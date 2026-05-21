OTS: VAUNET - Verband Privater Medien / VAUNET-Frühjahrsprognose 2026: ...

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VAUNET-Frühjahrsprognose 2026: Werbeumsätze von TV, Videostreaming und
Audio-Medien steigen auf insgesamt 6,5 Milliarden Euro -
Transformation von linearen zu Streamingangeboten schreitet voran
Berlin (ots) -
- Big-Tech-Plattformen dominieren Werbemarkt mit 50 Prozent Gesamtanteil immer
stärker: "Es drohen signifikante Einbußen bei Medienvielfalt und
demokratischer Öffentlichkeit".
- VAUNET appelliert an Politik, mit höchster Priorität Finanzierungsgrundlagen
privater Medienunternehmen zu sichern und ein Level-Playing-Field zu den
Plattformanbietern zu schaffen.
Der VAUNET - Verband Privater Medien prognostiziert für die Werbeumsätze der
TV-, Videostreaming- und Audio-Medien in Deutschland für 2026 ein Umsatzwachstum
von 4,3 Prozent von 6,28 auf 6,55 Milliarden Euro. 2025 betrug der Zuwachs
lediglich 0,9 Prozent.
Dabei setzt sich der Trend der Vorjahre fort: Während die nach wie vor
umsatzstärksten klassischen linearen Mediengattungen zunehmend unter
Refinanzierungsdruck geraten, wächst der Streamingmarkt. Davon profitieren vor
allem die globalen Big-Tech-Plattformen. Allein auf die größten, Alphabet,
Amazon, ByteDance und Meta, entfallen 2026 voraussichtlich 72 Prozent der
Werbeumsätze im Bereich Videostreaming. Diese Zahlen präsentierte der VAUNET
heute mit seiner jährlichen Frühjahrsprognose zur Entwicklung der TV-,
Videostreaming- und Audio-Werbesegmente, die anlässlich der Jahresversammlung
des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) veröffentlicht wurde.
Frank Giersberg, Geschäftsführer des VAUNET: "Die Entwicklung der Werbeumsätze
spiegelt die rasant voranschreitende Transformation im Medienmarkt wider:
Während TV und Radio nach wie vor die umsatzstärksten Segmente sind, gewinnen
die Streamingangebote kontinuierlich an Relevanz. Die privaten Medienanbieter
sind wichtige Treiber und Gestalter dieser Transformation. Sie verlieren dabei
aber erheblich Werbemarktanteile an die Big-Tech-Plattformen, die
niederschwelliger reguliert ihre Marktmacht und Gatekeeper-Funktion ausspielen
können. Jeder zweite Euro im deutschen Werbemarkt fließt bereits an die großen
globalen Big-Tech-Plattformen. Damit erodieren die Finanzierungsgrundlagen der
klassischen Medienangebote zunehmend."
Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "Private TV-, Videostreaming-
und Audiomedien sichern mit ihren journalistischen und kreativen Inhalten
Meinungsvielfalt und Demokratie gegen Desinformation vor allem auf den
Big-Tech-Plattformen und sozialen Netzwerken. Gleichzeitig fungieren diese
Plattformen als Gatekeeper und schöpfen einen immer größeren Anteil der
Werbeerlöse ab - zulasten der Medienfinanzierung. Wird diese Entwicklung nicht
gestoppt, drohen unmittelbar und perspektivisch signifikante Einbußen bei
Medienvielfalt und demokratischer Öffentlichkeit. Bund, Länder und Europa müssen
deshalb jetzt mit höchster Priorität die Finanzierungsgrundlagen und
wirtschaftlichen Spielräume privater Medienunternehmen sichern und stärken und
ein Level-Playing-Field zu den Plattformanbietern schaffen."
Bewegtbildwerbung
Laut VAUNET-Frühjahrsprognose sollen die Bewegtbildwerbeumsätze in Deutschland
2026 um voraussichtlich 261 Millionen Euro bzw. 4,8 Prozent auf 5,73 Milliarden
Euro steigen. Davon entfallen 3,12 Milliarden Euro auf die Fernsehwerbung mit
einem Umsatzrückgang in Höhe von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Werbung
in gestreamten Bewegtbildangeboten wird um 18 Prozent auf rund 2,61 Milliarden
Euro wachsen.
2025 verzeichnete die Fernsehwerbung einen Umsatzrückgang von 9,2 Prozent auf
3,25 Milliarden Euro (2024: 3,58 Mrd. Euro), während die Werbeumsätze im Bereich
Instream-Video zweistellig um 22,3 Prozent auf 2,22 Milliarden Euro (2024: 1,81
Mrd. Euro) anstiegen. Insgesamt stieg der Umsatz in der Bewegtbildwerbung 2025
damit um 1,4 Prozent auf 5,47 Milliarden Euro (2024: 5,39 Mrd. Euro).
