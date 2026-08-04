OTS: UmweltBank AG / UmweltBank finanziert energetische Modernisierung von ...

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UmweltBank finanziert energetische Modernisierung von VIVAWEST
Nürnberg (ots) -
- UmweltBank stellt VIVAWEST mittleren zweistelligen Millionenbetrag für die
energetische Modernisierung von Bestandswohnungen bereit
- Gemeinsame Vision: klimafreundlicher und zukunftsfähiger Wohnungsbestand
Die UmweltBank AG und die Vivawest Wohnen GmbH teilen eine gemeinsame Vision:
Sie wollen den Wohnungsbestand ressourcenschonend und energieeffizient
gestalten. Dafür stellt die UmweltBank einen mittleren zweistelligen
Millionenbetrag für die energetische Modernisierung bereit. Der Kreditabschluss
erfolgte im Juni 2026. VIVAWEST mit Sitz in Gelsenkirchen ist das viertgrößte
Wohnungsunternehmen in Deutschland und hat rund 120.000 Wohnungen in
Nordrhein-Westfalen im Bestand.
"Die Wohnungswende ist ein zentraler Baustein des Klimaschutzes. Der Hebel bei
der Sanierung des Gebäudebestandes ist enorm und passt perfekt zur
Klimastrategie der UmweltBank. Unser Kreditportfolio ist bereits heute im
Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens - nicht zuletzt durch
die gezielte Finanzierung zukunftsweisender Projekte gemeinsam mit Partnern wie
VIVAWEST", sagt Goran Basic, Vorstandsmitglied der UmweltBank AG.
"Die energetische Modernisierung unseres Wohnungsbestands ist ein wichtiger
Bestandteil unseres nachhaltigen Geschäftsmodells. Gemeinsam mit der UmweltBank
schaffen wir die finanziellen Voraussetzungen, um unsere Gebäude kontinuierlich
energieeffizienter und zukunftsfähiger zu machen", sagt Thomas Becker,
Bereichsleiter Finanzen der Vivawest Wohnen GmbH.
VIVAWEST verfolgt das Ziel, ihren Wohnungsbestand klimaneutral zu versorgen.
Dafür investiert das Wohnungsunternehmen in die energetische Modernisierung
seiner Bestandsgebäude sowie in energieeffiziente Neubauten in
Nordrhein-Westfalen.
Die Bundesregierung hat die energetische Modernisierung des Gebäudebestands als
eine der drängendsten Aufgaben auf dem Weg zu einem klimaneutral versorgten
Gebäudebestand identifiziert. Durch die Finanzierung nachhaltiger Bau- und
Sanierungsprojekte leistet die UmweltBank einen konkreten Beitrag dazu, die
politischen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele im Gebäudesektor in die Praxis
zu überführen und die grüne Transformation in Deutschland zu unterstützen.
Die UmweltBank und VIVAWEST bei der EXPO REAL
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UmweltBank: Stand A1.330
VIVAWEST: Stand B1.330
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem
Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten
Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte
Welt für kommende Generationen zu schaffen.
Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im
Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die
aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus
der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft
gezogen werden.
Pressekontakt:
Oliver Patzsch
Pressesprecher
Manager Investor Relations
UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel: 0911 / 53 08 - 1305
E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6335942
OTS: UmweltBank AG
ISIN: DE0005570808
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