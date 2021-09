OTS: United Global Emirates / Start der Kampagne "United Global Emirates" / ...

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX steigt ins Plus -- NORMA kappt Margenprognose -- Vonovia streicht Annahmeschwelle bei Übernahme der Deutsche Wohnen -- DEUTZ erhöht Prognose -- CureVac, Merck, Valneva im Fokus

Chevron verdreifacht Investitionen in klimafreundliche Technologien. MyTheresa wächst rapide. adidas-Aktie mit Nike belastet von Lieferketten-Sorgen. SAP- und Software AG-Aktien schwächeln im Zuge von Oracle-Zahlen. Südkoreas Kartellbehörde belegt Google mit Millionen-Strafe. Veoneer hält an Magna-Offerte fest trotz QUALCOMM-Gegenangebot. Universal Music startet mit Marktwert von 33 Milliarden Euro. Intuit kauft Mailchimp in Milliardenübernahme. Oracle steigert Umsatz und Gewinn.