OTS: UmweltBank AG / UmweltBank schließt Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen ...

UmweltBank schließt Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen mit

Ergebnis vor Steuern von 6,4 Mio. Euro ab

Nürnberg (ots) -

- UmweltBank AG erwirtschaftet 2025 nach vorläufigen Zahlen Ergebnis vor Steuern

von 6,4 Mio. Euro

- Der Jahresüberschuss 2025 liegt bei 14,3 Mio. Euro

- Gesamtkapitalquote steigt auf rund 17 %

- Wiederaufnahme der Dividendenzahlung von 5 Cent geplant

- Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Ergebnis vor Steuern zwischen 12,5 und

17,5 Mio. Euro erwartet

Die UmweltBank AG hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen ein Ergebnis

vor Steuern von 6,4 Mio. Euro erwirtschaftet und liegt damit im Rahmen der

aufgestellten Prognose (5 bis 10 Mio. Euro). Das Konzernergebnis wird weiterhin

innerhalb der kommunizierten Bandbreite (10 bis 15 Mio. Euro) erwartet.

"Die heute vorgelegten Zahlen belegen unsere Erfolge nach zwei Jahren

umfangreicher Transformation. Nach den Verlustjahren 2023 und 2024 weisen wir

erstmals wieder ein positives Ergebnis vor Steuern aus und haben die UmweltBank

für weiteres starkes Wachstum aufgestellt. Trotz tiefgreifender Transformation

haben wir in den vergangenen zwei Geschäftsjahren die Privatkundeneinlagen um

fast 2 Mrd. Euro gesteigert, über 50.000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen und

nachhaltige Projekte mit einem Volumen von knapp 400 Mio. Euro finanziert.

Daneben haben wir neue Produkte, wie das Girokonto und eigene ETFs eingeführt,

die Organisationsstruktur auf Effizienz und Leistungsstärke getrimmt sowie die

regulatorische Aufstellung gestärkt. Mit diesem starken Fundament können und

wollen wir das Wachstum 2026 noch einmal deutlich beschleunigen", kommentiert

Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank.

Deutlicher Anstieg der Erträge trifft auf stabiles Kostengerüst

Das Zinsergebnis stieg 2025 auf 58,4 Mio. Euro, nach 45,0 Mio. Euro im Vorjahr.

Maßgeblichen Einfluss auf die Verbesserung hatte das gestiegene Einlagenvolumen

sowie die verbesserte Positionierung des Treasury-Portfolios. Das Finanzergebnis

lag mit 17,6 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahresniveau von rund 13 Mio. Euro,

überwiegend geprägt durch Immobilienverkäufe. Der Abbau von Beteiligungen wurde

2025 weiterhin forciert. Das Provisions- und Handelsergebnis stieg auf 7,1 Mio.

Euro (Vorjahr: 5,5 Mio. Euro), insbesondere getragen vom Wertpapiergeschäft.

Der Personalaufwand lag mit 30,3 Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen und war

geprägt von der Besetzung verbliebener offener Stellen sowie von regulären

Gehaltsanpassungen. Bezogen auf Vollzeitäquivalente beschäftigte die Bank zum

Jahresende rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit hat die Bank eine

komfortable Personalausstattung erreicht, um das geplante Wachstum in den

Folgejahren zu realisieren. Die Verwaltungsaufwendungen von 41,0 Mio. Euro lagen

auf Vorjahresniveau, getrieben durch weitere Investitionen im Rahmen der

Transformation und in Digitalisierung . Eine Reduktion des Verwaltungsaufwands

wird durch das laufende Effizienz- und Kostenprogramm ab 2026 angestrebt.

Unter dem Strich lag das Ergebnis vor Steuern auf Ebene der AG im abgelaufenen

Geschäftsjahr bei 6,4 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss lag bei 14,3 Mio. Euro.

Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen des Geschäftsjahrs 2025 plant der

Vorstand der diesjährigen Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 5 Cent

vorzuschlagen.

Kapitalquote steigt von 16,4 % auf rund 17 %

Im Jahr 2025 konnte die regulatorische Aufstellung der UmweltBank weiter

verbessert werden. Aufgrund der erzielten Fortschritte endete die bis zum 14.

