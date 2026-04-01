OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zum ...

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Pressestatement zum Vorschlag des SPD-Arbeitnehmerflügels zu einer
bundesweiten Ausbildungsplatzumlage
München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung
der Bayerischen Wirtschaft e. V.:
"Eine vom SPD-Arbeitnehmerflügel vorgeschlagene bundesweite
Ausbildungsplatzumlage lehnt die vbw strikt ab. Viele tausend nicht zu
besetzende betriebliche Ausbildungsstellen in Bayern sprechen eine klare Sprache
und sind das beste Argument, solche Ideen nicht weiterzuverfolgen. Ein
Hauptgrund für den Rückgang von Ausbildungsverträgen ist die mangelnde Anzahl an
geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern und nicht der fehlende Einsatz der
Unternehmen für die Ausbildung. Es ist geradezu grotesk, die Betriebe, die trotz
ihrer Bemühungen offene Ausbildungsstellen nicht besetzen können, auch noch mit
einer Umlage zu bestrafen. Besonders in der aktuell wirtschaftlich sowieso schon
angespannten Lage brauchen unsere Betriebe dringend Entlastungen und nicht
weitere Belastungen.
Klar ist auch: Die gesunkenen Ausbildungszahlen spiegeln auch die schwierige
wirtschaftliche Lage wider. Wenn sich diese verbessert, können die Unternehmen
auch wieder mehr ausbilden. Umso wichtiger ist es, dass die Bundesregierung im
Inland jetzt für mehr Planungssicherheit sorgt. Wir brauchen jetzt einen
Wirtschaftsumschwung, wir brauchen jetzt echte Reformen und eine Stärkung
unseres Standorts. Gerade auch das Problem der steigenden Sozialabgaben muss
dringend angegangen werden - sie belasten den Arbeitsmarkt, hemmen Investitionen
und wirken sich so auf Arbeits- und Ausbildungsplätze aus. Wir erwarten von der
Bundesregierung jetzt Entscheidungen zur Stabilisierung und Senkung der
Lohnzusatzkosten, insbesondere in der Renten- und Krankenversicherung."
Pressekontakt:
Charlotte Offermann, +49 (0) 89-551 78-203,
mailto:charlotte.offermann@vbw-bayern.de
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