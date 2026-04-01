OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Nach ...
Nach Vermittlungsquote von 64 Prozent - vbw entwickelt
talentnavigator.ukraine weiter / Brossardt: "Der talentnavigator+
steht nun allen Geflüchteten mit guter Bleibeperspektive offen"
München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. hat im
Juni 2023 mit dem Pilotprojekt talentnavigator.ukraine ein vielseitiges
Beratungs- und Unterstützungsangebot für Geflüchtete aus der Ukraine geschaffen,
um ihnen den Weg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Aufgrund seines großen
Erfolgs hat die vbw das Projekt nun weiterentwickelt. Seit März 2026 steht es
als "talentnavigator+" an den Standorten München und Nürnberg allen Geflüchteten
mit guter Bleibeperspektive offen. "Nachdem das Pilotprojekt bei der Vermittlung
von Geflüchteten in Arbeit eine Quote von 64 Prozent erreicht hat, war klar,
dass wir es fortführen und erweitern werden. Denn eine Beschäftigung legt den
Grundstein für eine nachhaltige Integration in die Gesellschaft", erklärt vbw
Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt und ergänzt: "Im Jahr 2025 haben 113.236
Personen einen Asylantrag in Deutschland gestellt, 14.760 von ihnen in Bayern.
Zusätzlich haben seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges etwa 193.000
Menschen aus der Ukraine in Bayern Schutz gefunden. Auch wenn die Zahl an
Asylanträgen insgesamt rückläufig ist, müssen wir dafür sorgen, dass die
Personen, die mittel- und langfristig bei uns bleiben werden, effektive
Unterstützung bekommen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, durch eine
Erwerbstätigkeit ihr eigenes Auskommen zu sichern. Darum führen wir das Projekt
gerne weiter."
Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) setzt das Projekt um. An jedem
Standort steht eine TalentNavigatorin den Projektteilnehmerinnen und
-teilnehmern beratend zur Seite. Brossardt führt aus: "Die TalentNavigatorin
unterstützt bei der Suche nach Arbeits- und Ausbildungsstellen, der Anerkennung
von Zeugnissen oder der Vermittlung von begleitenden Sprachkursen. Möchten sich
die Geflüchteten weiterqualifizieren, hilft die Ansprechpartnerin ebenfalls. Die
Erfahrungen zeigen, dass gerade das individuelle Coaching der Teilnehmenden die
Arbeitsmarktintegration merklich erleichtert. Auch die Unternehmen profitieren
vom Beratungs- und Vermittlungsangebot für die eigene Personalgewinnung."
Der talentnavigator+ ist eines von zahlreichen Projekten, mit denen sich die
Verbände für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten engagieren. So
ermöglicht das Projekt " sprungbrett into work hop-on hop-off! Mit dem
Praktikumsbus zum Ziel!" unkompliziert praxisnahe Berufsorientierung. Mit Hilfe
des " sprungbrett AzubiMentoring Schulungssets" können Unternehmen mit geringem
Aufwand selbstständig ein Mentoring-Netzwerk für geflüchtete und zugewanderte
Auszubildende aufbauen. Außerdem stellt die Taskforce Fachkräftesicherung FKS+
ihr Know-how und Netzwerk zur Verfügung, um Unternehmen zu beraten.
Pressekontakt:
Stefanie Eizenberger,
Tel. +49 (0) 89-551 78-370,
E-Mail: mailto:stefanie.eizenberger@vbw-bayern.de
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