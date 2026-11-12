OTS: Verband der Chemischen Industrie (VCI) / Quartalsbericht 3/2026 zur Lage ...
Quartalsbericht 3/2026 zur Lage der chemisch-pharmazeutischen
Industrie / Sondereffekte verpufft, Belastungen bleiben
Frankfurt/Main (ots) -
- Produktionsanstieg durch Sondereffekte
- Höhere Preise und leicht steigende Mengen sorgen für Umsatzplus
- Wirtschaftliche Lage der Branche am Heimatstandort angespannt
- Ausblick: Geschäft weiter unter Druck
Es ist keine gute Entwicklung: Die chemisch-pharmazeutische Industrie hat im
dritten Quartal 2026 an Schwung verloren. Nach dem vorübergehenden Produktions-
und Umsatzplus im Frühjahr gingen Auftragseingang, Produktion und Umsatz
gegenüber dem Vorquartal wieder zurück.
Im dritten Quartal kamen neue Belastungen hinzu
Dies zeigt: Die Sondereffekte des zweiten Quartals sind weitgehend ausgelaufen.
Zur Erinnerung: Vorsichtsbestellungen infolge des Nahostkonflikts hatten die
Nachfrage im Frühjahr 2026 vorübergehend gestützt. Im dritten Quartal kamen neue
Belastungen hinzu: Extremes Niedrigwasser sorgte für Störungen in der Logistik,
wichtige Kunden, insbesondere die Automobilindustrie, drosselten ihre
Produktion. Darüber hinaus begrenzte die schwache Industriekonjunktur in
Deutschland und Europa die Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen. Das
Pharmageschäft zeigte sich angesichts der großen Unsicherheiten im US-Geschäft
weiterhin volatil.
Dies alles zeigt: Die wirtschaftliche Lage der Branche am Heimatstandort bleibt
angespannt. Gute Geschäfte global aufgestellter Unternehmen in anderen
Weltregionen ändern daran nichts. Die Kapazitätsauslastung stieg zwar leicht,
lag aber weiterhin deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Verantwortlich
für die leicht bessere Kapazitätsauslastung dürften dabei vor allem
Anlagenschließungen und Kapazitätsanpassungen und nicht eine höhere Produktion
sein. Gleichzeitig verschärften deutlich gestiegene Energie- und Rohstoffpreise
den Kostendruck. Insgesamt lässt sich sagen: Die wirtschaftliche Lage der
deutschen chemisch-pharmazeutische Industrie stabilisiert sich allenfalls auf
niedrigem Niveau. Eine nachhaltige Erholung ist nicht in Sicht.
VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup kommentiert: "Mit der
Frühjahrsbelebung ist es schon wieder Essig. Produktion, Aufträge und Umsätze
der deutschen Chemie sinken. Jetzt explodieren noch die Gas- und Strompreise.
Die Politik muss jetzt ganz schnell an die Energiekosten ran. Brüssel dreht
derweil mit der ETS-Reform an der nächsten Kostenschraube und macht den zweiten
Schritt vor dem ersten. Erst Investitionen erzwingen, bevor irgendwann
bezahlbarer grüner Strom, Wasserstoff und Netze vorhanden sind - so funktioniert
Transformation nicht. So funktioniert Deindustrialisierung."
Die Zahlen im Überblick:
- Die Aussichten für Chemie und Pharma bleiben schwierig. Der VCI rechnet in
seiner Prognose unverändert mit einem Rückgang der chemisch-pharmazeutischen
Produktion um 1,5 Prozent. Die deutlich gestiegenen Erzeugerpreise dürften den
nominalen Umsatz stützen. Insgesamt erwartet der VCI ein Umsatzplus von 3,5
Prozent. Plus ist allerdings rein preisbedingt und keine Folge höherer
Produktionsmengen.
- Die chemisch-pharmazeutische Produktion sank im dritten Quartal
saisonbereinigt um 4,0 Prozent und lag damit 3,5 Prozent unter dem
Vorjahresniveau. Die Kapazitätsauslastung stieg leicht auf 76,6 Prozent, blieb
aber deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Der Anstieg dürfte primär
auf Anlagenstilllegungen und den Abbau von Kapazitäten zurückzuführen sein.
- Die Erzeugerpreise der Branche stiegen gegenüber dem Vorquartal um 1,1 Prozent
und lagen 7,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Noch stärker legten die
Energiekosten zu: Gas verteuerte sich gegenüber dem Vorquartal um fast 40
Prozent. Die Strompreise stiegen um mehr als 30 Prozent.
- Der Branchenumsatz sank im dritten Quartal saisonbereinigt um 2,7 Prozent auf
53 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Plus von 5,8 Prozent.
Dieses Plus war jedoch ausschließlich preisbedingt. Real lagen die Umsätze
unter Vorjahresniveau.
Hinweis: Den Quartalsbericht 3/2026 finden Sie auf http://www.vci.de
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