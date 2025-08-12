OTS: UmweltBank AG / UmweltBank bringt neuen nachhaltigen Anleihen-ETF an die ...
UmweltBank bringt neuen nachhaltigen Anleihen-ETF an die Börse (FOTO)
Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat ihren zweiten eigenen ETF aufgelegt: Der
UmweltBank UCITS ETF - Green & Social Bonds Euro (WKN A41CHM) ist ab sofort
börslich handelbar. Der neue Anleihen-ETF investiert ausschließlich in auf Euro
lautende Green & Social Bonds, deren Emissionserlöse ökologische und soziale
Projekte finanzieren - darunter u.a. erneuerbare Energien, energetische
Gebäudesanierungen, sozialer Wohnraum und öffentlicher Nahverkehr. Der ETF
richtet sich sowohl an private als auch institutionelle Anlegerinnen und
Anleger, die eine nachhaltige, breit gestreute und zugleich schwankungsarme
Anlageoption mit regelmäßigen quartalsweisen Zinsausschüttungen suchen.
Konsequente Nachhaltigkeit nach Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung
Der ETF basiert auf dem "Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5
Year Index", der von Solactive in enger Kooperation mit der UmweltBank
entwickelt wurde, und erfüllt die Kriterien eines Artikel-9-Produkts gemäß der
EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). In dem Index werden ausschließlich
Euro-Anleihen hoher Bonität (Investment Grade) berücksichtigt, die von der
Climate Bonds Initiative als grün, sozial oder nachhaltig anerkannt sind.
Darüber hinaus wendet der ETF strenge Ausschlusskriterien an: Bei den
Unternehmen zählen dazu u.a. fossile Energien, Atomkraft, Rüstung oder
Menschenrechtsverstöße. Bei staatlichen Emittenten werden u.a. Diktaturen
ausgeschlossen oder Länder, die den Klimazielen von Paris nicht beigetreten
sind. So entsteht ein Portfolio, das klar auf Transparenz, Klimaschutz und
soziale Wirkung ausgerichtet ist.
Stabilität durch kurze Laufzeiten und breite Diversifikation
"Mit unserem Green & Social Bonds ETF schaffen wir einen transparenten Zugang zu
Anleihen, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen", erklärt Tobias Mötsch,
Wertpapierspezialist Investmentfonds bei der UmweltBank. "Nach dem erfolgreichen
Start unseres Aktien-ETFs im letzten Jahr ist dies ein konsequenter nächster
Schritt - mit Fokus auf europäische Emittenten mit hoher Bonität. So erweitern
wir unser nachhaltiges Wertpapierangebot um eine konservative und
verantwortungsvolle Anlagemöglichkeit."
Der Anleihen-ETF investiert gezielt in Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis
zu fünf Jahren - ein Ansatz, der auf Zinsstabilität und kalkulierbare Risiken
abzielt. Die zugrunde liegende Indexmethodik wurde so gestaltet, dass eine
ausgewogene Verteilung über unterschiedliche Herausgeber (z. B. Staaten,
Entwicklungsbanken und Unternehmen) und Länder gewährleistet ist. Dies geschieht
durch klare Regeln zur Gewichtung einzelner Emittenten. Das Ergebnis: ein breit
diversifiziertes Portfolio nachhaltiger Euro-Anleihen, das sowohl regelmäßige
Ausschüttungen als auch Wirkung bietet.
Der neue Anleihen-ETF der UmweltBank im Überblick:
- Name: UmweltBank UCITS ETF - Green & Social Bonds Euro
- ISIN: LU3093383670
- WKN: A41CHM
- Referenzindex: Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year Index
- Ertragsverwendung: Ausschüttend
- Laufende Kosten (p. a.): bis zu 0,50 %
- Transaktionskosten (p. a.): 0,16 %
Weitere Informationen rund um den UmweltBank UCITS ETF - Green & Social Bonds
Euro stehen auf folgender Website zur Verfügung: www.umweltbank.de/anleihen-etf
(https://www.umweltbank.de/investieren/etfs/anleihen-etf/)
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem
Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten
Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte
Welt für kommende Generationen zu schaffen.
Risiken
Der Kurswert von Wertpapieren unterliegt Schwankungen und kann - vor allem bei
einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung - auch dauerhaft und sehr
deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Das eingesetzte Kapital unterliegt einem
Verlustrisiko. Fonds sind somit nicht geeignet für Anlegende, die eine
risikolose Anlage anstreben. Anleger sollten Ihr Geld nicht innerhalb eines
Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen, weil sonst
das Risiko besteht, dass sich innerhalb der empfohlenen Haltedauer mögliche
Wertschwankungen nicht ausgeglichen haben. Des Weiteren besteht das Risiko, dass
die künftige Wertentwicklung nicht der Wertentwicklung der Vergangenheit
entspricht.
Hinweise
Diese Marketingmitteilung ist nur zu Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder
eine persönliche Empfehlung bezüglich Kauf, Verkauf, Zeichnung, Tausch,
Rückkauf, Halten oder Übernahme eines bestimmten Finanzinstruments dar
(Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG). Die UmweltBank erbringt
keine Anlageberatungsdienstleistungen. Für die Erstellung und den Inhalt dieser
werblichen Information ist allein die UmweltBank AG als Vertriebsstelle bzw.
Vertriebspartnerin verantwortlich.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den
Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG
aufzuheben. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen
Verhältnissen der Anlegenden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.
Anlegende sollten sich insbesondere in rechtlicher und steuerrechtlicher
Hinsicht vor einer individuellen Anlageentscheidung fachkundig beraten lassen.
Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an
US-Personen verkauft werden.
Weiterführende Produktinformationen
Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen,
den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum
Risikoprofil des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, dem
Basisinformationsblatt, den Anlagebedingungen, sowie den aktuellen Jahres- und
Halbjahresberichten. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache auf
einem dauerhaften Datenträger oder auf Verlangen kostenlos in Papierform bei der
jeweiligen EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft.
Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds.
Bitte lesen Sie insbesondere den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt
des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Weitere Informationen zum Index des ETFs finden Sie unter
umweltbank.de/anleihen-etf
(https://www.umweltbank.de/investieren/etfs/anleihen-etf/)
Pressekontakt:
Dr. Florian Wedlich
Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations
UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel: 0911 / 53 08 - 1007
E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6100393
OTS: UmweltBank AG
ISIN: DE0005570808
Alle: Alle Empfehlungen