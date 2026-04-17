OTS: UmweltBank AG / UmweltBank AG profitiert von geringeren aufsichtlichen ...

Werte in diesem Artikel

UmweltBank AG profitiert von geringeren aufsichtlichen

Kapitalanforderungen; Kostensenkungs- und Effizienzprogramm mit

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signifikanter Wirkung in 2026

Nürnberg (ots) -

- Verbesserte regulatorische Aufstellung führt zu einer ersten Absenkung der

aufsichtlichen Kapitalaufschläge um 60 Basispunkte

- UmweltBank AG schreitet bei der operativen Profitabilisierung weiter voran und

erzielt leicht positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 0,2 Mio. Euro im

ersten Quartal 2026

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- Kostensenkungsprogramm zeigt Wirkung und führt zu signifikantem Rückgang des

anderen Verwaltungsaufwands um rund 30 %

- Wachstum im Privatkundengeschäft mit 11.000 (+ 6 %) neuen Kundinnen und Kunden

fortgesetzt

- Erfolgreicher Markteintritt in die Finanzierung von Batteriespeichersystemen

mit zwei Vertragsabschlüssen im Volumen von rund 15 Mio. Euro

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Die UmweltBank setzte ihr Wachstum im ersten Quartal 2026 fort. Positive Impulse

verzeichnete die Bank dabei sowohl im Privatkunden- als auch im

Firmenkundengeschäft. Erfreulich ist insbesondere eine bereits erwartete erste

Absenkung der aufsichtlichen Kapitalaufschläge um 60 Basispunkte. Damit ergibt

sich für die Bank weiterer Spielraum bei der Ausweitung des Kreditgeschäfts.

Privatkundengeschäft mit positiven Impulsen im ersten Quartal

Im Privatkundengeschäft verzeichnete die UmweltBank im ersten Quartal 2026

weiterhin eine solide Nachfrage. Die Kundenzahl wuchs in den ersten drei Monaten

des Jahres netto um über 11.000 auf insgesamt über 195.000 Kunden. Die

Privatkundeneinlagen stiegen im gleichen Zeitraum um über 70 Mio. Euro.

Erfreulich ist dabei die wachsende Nachfrage nach dem UmweltGiro, dem 2025

eingeführten Girokonto der UmweltBank. Nach einer Überarbeitung der Konditionen

Anfang des Jahres 2026 verzeichnet die Bank verstärkte Neuabschlüsse und hatte

Ende des ersten Quartals bereits rund 3.500 Girokonten im Bestand. Weiterhin

werden im zweiten Quartal positive Effekte auf das Privatkundengeschäft der

UmweltBank aus der Kooperation mit der Triodos Bank N.V. Deutschland erwartet.

Diese unterstützt im Rahmen der Zusammenarbeit ihre Privatkunden bei einem

Wechsel zur UmweltBank.

Kapitalquote von rund 16,8 % per 31.03. ermöglicht 2026 deutliches Wachstum im

Firmenkundengeschäft

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der UmweltBank

mitgeteilt, dass sie die im Rahmen des regelmäßigen aufsichtlichen Überprüfungs-

und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP)

festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für die UmweltBank AG um 60

Basispunkte reduziert. Damit liegt die Gesamtkapitalanforderung (inklusive

Eigenmittelempfehlung) ab April 2026 bei 14,97 %.

"Mit einer Gesamtkapitalquote von rund 16,8 % können wir den Handlungsspielraum

mit Blick auf die Kapitalanforderung vergrößern. Damit werden wir den Ausbau des

Kreditgeschäftes planmäßig fortsetzen und dadurch einen größeren Beitrag zur

nachhaltigen Transformation leisten", kommentiert Dietmar von Blücher,

Vorstandssprecher der UmweltBank.

Im Kreditgeschäft bleibt die Nachfrage im Bereich der erneuerbaren Energien und

Immobilienprojekte weiterhin hoch. Zudem konnten die ersten beiden

Finanzierungen im Bereich der Batterieenergiespeichersysteme mit einem Volumen

von 15 Mio. Euro abgeschlossen werden - ein Stand-alone-Speicher sowie ein

Co-Location-Projekt. So konnte die Bank im ersten Quartal 2026 neue Kredite mit

einem Volumen von 36 Mio. Euro ausreichen (Vorjahresquartal: 29 Mio. Euro).

Insgesamt plant der Vorstand mit einem Neukreditvolumen in Höhe von 450 Mio.

Euro für das Jahr 2026. In konkreter Anbahnung sind bereits Finanzierungen im

Volumen von rund 270 Mio. Euro für das zweite und dritte Quartal. Darüber hinaus

liegen weitere Kreditanfragen im Volumen von 500 Mio. Euro vor, wodurch das

Gesamtjahresziel als realisierbar eingeschätzt wird.