Audiowerbung
Laut VAUNET-Prognose steigen die Werbeumsätze in Audioangeboten 2026 insgesamt
um voraussichtlich 1,3 Prozent bzw. 11 Millionen Euro auf 821 Millionen Euro.
Für den Bereich der Radiowerbung erwartet der Verband eine stabile
Umsatzentwicklung auf Vorjahresniveau in Höhe von 677 Millionen Euro und für die
Werbung in gestreamten Audioangeboten einen Anstieg von 8 Prozent auf 144
Millionen Euro.
2025 gingen die Netto-Werbeumsätze im Radio um 4,3 Prozent auf 677 Millionen
Euro zurück (2024: 707 Mio. Euro). Der Bereich Streaming-Audiowerbung
verzeichnete ein Umsatzplus von 11,0 Prozent auf 133 Millionen Euro (2024: 120
Mio. Euro). Insgesamt gingen damit die Umsätze in der Audiowerbung im
zurückliegenden Jahr um 2,1 Prozent auf 811 Millionen Euro zurück (2024: 828
Mio. Euro).
Big-Tech-Werbung
Laut VAUNET-Prognose werden die Umsätze der größten Big-Tech-Konzerne Alphabet,
Amazon, ByteDance und Meta in Deutschland 2026 alleine im Bereich der
Instream-Videowerbung nochmals um geschätzte über 300 Millionen bzw. 20 Prozent
auf rund 1,9 Milliarden Euro ansteigen und damit 72 Prozent der gesamten
Werbeerlöse in diesem Segment kontrollieren. Der Marktanteil der
Big-Tech-Konzerne am Gesamtwerbemarkt wird - in Deutschland wie auch
international - auf rund 50 Prozent geschätzt.
2025 sind die Umsätze der größten Big-Tech-Unternehmen in Deutschland in der
Instream-Videowerbung von 1,3 Mrd. Euro auf 1,6 Mrd. Euro um knapp 21 Prozent
gestiegen und machten 71 Prozent der Werbeerlöse des Segments aus.
Über die VAUNET-Frühjahrsprognose
Mit den heute veröffentlichten Zahlen ergänzt der VAUNET die offizielle deutsche
Werbestatistik des ZAW, die unter anderem auf den jährlich vom VAUNET erhobenen
Umsatzmeldungen für die Segmente Fernseh-, Radio-, Instream-Video- und
Instream-Audiowerbung basiert. Die VAUNET-Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2026
basiert auf Unternehmensbefragungen und Experteninterviews. Aufgrund von
Nachjustierungen und Revalidierungen der Umsatzdaten zur Instream-Videowerbung
für die Jahre 2023-2024 sind die genannten Werte nicht direkt mit Angaben aus
den vorangegangenen VAUNET-Publikationen vergleichbar. Die aufgrund
entsprechender Nachfragen erstmals separat ausgewiesenen Big-Tech-Werbeumsätze
waren auch in der Vergangenheit bereits in den veröffentlichten Zahlen
inkludiert.
Downloads
Publikation "Audio- & audiovisuelle Werbung in Deutschland 2025-2026"
(https://vau.net/presse/publikationen/studien/vaunet-werbemarktanalyse/)
Weitere VAUNET-Publikationen
Der VAUNET begleitet die Marktentwicklung der Audio- und audiovisuellen Medien
in Deutschland mit regelmäßigen Veröffentlichungen. In diesem Jahr hat der
Verband bereits die VAUNET-Mediennutzungsanalyse 2025
(https://vau.net/presse/publikationen/studien/vaunet-mediennutzungsanalyse/)
veröffentlicht und wird nach der vorliegenden Frühjahrsprognose zum Werbemarkt
2026 im Sommer die Entwicklung des Pay-TV-Marktes mit der Pay-TV-Statistik
aufzeigen sowie im Herbst die Umsatzprognose für alle Umsatzsegmente der Audio-
und audiovisuellen Medien 2026 veröffentlichen.
Über VAUNET:
VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in
Deutschland und vertritt die Interessen von rund 160 Mitgliedsunternehmen aus
den Bereichen TV, Radio, Web und Streaming. Der Wirtschaftsverband setzt sich
national und international für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der
Branche sowie die Vermittlung ihrer besonderen gesellschaftspolitischen und
kulturellen Bedeutung ein.
Für Rückfragen:
Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbH
T | +49 30 3 98 80-101, E | mailto:hs@schultz-kommunikation.com
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