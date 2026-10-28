OTS: UmweltBank AG / UmweltBank im dritten Quartal 2026 mit verbesserter ...

28.10.26 07:00 Uhr

Werte in diesem Artikel

UmweltBank im dritten Quartal 2026 mit verbesserter Profitabilität und

starkem Kreditneugeschäft

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Nürnberg (ots) -

- UmweltBank erzielt positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 5,3 Mio. Euro in

den ersten neun Monaten 2026

- Starkes Kreditneugeschäft von über 320 Mio. Euro seit Jahresbeginn realisiert

- Marke von 10.000 Girokonten überschritten (Q3 2025: rd. 1.700)

- Gesamtkapitalquote mit rd. 16,9 % unverändert gegenüber dem Jahresultimo 2025

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- Erfolgreiches Kostensenkungsprogramm reduziert Verwaltungsaufwand im dritten

Quartal auf 15,2 Mio. Euro - niedrigster Quartalswert in den vergangenen zwei

Jahren

Die UmweltBank hat allein im dritten Quartal 2026 ein Ergebnis vor Steuern von

3,1 Mio. Euro erzielt und lag damit deutlich über den Ergebnisbeiträgen der

beiden Vorquartale (Q1 2026: 0,2 Mio. Euro; Q2 2026: 1,9 Mio. Euro). Unter dem

Strich verzeichnete die Bank somit nach den ersten neun Monaten 2026 ein

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Ergebnis vor Steuern von 5,3 Mio. Euro. "Nachdem das Vorjahr noch stark von

Sondereffekten geprägt war, machen wir 2026 deutliche Fortschritte bei der

operativen Profitabilisierung der UmweltBank und haben im dritten Quartal Monat

für Monat ein positives Ergebnis vor Steuern von rund 1 Mio. Euro erzielt",

kommentiert Dietmar von Blücher, Sprecher des Vorstands der UmweltBank.

Marke von 10.000 Girokonten überschritten

Das Privatkundengeschäft entwickelte sich im dritten Quartal 2026 trotz des

merklich gestiegenen Wettbewerbs stabil. So lag die Kundenzahl mit rund 194.000

auf dem Niveau der beiden Vorquartale. Per 30. September 2026 lagen die

Privatkundeneinlagen bei 3,7 Mrd. Euro, nach 4,3 Mrd. Euro zum Jahresende 2025.

Der Rückgang ist überwiegend auf auslaufende Sonderkonditionen bei

Tagesgeldkonten zurückzuführen. Erfreulich ist weiterhin die hohe Nachfrage nach

dem Girokonto der UmweltBank. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte die Zahl der

Konten von 1.700 auf nun über 10.000 gesteigert werden.

Das Kundendepotvolumen stieg in den ersten neun Monaten des Jahres um rund 50

Mio. Euro, von 556 Mio. Euro auf 605 Mio. Euro. Im gleichen Zeitraum legte das

Volumen der hauseigenen aktiven Fonds und ETFs von rd. 290 Mio. Euro um 24 % auf

rd. 361 Mio. Zu diesem Anstieg trugen auch die drei Ende Juli 2026 gelisteten

Europa-ETFs (Artikel-9-Produkt gemäß SFDR) bei. Mit den neuen ETFs können

Anlegerinnen und Anleger gezielt in Aktien (ISIN: LU3401048544), Staatsanleihen

(ISIN: LU3401048460) und Unternehmensanleihen (ISIN: LU3401048387) im

europäischen Raum investieren. Das deutlich erweiterte Spektrum an

Artikel-9-Fonds bildet die Basis für die Einführung des ab 1. Januar 2027

geplanten Altersvorsorgedepots sowie die für das Frühjahr 2027 geplante

Vermögensverwaltung.

Starkes Neukreditgeschäft unterstützt durch solide Gesamtkapitalquote von rund

16,9 %

Im Kreditgeschäft bleibt die Nachfrage im Bereich der erneuerbaren Energien und

nach Immobilienfinanzierungen weiterhin hoch. Insgesamt konnte die Bank in den

ersten neun Monaten des Jahres Kredite mit einem Volumen von rund 324 Mio. Euro

vergeben - mehr als vier Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum (Q3 2025: 73 Mio.

Euro). Insgesamt plant der Vorstand für das Jahr 2026 mit einem Neukreditvolumen

in Höhe von 450 Mio. Euro. Die für das Kreditgeschäft wichtige

Gesamtkapitalquote lag zum 30. September 2026 bei 16,9 % und liegt damit

deutlich über den aufsichtlichen Anforderungen in Höhe von rund 15 %.

