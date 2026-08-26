OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Trotz ...

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Trotz Strukturkrise: Weiter gute Chancen für Jugendliche auf
Ausbildungsplatz im Freistaat / Brossardt: "Übernahmequote weiterhin
hoch - Fachkräftesicherung bleibt Zukunftsaufgabe"
München (ots) - Zum Start des neuen Ausbildungsjahres am 01. September 2026
machen die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und die
bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm klar, dass
Jugendliche trotz der Strukturkrise weiter gute Chancen auf einen
Ausbildungsplatz in einem bayerischen Unternehmen haben. "Auch wenn die Zahl an
offenen Ausbildungsstellen im Freistaat in diesem Jahr gesunken ist, stehen laut
aktuellen Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit einer Bewerbung zum Stand
Ende Juli etwa 1,4 offene Ausbildungsplätze gegenüber. Gleichzeitig ist die
Übernahmesituation sehr gut. So bleiben zum Beispiel in der bayerischen Metall-
und Elektroindustrie etwa 90 Prozent der Azubis 2026 nach der erfolgreich
abgeschlossenen Ausbildung in einem befristeten oder unbefristeten
Beschäftigungsverhältnis im Betrieb. Die Übernahmequote ist seit Jahren konstant
hoch. Das zeigt: Die Sicherung des Nachwuchskräftebedarfs bleibt für die
Unternehmen zentrale Zukunftsaufgabe, darum investieren sie weiter in
Ausbildung", erklärt bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.
Insbesondere Pre- und Onboarding-Maßnahmen werden immer wichtiger, um die Azubis
bestmöglich auf den Ausbildungsstart vorzubereiten und in den ersten Tagen eng
zu begleiten. Die Betriebe organisieren zum Beispiel Einführungstage, häufig
unter Einbeziehung älterer Azubis. Dabei können die neuen Auszubildenden das
Unternehmen und die Beschäftigten kennenlernen und sich austauschen. Sie werden
von Anfang an intensiv einbezogen und in ihre neuen Aufgaben eingearbeitet. "Der
erste Eindruck zählt. Deshalb ist es für die weitere Zusammenarbeit
entscheidend, dass die Begeisterung der Jugendlichen gleich zu Anfang geweckt
und die Motivation konstant hochgehalten wird. Der Weg zum Erfolg im Betrieb
führt über eine positive Einstellung zur Ausbildung und eine enge Bindung zum
Unternehmen", so Brossardt.
Ein erfolgreicher Ausbildungsverlauf ist für die Betriebe wiederum die Grundlage
für ihre Fachkräftesicherung. Darum ist laut bayme vbm vbw neben einem guten
Einstieg für die Auszubildenden eine effektive Berufsorientierung im Vorfeld
unabdingbar. " Praxisnahe, ganzheitliche und frühzeitige Berufsorientierung
senkt die Abbrecherquote und informiert die Jugendlichen drüber, wo sie der
Arbeitsmarkt tatsächlich braucht. Hier müssen Unternehmen und Schulen noch enger
zusammenarbeiten und dadurch Potenziale heben", fordert Brossardt.
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