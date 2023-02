OTS: UmweltBank AG / UmweltBank schließt Geschäftsjahr 2022 erfolgreich ab ...

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Asiens Börsen mehrheitlich leichter -- LEONI sieht große Belastungen voraus -- Uneinigkeit über mögliche Aufspaltung bei Bayer -- CFO sieht BMW vor Rekordgewinn -- VW, Deutsche Bank, im Fokus

Post-Fachgewerkschaft äußert sich positiv zu Angebot. Disney verliert Verwaltungsrechte über Themenpark-Areal. Commerzbank erreicht womöglich Milliardengewinn - Rückkehr in den DAX? Willi Diez nennt Unternehmensstrategie von Mercedes riskant. TUI will Treibhausgase senken. BVB-Talent Brandt: Hoffnungsträger in der Champions League.