OTS: UmweltBank AG / UmweltBank veröffentlicht Geschäfts- und ...

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UmweltBank veröffentlicht Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht sowie

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 und Prognose 2026

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Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG hat heute ihren Geschäfts- und

Nachhaltigkeitsbericht sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025

veröffentlicht. Mit der zeitgleichen Veröffentlichung liegen die testierten

Finanzzahlen sowohl auf Ebene der Aktiengesellschaft als auch auf Konzernebene

vollständig vor. Auf Ebene der AG konnte ein Ergebnis vor Steuern von rund 6,4

Mio. Euro erreicht werden, der Jahresüberschuss kletterte auf 14,3 Mio. Euro.

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Das Konzernergebnis vor Steuern betrug 2025 rund 3,2 Mio. Euro, der

Konzernjahresüberschuss lag bei rund 12,3 Mio. Euro.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 30. Juli 2026 die

Wiederaufnahme der Dividendenzahlung mit 5 Cent je Aktie vor.

Für das Jahr 2026 rechnet der Vorstand mit einer weiteren Steigerung des

operativen Ergebnisses. Entsprechend wird auf Ebene der AG ein Ergebnis vor

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Steuern zwischen 12,5 Mio. Euro und 17,5 Mio. Euro erwartet. Das Konzernergebnis

vor Steuern wird zwischen 10,0 und 15,0 Mio. Euro prognostiziert.

Der vollständige Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht sowie der

Konzernabschluss 2025 stehen ab sofort auf der Unternehmenswebsite (https://www.

umweltbank.de/investor-relations/nachhaltigkeits-und-geschaeftsberichte/) zum

Download bereit.

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit

wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den

Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die

Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.

Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem

Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten

Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte

Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im

Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die

aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus

der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft

gezogen werden.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Form einer

Prognose. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf

vergangene Daten und Fakten beziehen, sondern auf Annahmen und Schätzungen

basieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Vorstands der

UmweltBank hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen wider.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten.

Diese sind daher mit großer Vorsicht zu betrachten. Eine Vielzahl von Faktoren,

wie insbesondere Markt- und Zinsentwicklungen, kann dazu führen, dass die

tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse deutlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen und Szenarien enthaltenen Angaben abweichen. Zu den

Risiken und Ungewissheiten, die die Umsetzung der Ziele der UmweltBank

beeinträchtigen können, gehören auch die allgemeine wirtschaftliche Lage, die

Wettbewerbssituation in den Geschäftsfeldern, in denen die UmweltBank tätig ist,

die Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Änderung von bankregulatorischen

Vorgaben. Die Einschätzung solcher Faktoren ist mit erheblichen Schwierigkeiten

verbunden, zumal diese Faktoren außerhalb der Kontrolle der UmweltBank liegen.

Sollten diese oder andere Risiken oder Ungewissheiten sich verwirklichen oder

sich die den in der Pressemitteilung getroffenen Aussagen zugrunde liegenden

Annahmen als nicht korrekt herausstellen, so können die tatsächlichen

Entwicklungen, Ergebnisse oder Leistungsdaten wesentlich von denjenigen

abweichen, die in dieser Pressemitteilung dargestellt oder impliziert werden. Es

kann keine Garantie geben, dass die in der Pressemitteilung enthaltenen

Prognosen zutreffend sind und dort aufgeführte Erwartungen auch tatsächlich

eintreten.

Pressekontakt:

Oliver Patzsch

Pressesprecher

Manager Investor Relations

UmweltBank AG

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel: 0911 / 53 08 - 1305

E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de

Internet: http://www.umweltbank.de

Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678

Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6297849

OTS: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808