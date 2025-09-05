OTS: Valtus / Interim-Management für den gesamten DACH-Raum: Valtus-Gruppe ...
Interim-Management für den gesamten DACH-Raum: Valtus-Gruppe übernimmt
FS Partners in der Schweiz (FOTO)
München/Stuttgart (ots) - Valtus, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Interim-Management, hat FS Partners übernommen, einen Schweizer Anbieter, der
auf CFO- und Finanz-Interim-Management spezialisiert ist. Mit dieser Übernahme
operiert Valtus ab sofort neben Deutschland und Österreich auch in der Schweiz
und ist damit die einzige internationale Interim-Management-Gruppe mit einer
Präsenz in allen drei DACH-Ländern in einem Markt, der mehr als drei Milliarden
Euro jährlich umsetzt.
Die Übernahme von FS Partners durch die Valtus-Gruppe unterstreicht die
Wachstumsstrategie des Unternehmens, das damit künftig über zehn
Tochtergesellschaften verfügt, und stärkt das internationale Netzwerk von
Valtus, das sich derzeit über 30 Länder erstreckt. Seit seiner Gründung hat
Valtus Germany mehr als 100 Aufträge in weniger als 18 Monaten erfolgreich
realisiert.
Dazu Heinrich Schaible, Geschäftsführer von Valtus Germany: "Die deutsche
Wirtschaft steht unter Druck und viele Unternehmen benötigen schnelle Hilfe in
Form von erfahrenen, praxisorientierten Führungskräften, die in der Lage sind,
Unternehmen erfolgreich durch Transformations- und Restrukturierungsprozesse zu
navigieren. Interim-Führungskräfte kommen immer häufiger zum Einsatz, wenn es
darum geht, Kontinuität sicherzustellen, Krisen zu managen und Change-Projekte
zügig umzusetzen. Unser schnelles Wachstum zeigt, dass unsere Kunden den
Mehrwert von Interim-Führungskräften in diesen Zeiten erkennbar schätzen und für
sich nutzen. Mit unserer neuen Niederlassung in der Schweiz können wir nun einen
noch umfassenderen Service in der gesamten DACH-Region anbieten."
Simon Frei, CEO von FS Partners ergänzt: "Mit dem Beitritt zur Valtus-Gruppe
bieten wir unseren Schweizer Kunden Kontinuität, eröffnen ihnen aber
gleichzeitig auch Zugang zu einer schnell wachsenden Plattform für den deutschen
Markt und zum größeren DACH-Netzwerk."
Über FS Partners
FS Partners wurde 2009 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Zürich und ist die
führende Boutique für CFO- und Finanz-Interim-Management in der Schweiz. Mit
mehr als 550 Mandaten für über 450 Kunden bringt FS Partners anerkanntes
Fachwissen in den Bereichen Restrukturierung und Finanzführung mit.
Über Valtus Germany
Valtus Germany wurde im Februar 2024 als Joint Venture zwischen der Valtus
Group, dem weltweit führenden Anbieter von Interim-Management für
Führungskräfte, und Dr. Maier + Partner, einer führenden deutschen
Personalberatung, gegründet. Mit Niederlassungen in Stuttgart, München, Nürnberg
und Frankfurt unterstützt Valtus Germany Kunden aus allen Branchen. Das Netzwerk
der Valtus Group umfasst heute insgesamt fast 30 Länder auf vier Kontinenten.
