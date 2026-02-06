OTS: Verband der Sparda-Banken e.V. / Vorstandswechsel beim Verband der ...

Vorstandswechsel beim Verband der Sparda-Banken: Heiko Hunkel folgt

auf Uwe Sterz (FOTO)

Frankfurt (ots) - Stabwechsel an der Verbandsspitze: Heiko Hunkel (52) hat heute

Wer­bung Wer­bung

sein Amt als Vorstand des Verbandes der Sparda-Banken e.V. angetreten. Der

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater folgt auf Uwe Sterz, der sich zum 31. Mai

2026 in den Ruhestand verabschiedet hat. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden

Florian Rentsch bildet Hunkel ab sofort das Führungsduo des Verbandes.

Mit Heiko Hunkel setzt der Verband auf Kontinuität und Kompetenz aus den eigenen

Reihen. Der Wirtschaftsprüfer ist bereits seit September 2013 für den Verband

Wer­bung Wer­bung

tätig und leitete dort bislang den Prüfungsdienst. In dieser Funktion hat er die

Entwicklung der Sparda-Banken über Jahre hinweg maßgeblich begleitet und

wesentliche Transformationsprozesse innerhalb des Verbundes mitgestaltet. Seine

Wahl zum Vorstandsmitglied durch die Mitgliederversammlung erfolgte bereits im

vergangenen Jahr einstimmig.

"Mit Heiko Hunkel gewinnen wir einen Vorstand, der in der Sparda-Gruppe sowohl

Wer­bung Wer­bung

fachlich als auch persönlich hohes Ansehen genießt", erklärt Florian Rentsch,

Vorstandsvorsitzender des Verbandes. "Seine langjährige Erfahrung und seine

Verwurzelung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe machen ihn zu einer

hervorragenden Besetzung für diese Aufgabe."

Würdigung des langjährigen Wirkens von Uwe Sterz

Gleichzeitig würdigt der Verband die Verdienste von Uwe Sterz, der dem Vorstand

seit September 2012 angehörte und die strategische Ausrichtung der Organisation

über mehr als ein Jahrzehnt mitprägte. Auch Sterz war als Wirtschaftsprüfer und

Steuerberater vor allem für den Prüfungsbereich des Verbandes verantwortlich.

"Uwe Sterz hat den Verband der Sparda-Banken mit herausragender Fachkompetenz,

großem Engagement und persönlicher Verlässlichkeit geprägt", betont Rentsch.

"Für seinen intensiven Einsatz in entscheidenden Jahren für die Gruppe danken

wir ihm sehr herzlich und wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt alles

Gute."

Über Heiko Hunkel

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte Heiko Hunkel ein Studium der

Betriebswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt

am Main. Vor seinem Eintritt in den Sparda-Verband war er langjährig bei der

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) im Bereich Prüfung und

Beratung von Banken und Finanzdienstleistern tätig. Er wurde 2005 zum

Steuerberater und 2007 zum Wirtschaftsprüfer bestellt.

Über den Verband der Sparda-Banken

Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main ist

Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als "Stabs-stelle" ist er

außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Neben der Prüfung der

Verbandsmitglieder obliegen dem Verband ebenso die Beratung und Betreuung der

rechtlich und wirtschaftlich eigenständi-gen Sparda-Banken in

genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerli-chen, betriebswirtschaftlichen,

organisatorischen und personellen An-gelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt er

die Aufgaben der Inte-ressenvertretung und fördert die politische

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Themen.

Über die Sparda-Gruppe

Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlich

selbständigen Sparda-Banken in Deutschland. Mit 3,7 Millionen Kunden und rund 3

Millionen Mitgliedern gehören die Institute zu den bedeutendsten Retailbanken in

Deutschland. Die Sparda-Banken sind genossenschaftliches Mitglied im

Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) und Teil der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Pressekontakt:

Jascha Hausmann

Bereichsleiter Vorstand & Öffentlichkeitsarbeit

Verband der Sparda-Banken e.V.

Tower 185 - 17. Etage

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 160

Fax: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 190

Mobil: +49 (0) 151 / 725 08 418

EMail: mailto:jascha.hausmann@sparda-verband.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/76672/6285522

OTS: Verband der Sparda-Banken e.V.