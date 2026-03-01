OTS: VAA - Führungskräfte Chemie / Roland Fornika zum Präsidenten der FECCIA ...

Roland Fornika zum Präsidenten der FECCIA gewählt (FOTO)

Malaga/Köln (ots) - VAA-Vorstandsmitglied Dr. Roland Fornika ist zum Präsidenten

der FECCIA gewählt worden. Bei der FECCIA-Präsidiumstagung im Rahmen der

JusTransLEAD-Konferenz in Malaga sprach sich das Gremium für den 58-jährigen

Mitarbeiter der Röhm GmbH aus.

Zukünftig gibt VAA-Vorstandsmitglied Roland Fornika (58) die Richtung der FECCIA

(https://feccia.eu/) (Fédération Européenne des Cadres de la Chimie et des

Industries Annexes) vor. Als Präsident des europäischen Dachverbands vertritt

Fornika die Interessen von über 100.000 Fach- und Führungskräften in der Chemie-

und Pharmaindustrie .

Fornika, der bei der Röhm GmbH als Leiter Operational Efficiency tätig ist und

dort dem Aufsichtsrat angehört, ist seit 2021 im VAA-Vorstand aktiv und war

bislang Vizepräsident der FECCIA. Mit seiner Wahl zum Präsidenten übernimmt er

die Führung der wichtigsten europäischen Interessenvertretung für Fach- und

Führungskräfte in der Chemiebranche - und stärkt damit gleichzeitig die

europäische Stimme des VAA.

"Europäische Fach- und Führungskräfte stehen vor gemeinsamen Herausforderungen,

die wir bei der FECCIA mit einer europäischen Idee im Hinterkopf angehen

wollen", sagt Roland Fornika. "Allen voran die nachhaltig-zirkuläre

Transformation der chemischen Industrie ist eine Herkulesaufgabe, von der

Arbeitsplätze in der gesamten EU abhängen. Darüber hinaus müssen wir uns im

Schulterschluss mit europäischen Arbeitnehmervertretern um die Stärkung der

Mitbestimmungsrechte auf EU-Ebene kümmern." Bisher bestehe ein starkes

Interessengefälle zwischen Arbeitgebervertretern auf der einen und Arbeitnehmern

auf der anderen Seite. "Ich freue mich, diese Themen als FECCIA-Präsident aktiv

voranzutreiben."

VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow ergänzt: "Mit Roland Fornika an der

Spitze ist der VAA auf europäischer Ebene jetzt in einer zentralen

Führungsposition. Wir sind uns der besonderen Verantwortung in dieser

schwierigen Phase der chemisch-pharmazeutischen Industrie bewusst. Gemeinsam mit

unseren Partnerorganisationen werden wir in Brüssel aktiv und zukunftsorientiert

Arbeits- und Standortspolitik mitgestalten - als klare Stimme für die Interessen

von Fach- und Führungskräften in der Chemie."

Der Rahmen für dieses Engagement ist gut etabliert: Die FECCIA koordiniert die

Zusammenarbeit mit dem europäischen Arbeitgeberverband ECEG und der

Industriegewerkschaft IndustriALL auf EU-Ebene. Als anerkannter Sozialpartner

gestaltet sie den europäischen Sozialdialog in der Chemieindustrie entscheidend

mit.

Pressekontakt:

Ansprechpartner für Rückfragen: Patrick Herrmann, Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiter der Geschäftsführung, Telefon: +49 221

160010, E-Mail: patrick.herrmann@vaa.de, www.vaa.de.

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134575/6231235

OTS: VAA - Führungskräfte Chemie