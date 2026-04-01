OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Eine starke ...
Eine starke Demokratie entsteht auch in den Kommunen / Brossardt:
"Wirtschaftsförderung muss im Zentrum der Kommunalpolitik stehen"
München (ots) - Im Rahmen der Veranstaltung "Demokratie in Gefahr: Nach der Wahl
ist vor der Umsetzung - Impulse für eine handlungsfähige Kommune" in Kooperation
mit der Akademie für Politische Bildung Tutzing, betont der Hauptgeschäftsführer
der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., Bertram Brossardt, die
Bedeutung der Demokratie und der Sozialen Marktwirtschaft für den
Wirtschaftsstandort. "Wir als vbw bekennen uns ausdrücklich zu Demokratie,
Sozialer Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit. Diese Trias schafft mehr
Wohlstand, gewährt mehr Freiheit und gibt mehr Zukunftschancen als andere
Systeme. Vor allem aber hat eine stabile Demokratie ihr Fundament gerade in den
Kommunen", erklärt Brossardt.
Kommunalpolitik leistet nach Überzeugung der vbw deshalb einen entscheidenden
Beitrag zum Aufbau einer funktionierenden Demokratie. Dazu Brossardt: "Viele
kommunalpolitischen Entscheidungen haben unmittelbare Folgen für den Wohlstand
der Menschen vor Ort. Als Bayerische Wirtschaft tragen wir Verantwortung für die
Sicherung der Demokratie. Unsere Demokratie steht aktuell vor großen
Herausforderungen. Wir dürfen das Feld nicht extremistischen oder populistischen
Strömungen überlassen. Daher begrüßen wir ausdrücklich, dass bei den
Kommunalwahlen die Parteien der Mitte dominiert haben. Es ist ein ausgesprochen
positives Signal, dass die AfD bei der Kommunalwahl in Bayern kein Rathaus oder
Landratsamt gewonnen hat."
Die vbw betont zudem, dass die Kommunen die Heimat von Unternehmen und ihren
Beschäftigten sind. "Eine starke Wirtschaft braucht starke Kommunen: Die
Wirtschaftsförderung muss daher im Zentrum der Kommunalpolitik stehen. Es muss
eine moderne Verkehrsinfrastruktur vor Ort gewährleistet, mehr Wohnraum mit
ausreichend Kinderbetreuungsplätzen geschaffen, die Energiewende in den Kommunen
weiter vorangetrieben und eine verlässliche Gesundheitsversorgung sichergestellt
werden. Dafür ist eine stabile und nachhaltige Finanzierung der Kommunen
unerlässlich", so Brossardt.
Prof. Dr. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in
Tutzing, betont anlässlich der Veranstaltung: "Bei den Kommunalwahlergebnissen
muss man beides zur Kenntnis nehmen: Die Ergebnisse sowohl der Bürgermeister-
und Landratswahlen als auch die der Gremienwahlen. Und da zeigt sich sehr
Unterschiedliches: Bei den exekutiven Positionen hatten die Kandidaten der AfD
keine Chance - sie kamen nicht mal in Stichwahlen. Bei den Gremienwahlen schaut
es deutlich anders aus: Da hat die AfD im landesweiten Durchschnitt massiv
aufgeholt: von 4,7 % bei den Kommunalwahlen im Jahr 2020 auf nun 12,2 %. Den
gemäßigten Parteien ist zu raten, diese Erfolge zur Kenntnis zu nehmen und
geeignete Konsequenzen zu ziehen. Die nächste Landtagswahl kommt bestimmt -
nämlich im Herbst 2028."
Veranstaltungshinweis:
Die dritte Kooperationsveranstaltung findet am 30. November 2026 im hbw | Haus
der Bayerischen Wirtschaft in München statt.
Pressekontakt:
Christoph Schreiber, +49 (0) 89-551 78-361,
mailto:christoph.schreiber@vbw-bayern.de
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