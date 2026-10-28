OTS: UmweltBank AG / UmweltBank im dritten Quartal 2026 mit verbesserter ...
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UmweltBank im dritten Quartal 2026 mit verbesserter Profitabilität und
starkem Kreditneugeschäft
Nürnberg (ots) -
- UmweltBank erzielt positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 5,3 Mio. Euro in
den ersten neun Monaten 2026
- Starkes Kreditneugeschäft von über 320 Mio. Euro seit Jahresbeginn realisiert
- Marke von 10.000 Girokonten überschritten (Q3 2025: rd. 1.700)
- Gesamtkapitalquote mit rd. 16,9 % unverändert gegenüber dem Jahresultimo 2025
- Erfolgreiches Kostensenkungsprogramm reduziert Verwaltungsaufwand im dritten
Quartal auf 15,2 Mio. Euro - niedrigster Quartalswert in den vergangenen zwei
Jahren
Die UmweltBank hat allein im dritten Quartal 2026 ein Ergebnis vor Steuern von
3,1 Mio. Euro erzielt und lag damit deutlich über den Ergebnisbeiträgen der
beiden Vorquartale (Q1 2026: 0,2 Mio. Euro; Q2 2026: 1,9 Mio. Euro). Unter dem
Strich verzeichnete die Bank somit nach den ersten neun Monaten 2026 ein
Ergebnis vor Steuern von 5,3 Mio. Euro. "Nachdem das Vorjahr noch stark von
Sondereffekten geprägt war, machen wir 2026 deutliche Fortschritte bei der
operativen Profitabilisierung der UmweltBank und haben im dritten Quartal Monat
für Monat ein positives Ergebnis vor Steuern von rund 1 Mio. Euro erzielt",
kommentiert Dietmar von Blücher, Sprecher des Vorstands der UmweltBank.
Marke von 10.000 Girokonten überschritten
Das Privatkundengeschäft entwickelte sich im dritten Quartal 2026 trotz des
merklich gestiegenen Wettbewerbs stabil. So lag die Kundenzahl mit rund 194.000
auf dem Niveau der beiden Vorquartale. Per 30. September 2026 lagen die
Privatkundeneinlagen bei 3,7 Mrd. Euro, nach 4,3 Mrd. Euro zum Jahresende 2025.
Der Rückgang ist überwiegend auf auslaufende Sonderkonditionen bei
Tagesgeldkonten zurückzuführen. Erfreulich ist weiterhin die hohe Nachfrage nach
dem Girokonto der UmweltBank. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte die Zahl der
Konten von 1.700 auf nun über 10.000 gesteigert werden.
Das Kundendepotvolumen stieg in den ersten neun Monaten des Jahres um rund 50
Mio. Euro, von 556 Mio. Euro auf 605 Mio. Euro. Im gleichen Zeitraum legte das
Volumen der hauseigenen aktiven Fonds und ETFs von rd. 290 Mio. Euro um 24 % auf
rd. 361 Mio. Zu diesem Anstieg trugen auch die drei Ende Juli 2026 gelisteten
Europa-ETFs (Artikel-9-Produkt gemäß SFDR) bei. Mit den neuen ETFs können
Anlegerinnen und Anleger gezielt in Aktien (ISIN: LU3401048544), Staatsanleihen
(ISIN: LU3401048460) und Unternehmensanleihen (ISIN: LU3401048387) im
europäischen Raum investieren. Das deutlich erweiterte Spektrum an
Artikel-9-Fonds bildet die Basis für die Einführung des ab 1. Januar 2027
geplanten Altersvorsorgedepots sowie die für das Frühjahr 2027 geplante
Vermögensverwaltung.
Starkes Neukreditgeschäft unterstützt durch solide Gesamtkapitalquote von rund
16,9 %
Im Kreditgeschäft bleibt die Nachfrage im Bereich der erneuerbaren Energien und
nach Immobilienfinanzierungen weiterhin hoch. Insgesamt konnte die Bank in den
ersten neun Monaten des Jahres Kredite mit einem Volumen von rund 324 Mio. Euro
vergeben - mehr als vier Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum (Q3 2025: 73 Mio.
Euro). Insgesamt plant der Vorstand für das Jahr 2026 mit einem Neukreditvolumen
in Höhe von 450 Mio. Euro. Die für das Kreditgeschäft wichtige
Gesamtkapitalquote lag zum 30. September 2026 bei 16,9 % und liegt damit
deutlich über den aufsichtlichen Anforderungen in Höhe von rund 15 %.