Ergebnis und Ausblick

Der Verwaltungsaufwand lag im ersten Quartal 2026 insgesamt mit 15,7 Mio. Euro

deutlich unter dem Vorjahreswert von 17,9 Mio. Euro. Dabei lagen die

Personalkosten mit 8,2 Mio. Euro aufgrund einer Rückstellungsauflösung im

Vorjahr sowie durch Neueinstellungen und Gehaltsanpassungen über dem

Vorjahreswert von 6,7 Mio. Euro. Aufgrund gesunkener Kosten für externe Beratung

und IT lag der andere Verwaltungsaufwand zum 31. März 2026 hingegen um rund 30 %

unter dem Wert des Vorjahresquartals. Im laufenden Geschäftsjahr sollen weitere

Entlastungseffekte erreicht werden - unter anderem durch die Konsolidierung der

IT-Infrastruktur sowie reduzierte Prüfungskosten. Darüber hinaus wurden weitere

konsequente Schritte zur Kostenreduzierung eingeleitet.

Aus dem Kosten- und Effizienzprogramm wird im laufenden Geschäftsjahr eine

Gesamtentlastung von rund 13 Mio. Euro erwartet. Die geplanten

Wachstumsinvestitionen in Höhe von 8 Mio. Euro werden dadurch deutlich

überkompensiert. Daneben steht nach der erfolgreichen Neuaufstellung der Bank

die weitere Optimierung von internen Prozessen sowie der Einsatz der hauseigenen

KI-Lösung im Fokus, wodurch Effizienzen und Einsparpotenzial gehoben werden

sollen.

Die Gesamterträge lagen mit 15,9 Mio. Euro erwartungsgemäß deutlich unter dem

Vorjahreswert (27,6 Mio. Euro). Insbesondere war das Finanzergebnis im Vorjahr

durch einen Einmaleffekt - die Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft -

geprägt. Somit steht im ersten Quartal 2026 unter dem Strich ein positives

Ergebnis von 0,2 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand auf

AG-Ebene unverändert mit einem Ergebnis vor Steuern zwischen 12,5 und 17,5 Mio.

Euro. Weiterhin plant der Vorstand, basierend auf den vorläufigen Ergebnissen

des Geschäftsjahrs 2025, der diesjährigen Hauptversammlung am 30. Juli 2026 eine

Dividende in Höhe von 5 Cent vorzuschlagen.

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen und die Investorenpräsentation befinden sich auf

der Investor-Relations-Webseite der UmweltBank

(https://www.umweltbank.de/investor-relations/)

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit

wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den

Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die

Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.

Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem

Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten

Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte

Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im

Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die

aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus

der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft

gezogen werden.

Disclaimer

Alle Zahlen beziehen sich auf die UmweltBank AG (HGB). Für die Zahlenangaben zum

31. März 2026 ist kein Testat vorgesehen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Form einer

Prognose. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf

vergangene Daten und Fakten beziehen, sondern auf Annahmen und Schätzungen

basieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Vorstands der

UmweltBank hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen wider.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten.

Diese sind daher mit großer Vorsicht zu betrachten. Eine Vielzahl von Faktoren,

wie insbesondere Markt- und Zinsentwicklungen, kann dazu führen, dass die

tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse deutlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen und Szenarien enthaltenen Angaben abweichen. Zu den

Risiken und Ungewissheiten, die die Umsetzung der Ziele der UmweltBank

beeinträchtigen können, gehören auch die allgemeine wirtschaftliche Lage, die

Wettbewerbssituation in den Geschäftsfeldern, in denen die UmweltBank tätig ist,

die Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Änderung von bankregulatorischen

Vorgaben. Die Einschätzung solcher Faktoren ist mit erheblichen Schwierigkeiten

verbunden, zumal diese Faktoren außerhalb der Kontrolle der UmweltBank liegen.

Sollten diese oder andere Risiken oder Ungewissheiten sich verwirklichen oder

sich die den in der Pressemitteilung getroffenen Aussagen zugrunde liegenden

Annahmen als nicht korrekt herausstellen, so können die tatsächlichen

Entwicklungen, Ergebnisse oder Leistungsdaten wesentlich von denjenigen

abweichen, die in dieser Pressemitteilung dargestellt oder impliziert werden. Es

kann keine Garantie geben, dass die in der Pressemitteilung enthaltenen

Prognosen zutreffend sind und dort aufgeführte Erwartungen auch tatsächlich

eintreten.

Diese Pressemitteilung beinhaltet keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder

Verkauf einzelner Finanzinstrumente.

Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf

weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird

zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Pressekontakt:

Oliver Patzsch

Pressesprecher

Manager Investor Relations

UmweltBank AG

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel: 0911 / 53 08 - 1305

E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de

Internet: http://www.umweltbank.de

Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678

Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6264819

OTS: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808