OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Eine starke ...

Eine starke Demokratie entsteht auch in den Kommunen / Brossardt:

"Wirtschaftsförderung muss im Zentrum der Kommunalpolitik stehen"

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München (ots) - Im Rahmen der Veranstaltung "Demokratie in Gefahr: Nach der Wahl

ist vor der Umsetzung - Impulse für eine handlungsfähige Kommune" in Kooperation

mit der Akademie für Politische Bildung Tutzing, betont der Hauptgeschäftsführer

der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., Bertram Brossardt, die

Bedeutung der Demokratie und der Sozialen Marktwirtschaft für den

Wirtschaftsstandort. "Wir als vbw bekennen uns ausdrücklich zu Demokratie,

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Sozialer Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit. Diese Trias schafft mehr

Wohlstand, gewährt mehr Freiheit und gibt mehr Zukunftschancen als andere

Systeme. Vor allem aber hat eine stabile Demokratie ihr Fundament gerade in den

Kommunen", erklärt Brossardt.

Kommunalpolitik leistet nach Überzeugung der vbw deshalb einen entscheidenden

Beitrag zum Aufbau einer funktionierenden Demokratie. Dazu Brossardt: "Viele

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kommunalpolitischen Entscheidungen haben unmittelbare Folgen für den Wohlstand

der Menschen vor Ort. Als Bayerische Wirtschaft tragen wir Verantwortung für die

Sicherung der Demokratie. Unsere Demokratie steht aktuell vor großen

Herausforderungen. Wir dürfen das Feld nicht extremistischen oder populistischen

Strömungen überlassen. Daher begrüßen wir ausdrücklich, dass bei den

Kommunalwahlen die Parteien der Mitte dominiert haben. Es ist ein ausgesprochen

positives Signal, dass die AfD bei der Kommunalwahl in Bayern kein Rathaus oder

Landratsamt gewonnen hat."

Die vbw betont zudem, dass die Kommunen die Heimat von Unternehmen und ihren

Beschäftigten sind. "Eine starke Wirtschaft braucht starke Kommunen: Die

Wirtschaftsförderung muss daher im Zentrum der Kommunalpolitik stehen. Es muss

eine moderne Verkehrsinfrastruktur vor Ort gewährleistet, mehr Wohnraum mit

ausreichend Kinderbetreuungsplätzen geschaffen, die Energiewende in den Kommunen

weiter vorangetrieben und eine verlässliche Gesundheitsversorgung sichergestellt

werden. Dafür ist eine stabile und nachhaltige Finanzierung der Kommunen

unerlässlich", so Brossardt.

Prof. Dr. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in

Tutzing, betont anlässlich der Veranstaltung: "Bei den Kommunalwahlergebnissen

muss man beides zur Kenntnis nehmen: Die Ergebnisse sowohl der Bürgermeister-

und Landratswahlen als auch die der Gremienwahlen. Und da zeigt sich sehr

Unterschiedliches: Bei den exekutiven Positionen hatten die Kandidaten der AfD

keine Chance - sie kamen nicht mal in Stichwahlen. Bei den Gremienwahlen schaut

es deutlich anders aus: Da hat die AfD im landesweiten Durchschnitt massiv

aufgeholt: von 4,7 % bei den Kommunalwahlen im Jahr 2020 auf nun 12,2 %. Den

gemäßigten Parteien ist zu raten, diese Erfolge zur Kenntnis zu nehmen und

geeignete Konsequenzen zu ziehen. Die nächste Landtagswahl kommt bestimmt -

nämlich im Herbst 2028."

Veranstaltungshinweis:

Die dritte Kooperationsveranstaltung findet am 30. November 2026 im hbw | Haus

der Bayerischen Wirtschaft in München statt.

Pressekontakt:

Christoph Schreiber, +49 (0) 89-551 78-361,

mailto:christoph.schreiber@vbw-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6256620

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.