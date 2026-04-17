DAX24.303 +0,6%Est505.957 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 +1,9%Nas24.103 +0,4%Bitcoin64.289 +0,9%Euro1,1794 +0,1%Öl97,58 -0,6%Gold4.797 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Heidelberger Druckmaschinen 731400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen rot -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- BASF baut Kapazitäten aus -- Mercedes-Benz, TSMC, Drägerwerk, Intel im Fokus
Top News
Börsen-Beben beim Streaming-König Netflix! Milliarden-Gewinn, Gründer-Aus und ein 10%iger Crash! Börsen-Beben beim Streaming-König Netflix! Milliarden-Gewinn, Gründer-Aus und ein 10%iger Crash!
Trumps Kryptoprojekt World Liberty sieht sich einem Aufstand der Investoren gegenüber Trumps Kryptoprojekt World Liberty sieht sich einem Aufstand der Investoren gegenüber
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Anhebung der ...

17.04.26 10:55 Uhr

Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze ist strikt abzulehnen /

Brossardt: "Pläne sind wirtschaftlicher und steuerpolitischer Irrweg"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sieht

einen enormen Reformbedarf im Gesundheitswesen. Sie begrüßt ausdrücklich, dass

die Bundesregierung diesen nun angehen möchte. Sie kritisiert aber die jetzt

vorgeschlagenen Maßnahmen scharf. "Klar ist: Die nötigen grundlegenden Reformen

werden nur dann umsetzbar sein, wenn die Lasten fair verteilt werden. Mit den

nun bekannt geworden Plänen, die Beitragsbemessungsgrenze bei der gesetzlichen

Kranken- und Pflegeversicherung anzuheben, werden die Belastungen einseitig in

Richtung Arbeitgeber und Versicherten verlagert. Die im Jahr 2027 einmalig

geplante Erhöhung der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze um rund 300 Euro

zusätzlich ist nichts anderes als eine Sondersteuer auf den Faktor Arbeit.

Betroffen wäre im besonderen Maß die Industrie mit ihren gutdotierten

Arbeitsplätzen. Eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze würde die stagnierte

Konjunktur nur weiter abwürgen. Ein solcher Schritt würde alle bisherigen

wachstumsstimulierenden Maßnahmen der Bundesregierung konterkarieren", erklärt

vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Zudem besteht im Gesundheitssystem kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem

. Die "FinanzKommission Gesundheit" hat sich deshalb auch für eine Rückkehr zu

einer einnahmeorientierten Ausgabenpolitik ausgesprochen und entsprechende

Reformvorschläge auf der Ausgabenseite vorgelegt. Brossardt zieht daher ein

klares Fazit: "Wir - und damit meine ich ausdrücklich Unternehmen und

Beschäftigte - brauchen nicht mehr Belastung, sondern weniger. Die

Lohnzusatzkosten müssen runter, daher begrüßen wir Vorschläge, die

Sozialversicherungssysteme grundlegend zu reformieren und auf den Prüfstand zu

stellen. Ziel muss es sein, die Beitragssätze wieder in Summe auf unter 40

Prozent zu begrenzen - ohne die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben. Ein

wirksames Mittel zur Kostensenkung wäre, die Ausgabenseite zu reduzieren und

versicherungsfremde Leistungen zu streichen. Es kann nicht sein, dass die

Gesundheitsversorgung von Bürgergeldbeziehern aus dem solidarischen System der

Krankenkassen finanziert werden. Diese jährlichen Ausgaben von rund zwölf

Milliarden Euro sind gegenüber den Beitragszahlern in hohem Maße ungerecht."

Pressekontakt:

Christoph Schreiber, +49 (0) 89-551 78-361,

mailto:christoph.schreiber@vbw-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6257350

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.