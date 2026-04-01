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OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zum ...

15.04.26 17:26 Uhr

Pressestatement zum Vorschlag des SPD-Arbeitnehmerflügels zu einer

bundesweiten Ausbildungsplatzumlage

München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung

der Bayerischen Wirtschaft e. V.:

"Eine vom SPD-Arbeitnehmerflügel vorgeschlagene bundesweite

Ausbildungsplatzumlage lehnt die vbw strikt ab. Viele tausend nicht zu

besetzende betriebliche Ausbildungsstellen in Bayern sprechen eine klare Sprache

und sind das beste Argument, solche Ideen nicht weiterzuverfolgen. Ein

Hauptgrund für den Rückgang von Ausbildungsverträgen ist die mangelnde Anzahl an

geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern und nicht der fehlende Einsatz der

Unternehmen für die Ausbildung. Es ist geradezu grotesk, die Betriebe, die trotz

ihrer Bemühungen offene Ausbildungsstellen nicht besetzen können, auch noch mit

einer Umlage zu bestrafen. Besonders in der aktuell wirtschaftlich sowieso schon

angespannten Lage brauchen unsere Betriebe dringend Entlastungen und nicht

weitere Belastungen.

Klar ist auch: Die gesunkenen Ausbildungszahlen spiegeln auch die schwierige

wirtschaftliche Lage wider. Wenn sich diese verbessert, können die Unternehmen

auch wieder mehr ausbilden. Umso wichtiger ist es, dass die Bundesregierung im

Inland jetzt für mehr Planungssicherheit sorgt. Wir brauchen jetzt einen

Wirtschaftsumschwung, wir brauchen jetzt echte Reformen und eine Stärkung

unseres Standorts. Gerade auch das Problem der steigenden Sozialabgaben muss

dringend angegangen werden - sie belasten den Arbeitsmarkt, hemmen Investitionen

und wirken sich so auf Arbeits- und Ausbildungsplätze aus. Wir erwarten von der

Bundesregierung jetzt Entscheidungen zur Stabilisierung und Senkung der

Lohnzusatzkosten, insbesondere in der Renten- und Krankenversicherung."

Pressekontakt:

Charlotte Offermann, +49 (0) 89-551 78-203,

mailto:charlotte.offermann@vbw-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6256199

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.