OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Mehr Tempo bei ...
Mehr Tempo bei Ausbau, Netzen und Innovationen / Brossardt: "Günstiger
grüner Strom stärkt Bayerns Wettbewerbsfähigkeit"
München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. fordert
anlässlich des Tags der Erneuerbaren Energien am 25. April ein höheres Tempo
beim Ausbau aller erneuerbaren Energien sowie eine konsequente Synchronisierung
mit dem Netzausbau. "Die aktuelle Lage unterstreicht erneut: Die Energiewende
ist unumgänglich, um unsere riskante Abhängigkeit von fossilen Importen zu
verringern. Wenn wir Klimaziele, Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähige
Strompreise gleichermaßen erreichen wollen, müssen Ausbau und Systemintegration
deutlich beschleunigt werden", erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram
Brossardt und ergänzt: "Bayern ist bei der Photovoltaik bereits auf einem guten
Weg. Wir brauchen bei Windkraft, Biomasse, Wasserkraft und Geothermie eine
ähnliche Ausbaugeschwindigkeit."
Besonders beim Ausbau der Windenergie besteht erheblicher Handlungsbedarf.
"Viele Vorhaben stehen im Freistaat in den Startlöchern. Sie müssen nun auch bei
Ausschreibungen zum Zuge kommen und realisiert werden", so Brossardt.
Insbesondere eine stärkere regionale Steuerung über gesonderte
Ausschreibungssegmente kann dazu beitragen, bestehende Erzeugungslücken zu
schließen, Netzengpässe zu reduzieren und die Systemkosten zu senken.
Aus Sicht der vbw leisten erneuerbare Energien einen entscheidenden Beitrag zur
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Bayern. Ein hoher Anteil von
günstigem grünen Strom wirkt langfristig preisdämpfend und wird zunehmend zu
einem wichtigen Standortfaktor für Investitionen und Beschäftigung.
Voraussetzung dafür ist jedoch ein zügiger Ausbau der Netzinfrastruktur. "Die
sichere Verfügbarkeit von bezahlbarem nachhaltigen Strom entscheidet schon heute
darüber, wo Unternehmen investieren, und wie viele Arbeitsplätze entstehen.
Zusätzlich braucht es verlässliche innovationsfreundliche Rahmenbedingungen,
eine intensive Forschungsförderung sowie die rasche Digitalisierung der
Energiewirtschaft", betont Brossardt.
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