OTS: UmweltBank AG / Banking im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser ...

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Banking im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens:

Klimastrategie belegt Vorreiterrolle der UmweltBank

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Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG hat ihre Klimastrategie veröffentlicht und

belegt damit, dass ihre Geschäftstätigkeit bereits heute im Einklang mit dem

Pariser Klimaabkommen ist. Wissenschaftlich nachgewiesen wird dies durch eine

externe Validierung der Science Based Targets Initiative (SBTi). Die UmweltBank

nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein: Ihr Kreditportfolio muss nicht erst an den

Pariser Klimazielen ausgerichtet werden, sondern ist bereits heute

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1,5-Grad-konform.

"Die UmweltBank ist weltweit das erste und bislang einzige Finanzinstitut, dem

es gelungen ist, sogenannte Maintenance Targets von der SBTi validieren zu

lassen. Diese Ziele sind besonders anspruchsvoll, da sie nur von Unternehmen

definiert werden können, deren Geschäftsmodell bereits heute mit dem

1,5-Grad-Ziel im Einklang steht. Damit unterstreichen wir unsere Vorreiterrolle

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im nachhaltigen Banking", erklärt Goran Basic, Mitglied des Vorstands der

UmweltBank.

Mit ihrer Klimastrategie setzt sich die UmweltBank ambitionierte kurzfristige

Klimaziele bis 2030 - sogenannte Near-Term-targets. Diese beschreiben, in

welchem Umfang ein Unternehmen seine Emissionen senken muss, um auf einen

1,5-Grad-Kurs zu gelangen. Für die wissenschaftliche Validierung ihrer Ziele

arbeitet die UmweltBank mit der Science Based Targets initiative zusammen. Die

unabhängige Organisation überprüft, ob Klimaziele zur Begrenzung der

Erderwärmung auf 1,5 Grad beitragen und ob Unternehmen einen glaubwürdigen

Reduktionspfad verfolgen. Die Analyse von SBTi belegt, dass das Geschäftsmodell

der UmweltBank bereits heute unter dem Emissionsniveau liegt, das für die

1,5-Grad-Kompatibilität erforderlich ist.

Weitere Informationen:

Klimastrategie der UmweltBank

(https://www.umweltbank.de/warum-umweltbank/klimastrategie/)

Datenbank der Science Based Targets Initiative

(https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard)

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit

wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den

Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die

Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.

Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem

Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten

Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte

Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im

Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die

aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus

der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft

gezogen werden.

Pressekontakt:

Oliver Patzsch

Pressesprecher

Manager Investor Relations

UmweltBank AG

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel: 0911 / 53 08 - 1305

E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de

Internet: http://www.umweltbank.de

Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678

Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6247079

OTS: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808