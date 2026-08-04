OTS: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n / Pet Media Group erwirbt weltweit größten ...

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Pet Media Group erwirbt weltweit größten Pferdemarktplatz ehorses
Georgsmarienhütte/Osnabrück/Stockholm (ots) - Es ist der Startschuss für die
nächste Ausbaustufe einer Erfolgsgeschichte: Die Pet Media Group aus Schweden
erwirbt zum 1. August 2026 die ehorses GmbH. Das Vorzeige-StartUp aus
Georgsmarienhütte hat sich in den vergangenen 15 Jahren unter der Führung von
Geschäftsführerin Lena Büker und mit Unterstützung der langjährigen
Gesellschafter, der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n und dem Investor Ulrich
Kasselmann, zum weltweit größten digitalen Pferdemarktplatz entwickelt.
Gemeinsam mit der Pet Media Group soll das internationale Wachstum nun
konsequent weiter beschleunigt werden.
"Es geht jetzt darum, ehorses auf das nächste Level zu heben, weiter zu
internationalisieren und zu skalieren. Mit der Pet Media Group haben wir dafür
den richtigen Partner gefunden", erläutert Lena Büker, Geschäftsführerin der
ehorses GmbH, die neben einer Plattform für den Handel mit Pferden auch die
Online-Plattformen edogs und ecats betreibt. Gemeinsam erreichen die Marken
monatlich Millionen Tierliebhaber und zählen zu den führenden spezialisierten
Tiermarktplätzen.
Die Pet Media Group, die bereits sieben digitale Marktplätze im Tiersegment in
sieben Ländern betreibt, bringt das nötige Know-how und Netzwerk mit, um ehorses
bei der Weiterentwicklung wirkungsvoll zu unterstützen. Für das Team von
ehorses, das weiterhin am Standort auf dem Rittergut Osthoff tätig bleibt,
eröffnet der neue Eigentümer Zugang zu einem internationalen Team und neuen
Wachstumsperspektiven im globalen Pferdesport.
"ehorses war für uns von Anfang an eine Wunschplattform. Mit seiner starken
Marktposition, der internationalen Reichweite und dem großartigen Team passt das
Unternehmen perfekt zu unserer Vision einer global führenden Gruppe digitaler
Tiermarktplätze. Umso mehr freuen wir uns, ehorses nun als Teil der Pet Media
Group willkommen zu heißen", sagt Axel Lagercrantz, Geschäftsführer der Pet
Media Group.
Seit 2011 gehörte ehorses zur NOZ/mh:n-Gruppe und hat sich in dieser Zeit von
einem kleinen Unternehmen zum weltweit führenden digitalen Pferdemarktplatz
entwickelt. Mit Unterstützung der Unternehmensgruppe konnte ehorses beweisen,
dass Pferdeverkauf über das Internet ein tragfähiges und erfolgreiches
Geschäftsmodell ist.
"Als wir ehorses übernommen haben, war das Geschäftsmodell ausschließlich
werbefinanziert. Das heutige Geschäftsmodell ist in Zusammenarbeit mit uns
entstanden. Wir sind sehr stolz darauf, was wir gemeinsam erreicht haben",
kommentiert Jens Wegmann, der mit Paul Wehberg die Geschäfte der NOZ/mh:n
Unternehmensgruppe führt.
Die NOZ/mh:n Unternehmensgruppe vereint unter anderem Zeitungsverlage mit
insgesamt 36 Tageszeitungstiteln im Norden Deutschlands. Für sie steht bis 2030
die eigene Kernkompetenz - relevanter Lokaljournalismus - und die vollständige
Digitalisierung dieses Kerngeschäfts im Fokus.
Sowohl die NOZ/mh:n Unternehmensgruppe als auch das Team von ehorses blicken
dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück und sind überzeugt, dass die
internationale Ausrichtung der Pet Media Group der richtige Weg ist, um die
Erfolgsgeschichte von ehorses weltweit fortzuschreiben.
Über ehorses
Mit rund 2,4 Millionen monatlichen Nutzerinnen und Nutzern sowie über 100.000
inserierten Verkaufspferden pro Jahr ist ehorses der weltweit führende digitale
Pferdemarktplatz. Das Unternehmen ergänzt sein Portfolio durch die Plattformen
edogs und ecats und erreicht damit Millionen Tierliebhaber. Der Unternehmenssitz
der ehorses GmbH & Co. KG befindet sich auf dem Rittergut Osthoff in
Georgsmarienhütte bei Osnabrück.
Über Pet Media Group
Die Pet Media Group wurde 2019 von Axel Lagercrantz und Eyass Shakrah gegründet
und betreibt führende digitale Tiermarktplätze in mehreren europäischen Ländern.
Die Gruppe verfolgt eine langfristige Buy-and-Build-Strategie und entwickelt
spezialisierte Plattformen mit gemeinsamer Technologie, zentralen Produktteams
und innovativen Erlösmodellen kontinuierlich weiter. Zu den Investoren der Pet
Media Group gehören Verdane, Back in Black, Aligned Ventures sowie die
Avito-Gründer Jonas Nordlander und Filip Engelbert. Das Ziel der Pet Media Group
ist es, das weltweit führende Unternehmen für spezialisierte digitale
Marktplätze im Heimtier- und Pferdebereich aufzubauen.
Pressekontakt:
ehorses GmbH & Co. KG
Lena Büker
Geschäftsführerin
E-Mail: mailto:l.bueker@ehorses.de
Telefon: +49 5401 88132-02
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179965/6326775
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