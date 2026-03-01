OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressemitteilung ...
Pressemitteilung zum Projekt "NewNormal KI" / Initiative zur digitalen
Weiterentwicklung der Hochschullehre geht in neue Förderrunde
München/Nürnberg (ots) - Mit dem Programm "NewNormal" engagiert sich die vbw -
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. bereits seit 2022 gemeinsam mit dem
Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (StMWK) dafür, digitale
Lehr- und Lernkonzepte flächendeckend in der bayerischen Hochschullandschaft zu
verankern. Vergangenes Jahr wurde die Initiative zu " NewNormal KI"
fortentwickelt, sie startet nun in die zweite Förderrunde. vbw
Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt betont anlässlich der neuen
Projektlaufzeit: " Digitale und speziell KI-Kompetenzen sind am Arbeitsmarkt
inzwischen eine Schlüsselfertigkeit. Gleichzeitig sind virtuelle Inhalte und
Methoden fester Teil der Lebenswelt unseres Fachkräftenachwuchses. Darum müssen
wir die Digitalisierung der bayerischen Bildungslandschaft weiter vorantreiben,
indem wir digitale Formate und Tools als 'New Normal' in der Hochschullandschaft
sinnvoll mit analogen Formaten verknüpfen. Die ersten Schritte sind bereits
getan und die notwendige digitale Infrastruktur ist vorhanden. Jetzt müssen wir
die Potenziale von generativer KI gewinnbringend nutzen und in die
Hochschullehre integrieren. Nur so bleibt unser Hochschulstandort zukunftsfähig.
Das neue Förderprogramm 'NewNormal KI' setzt genau hier an. Darum unterstützen
wir es auch in dieser Runde wieder gerne als Förderer."
"NewNormal KI" gibt den Hochschulen Hilfestellung bei der Weiterentwicklung
ihrer Lehre. "Dass unser Förderprogramm nun den Schwerpunkt auf KI als
Bestandteil der Lehre setzt, zeigt die Zukunftsorientierung der Initiative",
erklärt Brossardt und ergänzt: "Unsere Hochschulen und Universitäten treiben die
digitale Transformation voran. Wichtig ist, dass sie den Herausforderungen und
Chancen der KI für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft jetzt proaktiv begegnen
und den Akteuren hochschulischer Bildung entsprechende
Qualifizierungsmöglichkeiten anbieten."
Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume: "'New Normal' ist eine echte
Erfolgsgeschichte - das Förderprogramm setzt von Runde zu Runde kluge Akzente
bei der Verzahnung von analoger und digitaler Lehre. Mit dem Fokus auf KI
unterstützen wir Vorbild-Projekte, die mit und durch KI neue Chancen für Lehre
und Lernen eröffnen: Wir bringen die Stärken beider Welten zusammen - die neuen
Projekte sind Blaupause für eine zukunftsfähige akademische Ausbildung. Egal ob
personalisierte Prüfungsvorbereitung, die Erprobung und Gestaltung einer neuen
Prüfungskultur oder KI-gestütztes Echtzeitfeedback - unsere bayerischen
Hochschulen beweisen: Sie sind Pioniere und Taktgeber bei der Entwicklung
tragfähiger Lehr-, Lern- und Prüfungsformate."
Teil der neuen Förderrunde von NewNormal KI sind die
Ludwig-Maximilians-Universität München (Projekt "BigBang für die Lehre: der
KI-Assistent für eine lernzielorientierte KI-Lehrkultur"), die Universität
Augsburg (Projekt "Prüfen im KI-Zeitalter - Konzepte und Tools für eine
zukunftsorientierte Leistungsbewertung und Prüfungsvorbereitung"), die
Technische Hochschule Nürnberg (Projekt "Studierende gestalten das New Normal
Hochschule") und die Hochschule für Musik Nürnberg (Projekt "KI-gestütztes
Echtzeit-Feedback für Bewegungsgesten").
Pressekontakt:
Stefanie Eizenberger, Tel. +49 (0) 89-551 78-370, E-Mail:
stefanie.eizenberger@vbw-bayern.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6245081
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