OTS: UmweltBank AG / Kooperation im Privatkundengeschäft: UmweltBank AG ...
Werte in diesem Artikel
Kooperation im Privatkundengeschäft: UmweltBank AG ermöglicht
Privatkunden der Triodos Bank N.V. Deutschland Fortführung ihrer
nachhaltigen Bankgeschäfte
Nürnberg (ots) - Die Triodos Bank N.V. Deutschland unterstützt ihre Kundinnen
und Kunden bei einem Wechsel zur UmweltBank AG. Nachdem die Triodos Bank
angekündigt hatte, ihr Deutschlandgeschäft bis 2027 einzustellen, hat sie nun
eine Kooperation mit der UmweltBank geschlossen. Die Zusammenarbeit der beiden
Finanzinstitute zielt darauf ab, den Kunden der Triodos Bank Deutschland eine
attraktive Perspektive für ihre Bankgeschäfte aufzuzeigen. Diese können ihre
nachhaltigen Bankgeschäfte bei der UmweltBank fortführen und profitieren von
einem umfangreichen Produktangebot, persönlichem Kundenservice und attraktiven
Konditionen.
"Nachhaltigkeit ist seit unserer Gründung fest in unserem Kerngeschäft
verankert. Diese Haltung bewahren wir, auch wenn wir den deutschen Markt
verlassen", sagt Dennis Schwarzer, Geschäftsleiter der Triodos Bank N.V.
Deutschland und ergänzt: "Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden eine
Alternative aufzeigen, mit der sie ihr Geld weiterhin wirkungsvoll für
gesellschaftlichen und ökologischen Wandel einsetzen können. Mit der UmweltBank
haben wir eine Partnerin gefunden, die unsere Werte teilt."
"Wir freuen uns sehr, den bisherigen Kundinnen und Kunden der Triodos Bank
Deutschland eine neue nachhaltige Heimat für ihr Geld anbieten zu können. Bei
der UmweltBank erwartet sie ein attraktives Produktportfolio - von Tagesgeld
über Girokonto bis hin zu Fonds sowie ETFs. Und das zu attraktiven Konditionen.
Wir laden alle Triodos-Kunden herzlich ein, die UmweltBank kennenzulernen und
gemeinsam mit uns Geld für eine lebenswerte Welt einzusetzen", kommentiert
Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank.
Weitere Informationen:
www.umweltbank.de/triodos
(https://www.zimpel-online.de/api/mailings/1022566/umweltbank.de/triodos)
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem
Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten
Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte
Welt für kommende Generationen zu schaffen.
Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im
Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die
aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus
der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft
gezogen werden.
Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf
weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird
zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.
Pressekontakt:
Oliver Patzsch
Pressesprecher
Manager Investor Relations
UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel: 0911 / 53 08 - 1305
E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6236920
OTS: UmweltBank AG
ISIN: DE0005570808
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