Stefan Baumert. Passend dazu eröffnet im Frühsommer das erste

Hotel der Lifestyle-Marke auf den Malediven. Das Viereinhalb-Sterne TUI Blue

Olhuveli im Süd-Malé-Atoll bietet Romantik pur in Kombination mit

abwechslungsreicher Gastronomie. Weitere neue TUI Blue Hotels gibt es auf Sylt,

Sizilien, Menorca, an der türkischen Riviera und in Dubrovnik.

Auch RIU erweitert das Portfolio: Im Frühjahr wird das Fünf-Sterne-Hotel Riu

Palace Santa Maria auf der Insel Sal/Kapverden eröffnen. Das moderne

All-Inclusive-Hotel liegt in erster Strandlage und punktet mit eigenem

Wasserpark. Im Sommer eröffnet RIU mit dem Riu Plaza Manhattan Times Square das

zweite Stadthotel in New York in Top-Lage.

Für Familien geht auf Korfu der neue TUI Kids Club Mayor Capo di Corfu an den

Start. Das Fünf-Sterne-Familienhotel im Villagestil liegt direkt am flach

abfallenden Sandstrand. Damit stehen im Sommer 39 TUI Kids Clubs zur Auswahl.

Bei den Ferienhotels für das kleine Budget ergänzen das TUI Suneo Marinda Garden

auf Menorca und das TUI Suneo Green Garden auf Mallorca das Portfolio.

Natur pur und Urlaub mit Abstand

TUI passt ihr Portfolio den veränderten Kundenwünschen an und bietet im Sommer

2021 mehr Naturerlebnisse und Urlaub mit Abstand. Das Angebot an weitläufigen

Club- und Inselresorts wird sowohl rund um das Mittelmeer als auch auf der

Fernstrecke ausgebaut. Neue Unterkünfte inmitten der Natur, wie beispielsweise

das Hotel Badia de Pomaio in der Toskana, ein ehemaliges Mönchskloster aus dem

17. Jahrhundert, sowie Selbstfahrer-Rundreisen werden 2021 eine Renaissance

erleben. Auch Glamping steht in vielen Ländern hoch im Kurs - egal ob im

Luxuszelt oder im Mobile Home, Hauptsache naturnah.

Urlaub 2021 mit günstigen Einstiegsangeboten

Frühbucher- und Preisaktionen schonen die Reisekasse: TUI bietet für den Sommer

2021 attraktive Frühbucher-Ermäßigungen mit bis zu 57 Prozent Ersparnis. Auch

für kurzentschlossene Urlauber gibt es immer wieder attraktive Rabattaktionen

mit Schnäppchenpreisen. Deutsche Urlauber nutzen die günstigen

Einstiegsangebote, um ihre Buchung dann mit Upgrades in höhere Zimmerkategorien

oder mehr Verpflegungsleistungen aufzuwerten. "Wir sehen, dass sich unsere

Kunden im Urlaub etwas gönnen möchten. Ob XXL-Seat im Flugzeug, Wunschzimmer im

Hotel, All-Inclusive-Verpflegung oder Privattransfer vor Ort, unsere Urlauber

setzen bei Zusatzleistungen für ein passgenaues Urlaubserlebnis neue

Prioritäten", so Stefan Baumert.

Sicherheit und Flexibilität bei der Reiseplanung besonders wichtig

Für die Reiseplanung sind jetzt vor allem Sicherheit und Flexibilität wichtig.

TUI bietet ihren Kunden beides, sowohl bei der Buchung als auch bei der Reise

selbst.

Urlauber, die im Zeitraum vom 17. Dezember bis zum Jahresende ihre TUI Reise

buchen, sind voll flexibel und können bis 14 Tage vor Anreise kostenlos umbuchen

oder stornieren. Das gilt für den Reisezeitraum bis zum 31. Oktober 2021.

Zusätzlich ist bei TUI der Covid-Protect-Reiseschutz inklusive. Für rund 6.000

Hotels in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz gibt es darüber

hinaus Flex-Raten, die eine kostenlose Stornierung bis 18 Uhr am Anreisetag

möglich machen.

Ausblick

TUI Deutschland-Chef Marek Andryszak ist überzeugt, dass ein Impfstoff und

verbesserte Testmöglichkeiten die nötige Sicherheit bringen, um bald wieder mehr

zu reisen. Andryszak: "Ich bin zuversichtlich, dass wir in 2021 eine deutliche

Erholung sehen werden. Wir sind gut gerüstet für die Wiederaufnahme unseres

Reisegeschäftes und sehen gute Perspektiven für den Tourismus im kommenden Jahr.

Vor allem Pauschalreisen werden gefragt sein, da diese Reiseform die größte

Sicherheit bietet."

Diese Meldung sowie Fotos finden Sie auch im Pressebereich unter

http://www.tuigroup.com

Pressekontakt:

Aage Dünhaupt

Director Communications Central Region & Airlines

mailto:aage.duenhaupt@tui.com

Tel. +49 (0) 511 567 2101

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31717/4791377

OTS: TUI Deutschland GmbH