Juli 2025 angesetzte Bestellung des Sonderbeauftragten der BaFin. Im

Geschäftsjahr 2026 wird weiterhin eine erste Reduktion der aufsichtlichen

Kapitalanforderungen erwartet. Zum Jahresende 2025 lag die Gesamtkapitalquote

inklusive Zuführung in die Gewinnrücklagen mit 17,0 % deutlich über den

aufsichtlichen Anforderungen in Höhe von 15,6 %.

Fokus auf Wachstum und steigende Profitabilität in 2026

Die UmweltBank setzt ihren Wachstumskurs im laufenden Geschäftsjahr fort. Die

Privatkundeneinlagen sollen 2026 um über eine Milliarde Euro auf rund 5,4 Mrd.

Euro anwachsen. Die Kundenzahl will die Bank um rund 75.000 auf 260.000

steigern. Als maßgebliche Treiber sieht die Bank ihr Girokonto, die jüngst

eingeführte digitale Anlageberatung sowie attraktiven Konditionen im

Einlagengeschäft. Daneben arbeitet die Bank an der sukzessiven Einführung

ergänzender Produkte sowie an neuen Kontomodellen, um das vollständige

Ertragspotenzial zu erschließen. Ebenso prüft die Bank potenzielle

Partnerschaften im Bereich der nachhaltigen Geldanlage.

Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit einem deutlichen Wachstum des

Bruttokreditneugeschäfts auf 450 Mio. Euro (2025: 120 Mio. Euro). Einerseits

verzeichnet die Bank weiterhin eine hohe Nachfrage nach Finanzierungen im

Bereich erneuerbare Energien sowie für nachhaltige Immobilien. Andererseits

erweitert insbesondere die erfolgreiche Kapitalerhöhung im September 2025 den

Spielraum für die Kreditvergabe. 2025 wurden die ersten Geschäfte zur

Finanzierung von großen Batterieenergiespeichersystemen (BESS) angebahnt, die im

ersten Quartal 2026 zum Abschluss gebracht werden sollen. Mit der Finanzierung

von Speichern engagiert sich die UmweltBank in einem spannenden Wachstumsmarkt,

der zur weiteren Diversifizierung des Kreditportfolios beiträgt. Ebenso ist die

Emission von zwei Projektanleihen geplant.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand auf AG-Ebene mit einem Ergebnis

vor Steuern zwischen 12,5 und 17,5 Mio. Euro.

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen und die Investorenpräsentation befinden sich auf

der Investor-Relations-Webseite der UmweltBank

(https://www.umweltbank.de/investor-relations/)

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit

wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den

Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die

Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.

Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an.

Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre

Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im

Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die

aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus

der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft

gezogen werden.

Disclaimer

Die Zahlenangaben zum 31.12.2025 sind vorläufig und untestiert und beziehen sich

auf die UmweltBank AG (HGB).

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Form einer

Prognose. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf

vergangene Daten und Fakten beziehen, sondern auf Annahmen und Schätzungen

basieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Vorstands der

UmweltBank hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen wider.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten.

Diese sind daher mit großer Vorsicht zu betrachten. Eine Vielzahl von Faktoren,

wie insbesondere Markt- und Zinsentwicklungen, kann dazu führen, dass die

tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse deutlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen und Szenarien enthaltenen Angaben abweichen. Zu den

Risiken und Ungewissheiten, die die Umsetzung der Ziele der UmweltBank

beeinträchtigen können, gehören auch die allgemeine wirtschaftliche Lage, die

Wettbewerbssituation in den Geschäftsfeldern, in denen die UmweltBank tätig ist,

die Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Änderung von bankregulatorischen

Vorgaben. Die Einschätzung solcher Faktoren ist mit erheblichen Schwierigkeiten

verbunden, zumal diese Faktoren außerhalb der Kontrolle der UmweltBank liegen.

Sollten diese oder andere Risiken oder Ungewissheiten sich verwirklichen oder

sich die den in der Pressemitteilung getroffenen Aussagen zugrunde liegenden

Annahmen als nicht korrekt herausstellen, so können die tatsächlichen

Entwicklungen, Ergebnisse oder Leistungsdaten wesentlich von denjenigen

abweichen, die in dieser Pressemitteilung dargestellt oder impliziert werden. Es

kann keine Garantie geben, dass die in der Pressemitteilung enthaltenen

Prognosen zutreffend sind und dort aufgeführte Erwartungen auch tatsächlich

eintreten.

Diese Pressemitteilung beinhaltet keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder

Verkauf einzelner Finanzinstrumente.

Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf

weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird

zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

