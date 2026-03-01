OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung zum Projekt "NewNormal KI" / Initiative zur digitalen

Weiterentwicklung der Hochschullehre geht in neue Förderrunde

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München/Nürnberg (ots) - Mit dem Programm "NewNormal" engagiert sich die vbw -

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. bereits seit 2022 gemeinsam mit dem

Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (StMWK) dafür, digitale

Lehr- und Lernkonzepte flächendeckend in der bayerischen Hochschullandschaft zu

verankern. Vergangenes Jahr wurde die Initiative zu " NewNormal KI"

fortentwickelt, sie startet nun in die zweite Förderrunde. vbw

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Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt betont anlässlich der neuen

Projektlaufzeit: " Digitale und speziell KI-Kompetenzen sind am Arbeitsmarkt

inzwischen eine Schlüsselfertigkeit. Gleichzeitig sind virtuelle Inhalte und

Methoden fester Teil der Lebenswelt unseres Fachkräftenachwuchses. Darum müssen

wir die Digitalisierung der bayerischen Bildungslandschaft weiter vorantreiben,

indem wir digitale Formate und Tools als 'New Normal' in der Hochschullandschaft

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sinnvoll mit analogen Formaten verknüpfen. Die ersten Schritte sind bereits

getan und die notwendige digitale Infrastruktur ist vorhanden. Jetzt müssen wir

die Potenziale von generativer KI gewinnbringend nutzen und in die

Hochschullehre integrieren. Nur so bleibt unser Hochschulstandort zukunftsfähig.

Das neue Förderprogramm 'NewNormal KI' setzt genau hier an. Darum unterstützen

wir es auch in dieser Runde wieder gerne als Förderer."

"NewNormal KI" gibt den Hochschulen Hilfestellung bei der Weiterentwicklung

ihrer Lehre. "Dass unser Förderprogramm nun den Schwerpunkt auf KI als

Bestandteil der Lehre setzt, zeigt die Zukunftsorientierung der Initiative",

erklärt Brossardt und ergänzt: "Unsere Hochschulen und Universitäten treiben die

digitale Transformation voran. Wichtig ist, dass sie den Herausforderungen und

Chancen der KI für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft jetzt proaktiv begegnen

und den Akteuren hochschulischer Bildung entsprechende

Qualifizierungsmöglichkeiten anbieten."

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume: "'New Normal' ist eine echte

Erfolgsgeschichte - das Förderprogramm setzt von Runde zu Runde kluge Akzente

bei der Verzahnung von analoger und digitaler Lehre. Mit dem Fokus auf KI

unterstützen wir Vorbild-Projekte, die mit und durch KI neue Chancen für Lehre

und Lernen eröffnen: Wir bringen die Stärken beider Welten zusammen - die neuen

Projekte sind Blaupause für eine zukunftsfähige akademische Ausbildung. Egal ob

personalisierte Prüfungsvorbereitung, die Erprobung und Gestaltung einer neuen

Prüfungskultur oder KI-gestütztes Echtzeitfeedback - unsere bayerischen

Hochschulen beweisen: Sie sind Pioniere und Taktgeber bei der Entwicklung

tragfähiger Lehr-, Lern- und Prüfungsformate."

Teil der neuen Förderrunde von NewNormal KI sind die

Ludwig-Maximilians-Universität München (Projekt "BigBang für die Lehre: der

KI-Assistent für eine lernzielorientierte KI-Lehrkultur"), die Universität

Augsburg (Projekt "Prüfen im KI-Zeitalter - Konzepte und Tools für eine

zukunftsorientierte Leistungsbewertung und Prüfungsvorbereitung"), die

Technische Hochschule Nürnberg (Projekt "Studierende gestalten das New Normal

Hochschule") und die Hochschule für Musik Nürnberg (Projekt "KI-gestütztes

Echtzeit-Feedback für Bewegungsgesten").

Pressekontakt:

Stefanie Eizenberger, Tel. +49 (0) 89-551 78-370, E-Mail:

stefanie.eizenberger@vbw-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6245081

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.