Ergebnis und Ausblick
Der Verwaltungsaufwand lag in den ersten neun Monaten 2026 insgesamt mit 46,4
Mio. Euro rd. 10 % unter dem Vorjahreswert von 51,6 Mio. Euro. Dabei lagen die
Personalkosten mit 25,8 Mio. Euro durch Neueinstellungen und Gehaltsanpassungen
über dem Vorjahreswert von 21,9 Mio. Euro. Aufgrund gesunkener Kosten für
externe Beratung und weiterer Einsparungen konnte der andere Verwaltungsaufwand
zum 30. September 2026 hingegen um 30 % gegenüber dem Wert des Vorjahres
reduziert werden. Die Gesamterträge beinhalten im Gegensatz zu den Vorjahren
keine signifikanten Sondererträge und lagen somit in den ersten neun Monaten
2026 bei 51,7 Mio. Euro (nach 60,7 Mio. Euro per 30.09.2025). Unter dem Strich
steht in den ersten neun Monaten 2026 ein positives Ergebnis von 5,3 Mio. Euro.
Weiterhin ist für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Ergebnis vor Steuern am
unteren Ende der prognostizierten Bandbreite (12,5 bis 17,5 Mio. Euro) zu
rechnen.
Die UmweltBank wird am 10. Dezember 2026 die strategische Ausrichtung bis 2031
kommunizieren.
Weitere Informationen
Weiterführende Informationen und die Investorenpräsentation befinden sich auf
der Investor-Relations-Webseite der UmweltBank
(https://www.umweltbank.de/investor-relations/)
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Finanzen mit Verantwortung.
Sie finanziert nach strengen Kriterien erneuerbare Energien sowie
Immobilienprojekte. Privat- und Geschäftskunden bietet die Bank darüber hinaus
ein breites Spektrum an Finanzprodukten - vom Girokonto über Sparprodukte bis
hin zu hauseigenen ETFs. Dabei setzt die UmweltBank auf ein modernes Verständnis
von Wirtschaftlichkeit: Wirkung und Ertrag gehen Hand in Hand.
Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im
Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die
aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus
der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft
gezogen werden.
Was macht die UmweltBank zu einer nachhaltigen Bank?
Die UmweltBank richtet ihre Geschäftstätigkeit satzungsgemäß an den
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen aus. Seit 1997 finanzieren wir
gezielt erneuerbare Energien sowie Immobilienprojekte, die verbindlichen
Positiv- und Ausschlusskriterien entsprechen. Weitere Informationen finden Sie
unter: umweltbank.de/nachhaltigkeit
(https://www.umweltbank.de/warum-umweltbank/nachhaltigkeit/)
Disclaimer
Alle Zahlen beziehen sich auf die UmweltBank AG (HGB). Für die Zahlenangaben zum
30. September 2026 ist kein Testat vorgesehen.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Form einer
Prognose. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf
vergangene Daten und Fakten beziehen, sondern auf Annahmen und Schätzungen
basieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Vorstands der
UmweltBank hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen wider.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten.
Diese sind daher mit großer Vorsicht zu betrachten. Eine Vielzahl von Faktoren,
wie insbesondere Markt- und Zinsentwicklungen, kann dazu führen, dass die
tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse deutlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen und Szenarien enthaltenen Angaben abweichen. Zu den
Risiken und Ungewissheiten, die die Umsetzung der Ziele der UmweltBank
beeinträchtigen können, gehören auch die allgemeine wirtschaftliche Lage, die
Wettbewerbssituation in den Geschäftsfeldern, in denen die UmweltBank tätig ist,
die Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Änderung von bankregulatorischen
Vorgaben. Die Einschätzung solcher Faktoren ist mit erheblichen Schwierigkeiten
verbunden, zumal diese Faktoren außerhalb der Kontrolle der UmweltBank liegen.
Sollten diese oder andere Risiken oder Ungewissheiten sich verwirklichen oder
sich die den in der Pressemitteilung getroffenen Aussagen zugrunde liegenden
Annahmen als nicht korrekt herausstellen, so können die tatsächlichen
Entwicklungen, Ergebnisse oder Leistungsdaten wesentlich von denjenigen
abweichen, die in dieser Pressemitteilung dargestellt oder impliziert werden. Es
kann keine Garantie geben, dass die in der Pressemitteilung enthaltenen
Prognosen zutreffend sind und dort aufgeführte Erwartungen auch tatsächlich
eintreten.
Diese Pressemitteilung beinhaltet keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder
Verkauf einzelner Finanzinstrumente.
Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf
weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird
zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.
Pressekontakt:
Oliver Patzsch
Pressesprecher
Manager Investor Relations
UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel: 0911 / 53 08 - 1305
E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6379221
OTS: UmweltBank AG
ISIN: DE0005570808
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