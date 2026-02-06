OTS: Verband der Sparda-Banken e.V. / Vorstandswechsel beim Verband der ...

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Vorstandswechsel beim Verband der Sparda-Banken: Heiko Hunkel folgt
auf Uwe Sterz (FOTO)
Frankfurt (ots) - Stabwechsel an der Verbandsspitze: Heiko Hunkel (52) hat heute
sein Amt als Vorstand des Verbandes der Sparda-Banken e.V. angetreten. Der
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater folgt auf Uwe Sterz, der sich zum 31. Mai
2026 in den Ruhestand verabschiedet hat. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden
Florian Rentsch bildet Hunkel ab sofort das Führungsduo des Verbandes.
Mit Heiko Hunkel setzt der Verband auf Kontinuität und Kompetenz aus den eigenen
Reihen. Der Wirtschaftsprüfer ist bereits seit September 2013 für den Verband
tätig und leitete dort bislang den Prüfungsdienst. In dieser Funktion hat er die
Entwicklung der Sparda-Banken über Jahre hinweg maßgeblich begleitet und
wesentliche Transformationsprozesse innerhalb des Verbundes mitgestaltet. Seine
Wahl zum Vorstandsmitglied durch die Mitgliederversammlung erfolgte bereits im
vergangenen Jahr einstimmig.
"Mit Heiko Hunkel gewinnen wir einen Vorstand, der in der Sparda-Gruppe sowohl
fachlich als auch persönlich hohes Ansehen genießt", erklärt Florian Rentsch,
Vorstandsvorsitzender des Verbandes. "Seine langjährige Erfahrung und seine
Verwurzelung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe machen ihn zu einer
hervorragenden Besetzung für diese Aufgabe."
Würdigung des langjährigen Wirkens von Uwe Sterz
Gleichzeitig würdigt der Verband die Verdienste von Uwe Sterz, der dem Vorstand
seit September 2012 angehörte und die strategische Ausrichtung der Organisation
über mehr als ein Jahrzehnt mitprägte. Auch Sterz war als Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater vor allem für den Prüfungsbereich des Verbandes verantwortlich.
"Uwe Sterz hat den Verband der Sparda-Banken mit herausragender Fachkompetenz,
großem Engagement und persönlicher Verlässlichkeit geprägt", betont Rentsch.
"Für seinen intensiven Einsatz in entscheidenden Jahren für die Gruppe danken
wir ihm sehr herzlich und wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt alles
Gute."
Über Heiko Hunkel
Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte Heiko Hunkel ein Studium der
Betriebswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt
am Main. Vor seinem Eintritt in den Sparda-Verband war er langjährig bei der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) im Bereich Prüfung und
Beratung von Banken und Finanzdienstleistern tätig. Er wurde 2005 zum
Steuerberater und 2007 zum Wirtschaftsprüfer bestellt.
Über den Verband der Sparda-Banken
Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main ist
Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als "Stabs-stelle" ist er
außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Neben der Prüfung der
Verbandsmitglieder obliegen dem Verband ebenso die Beratung und Betreuung der
rechtlich und wirtschaftlich eigenständi-gen Sparda-Banken in
genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerli-chen, betriebswirtschaftlichen,
organisatorischen und personellen An-gelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt er
die Aufgaben der Inte-ressenvertretung und fördert die politische
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Themen.
Über die Sparda-Gruppe
Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlich
selbständigen Sparda-Banken in Deutschland. Mit 3,7 Millionen Kunden und rund 3
Millionen Mitgliedern gehören die Institute zu den bedeutendsten Retailbanken in
Deutschland. Die Sparda-Banken sind genossenschaftliches Mitglied im
Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) und Teil der
Genossenschaftlichen FinanzGruppe.
Pressekontakt:
Jascha Hausmann
Bereichsleiter Vorstand & Öffentlichkeitsarbeit
Verband der Sparda-Banken e.V.
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