Ergebnis und Ausblick

Der Verwaltungsaufwand lag in den ersten neun Monaten 2026 insgesamt mit 46,4

Mio. Euro rd. 10 % unter dem Vorjahreswert von 51,6 Mio. Euro. Dabei lagen die

Personalkosten mit 25,8 Mio. Euro durch Neueinstellungen und Gehaltsanpassungen

über dem Vorjahreswert von 21,9 Mio. Euro. Aufgrund gesunkener Kosten für

externe Beratung und weiterer Einsparungen konnte der andere Verwaltungsaufwand

zum 30. September 2026 hingegen um 30 % gegenüber dem Wert des Vorjahres

reduziert werden. Die Gesamterträge beinhalten im Gegensatz zu den Vorjahren

keine signifikanten Sondererträge und lagen somit in den ersten neun Monaten

2026 bei 51,7 Mio. Euro (nach 60,7 Mio. Euro per 30.09.2025). Unter dem Strich

steht in den ersten neun Monaten 2026 ein positives Ergebnis von 5,3 Mio. Euro.

Weiterhin ist für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Ergebnis vor Steuern am

unteren Ende der prognostizierten Bandbreite (12,5 bis 17,5 Mio. Euro) zu

rechnen.

Die UmweltBank wird am 10. Dezember 2026 die strategische Ausrichtung bis 2031

kommunizieren.

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen und die Investorenpräsentation befinden sich auf

der Investor-Relations-Webseite der UmweltBank

(https://www.umweltbank.de/investor-relations/)

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Finanzen mit Verantwortung.

Sie finanziert nach strengen Kriterien erneuerbare Energien sowie

Immobilienprojekte. Privat- und Geschäftskunden bietet die Bank darüber hinaus

ein breites Spektrum an Finanzprodukten - vom Girokonto über Sparprodukte bis

hin zu hauseigenen ETFs. Dabei setzt die UmweltBank auf ein modernes Verständnis

von Wirtschaftlichkeit: Wirkung und Ertrag gehen Hand in Hand.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im

Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die

aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus

der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft

gezogen werden.

Was macht die UmweltBank zu einer nachhaltigen Bank?

Die UmweltBank richtet ihre Geschäftstätigkeit satzungsgemäß an den

Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen aus. Seit 1997 finanzieren wir

gezielt erneuerbare Energien sowie Immobilienprojekte, die verbindlichen

Positiv- und Ausschlusskriterien entsprechen. Weitere Informationen finden Sie

unter: umweltbank.de/nachhaltigkeit

(https://www.umweltbank.de/warum-umweltbank/nachhaltigkeit/)

Disclaimer

Alle Zahlen beziehen sich auf die UmweltBank AG (HGB). Für die Zahlenangaben zum

30. September 2026 ist kein Testat vorgesehen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Form einer

Prognose. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf

vergangene Daten und Fakten beziehen, sondern auf Annahmen und Schätzungen

basieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Vorstands der

UmweltBank hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen wider.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten.

Diese sind daher mit großer Vorsicht zu betrachten. Eine Vielzahl von Faktoren,

wie insbesondere Markt- und Zinsentwicklungen, kann dazu führen, dass die

tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse deutlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen und Szenarien enthaltenen Angaben abweichen. Zu den

Risiken und Ungewissheiten, die die Umsetzung der Ziele der UmweltBank

beeinträchtigen können, gehören auch die allgemeine wirtschaftliche Lage, die

Wettbewerbssituation in den Geschäftsfeldern, in denen die UmweltBank tätig ist,

die Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Änderung von bankregulatorischen

Vorgaben. Die Einschätzung solcher Faktoren ist mit erheblichen Schwierigkeiten

verbunden, zumal diese Faktoren außerhalb der Kontrolle der UmweltBank liegen.

Sollten diese oder andere Risiken oder Ungewissheiten sich verwirklichen oder

sich die den in der Pressemitteilung getroffenen Aussagen zugrunde liegenden

Annahmen als nicht korrekt herausstellen, so können die tatsächlichen

Entwicklungen, Ergebnisse oder Leistungsdaten wesentlich von denjenigen

abweichen, die in dieser Pressemitteilung dargestellt oder impliziert werden. Es

kann keine Garantie geben, dass die in der Pressemitteilung enthaltenen

Prognosen zutreffend sind und dort aufgeführte Erwartungen auch tatsächlich

eintreten.

Diese Pressemitteilung beinhaltet keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder

Verkauf einzelner Finanzinstrumente.

Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf

weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird

zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Pressekontakt:

Oliver Patzsch

Pressesprecher

Manager Investor Relations

UmweltBank AG

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel: 0911 / 53 08 - 1305

E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de

Internet: http://www.umweltbank.de

Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678

Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6379221

OTS: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808