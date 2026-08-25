OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Games-Branche in ...

25.08.26 11:03 Uhr

Games-Branche in Bayern wächst / Brossardt: "Standort im

internationalen Wettbewerb weiter stärken"

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München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

bekräftigt die Bedeutung der Gaming-Industrie für Deutschland. "Fakt ist: Hinter

der Nutzung von digitalen Spielen auf PCs, Konsolen, Smartphones oder Tablets

verbirgt sich eine Milliarden-Industrie. 2025 erzielte der Gaming-Markt in

Deutschland einen Gesamtumsatz von 9,4 Milliarden Euro. Deutschland ist damit

der umsatzstärkste Gaming-Markt in Europa. Auch die bayerische Förderstrategie

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der Games-Branche zeigt Wirkung. Seit 2018 hat sich die Anzahl der

Games-Unternehmen im Freistaat verdoppelt und die Branche in Bayern

erwirtschaftet rund 347 Millionen Euro Umsatz. Hier steckt enormes Potenzial für

unsere Wirtschaft drin", macht vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt zum

Start der Gamescom am 26. August deutlich.

Aus Sicht der vbw braucht es eine noch gezieltere Stärkung der inländischen

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Games-Industrie. "Obwohl die Branche im Freistaat so stark vertreten ist,

fließt bedauerlicherweise immer noch ein Großteil der Wertschöpfung ins Ausland.

Hier müssen wir ansetzen, indem wir die Rahmenbedingungen am Standort für die

Branche noch attraktiver machen. Im Freistaat hat die Bayerische Staatsregierung

bereits umfassende Maßnahmen eingeleitet, darunter die Anhebung der

Gesamtförderung für Games und 'Extended Reality (XR)' auf über sechs Millionen

Euro. Und es wirkt: Laut aktuellem Branchenbarometer von game - Verband der

deutschen Games-Branche e. V. gilt Bayern inzwischen als führender Standort

Deutschlands, noch vor Nordrhein-Westfalen und Berlin", sagt Brossardt.

Die Branche muss laut Brossardt aber auch bundesweit noch stärker unterstützt

werden. "Es ist erfreulich, dass die Bundesregierung ihre Games-Förderung für

2026 auf rund 125 Millionen Euro jährlich hochfährt. Dies ist ein klares

Bekenntnis zum Gaming-Standort Deutschland. Diesen müssen wir im internationalen

Wettbewerb noch weiter stärken. Nur so können wir uns als weltweit innovativen

Standort für Gaming etablieren und damit Arbeitsplätze und Wohlstand in einem

zentralen Zukunftsmarkt schaffen", fordert Brossardt abschließend.

Pressekontakt:

Charlotte Offermann, +49 (0) 89-551 78-203,

mailto:charlotte.offermann@vbw-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6339451

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.