OTS: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB) / Nachfolgemonitor 2026: ...

13.10.26 11:46 Uhr

Nachfolgemonitor 2026: Nachfolger fehlen, Investitionen werden

aufgeschoben: Deutschlands Mittelstand läuft in die Nachfolgefalle

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Berlin, Frankfurt/Main (ots) - Frauenanteil fällt auf historischen Tiefstand -

mehr als acht von zehn Übernahmen werden allein gestemmt - viele Übernehmende

stehen vor zusätzlichem Modernisierungsbedarf

Deutschlands Mittelstand gerät bei der Unternehmensnachfolge zunehmend unter

Druck. Die geburtenstarken Jahrgänge erreichen das Übergabealter, während aus

den jüngeren Generationen deutlich weniger potenzielle Nachfolger nachrücken.

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Zugleich stehen viele Betriebe vor der Herausforderung, notwendige Investitionen

nachzuholen. Der Nachfolgemonitor 2026 zeigt, wie angespannt die Lage ist: 2024

erreichten die im Datensatz erfassten Unternehmensübergaben einen historischen

Tiefstand. Das mittlere Alter der Übergebenden liegt inzwischen bei 64 Jahren,

während der Frauenanteil unter den Übernehmenden 2025 auf den historischen

Tiefstand von 18,9 Prozent gesunken ist. Wer einen Betrieb übernimmt, muss zudem

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häufig nicht nur den Kaufpreis finanzieren, sondern auch in dessen

Modernisierung investieren.

Die demografische Nachfolgelücke verschärft den Handlungsdruck. Ein erheblicher

Teil der Übergaben erfolgt erst im fortgeschrittenen Alter. Zugleich sind mehr

als vier von zehn Übernehmenden zwischen 30 und 39 Jahre alt. Viele Babyboomer

treffen damit auf zahlenmäßig kleinere Nachfolgegenerationen.

"Die Nachfolgelücke ist längst kein abstraktes demografisches Problem mehr. Sie

entscheidet ganz konkret darüber, ob wirtschaftlich tragfähige Betriebe

weitergeführt werden oder vom Markt verschwinden. Je später die Übergabe

angegangen wird, desto schwieriger werden Nachfolgersuche und Finanzierung.

Deshalb müssen wir deutlich früher über Nachfolge sprechen - bevor aus Zeitdruck

ein Existenzproblem für den Betrieb wird", Guy Selbherr, Vorsitzender des

Verbands Deutscher Bürgschaftsbanken (VDB).

Frauen bleiben das größte ungenutzte Nachfolgepotenzial

Besonders brisant ist die Entwicklung bei den Frauen. Ihr Anteil unter den

Übernehmenden fiel 2025 auf 18,9 Prozent - historischer Tiefstand und erstmals

weniger als ein Fünftel. 2017 waren es noch 22,9 Prozent. Dabei fällt die

typische Übernahmephase genau in die "Rushhour des Lebens": Die größte Gruppe

der Nachfolgenden ist zwischen 30 und 39 Jahre alt. Unternehmensübernahme,

berufliche Entwicklung und Familiengründung konkurrieren um dieselben Jahre.

"Wenn weniger als jede fünfte Übernahme von einer Frau erfolgt, können wir das

nicht als Randthema behandeln. Angesichts der demografischen Lücke können wir es

uns schlicht nicht leisten, auf einen so großen Teil des unternehmerischen

Potenzials zu verzichten. Wer mehr Nachfolgerinnen gewinnen will, muss die

Bedingungen für Finanzierung und die Vereinbarkeit von Unternehmertum und

Familie verbessern", sagt Prof. Dr. Holger Wassermann, wissenschaftlicher Leiter

des KCE KompetenzCentrum für Entrepreneurship & Mittelstand der FOM Hochschule.

Hinzu kommt: Nachfolge wird immer häufiger zur Solo-Aufgabe. 81,2 Prozent der

Übernahmen wurden 2025 von Einzelpersonen gestemmt. Team-Nachfolgen bleiben die

Ausnahme.

Der Kaufpreis ist erst der Anfang

Wer einen Betrieb übernimmt, übernimmt häufig auch einen über Jahre

aufgelaufenen Investitions- und Modernisierungsbedarf. Das zeigt sich in der

Ertragsentwicklung nach der Übergabe: Bei 52,9 Prozent der untersuchten

Unternehmen steigt das EBITDA, also das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern

und Abschreibungen. Gleichzeitig verzeichnen 54,1 Prozent einen Rückgang des

EBIT, das die Abschreibungen bereits berücksichtigt. Diese gegenläufige

Entwicklung deutet darauf hin, dass das operative Geschäft in vielen Betrieben

weiterhin tragfähig ist, die Ertragslage jedoch durch nachgeholte Investitionen

belastet wird. Denn neue Maschinen, IT-Systeme oder Digitalisierungsmaßnahmen

verursachen zusätzliche Abschreibungen, die das EBIT zunächst schmälern.

Unternehmensnachfolger müssen damit häufig nicht nur den Kaufpreis finanzieren,

sondern zugleich in die Zukunftsfähigkeit des übernommenen Betriebs investieren.

Das verschärft die Finanzierung: Rund 77 Prozent des erfassten

Finanzierungsbedarfs einer Nachfolge entfallen auf den Kaufpreis. Für

Modernisierung, Betriebsmittel und Wachstum muss zusätzlich Kapital vorhanden

sein.

"Ein tragfähiges Geschäftsmodell allein reicht für eine erfolgreiche Nachfolge

nicht. Unsere Daten zeigen, dass viele Übernehmende nach dem Einstieg erheblich

investieren müssen. Wenn ein hoher Kaufpreis auf Modernisierungsbedarf und

knappe Finanzierungsspielräume trifft, wird Liquidität schnell zum Engpass. Umso

wichtiger ist, den Kapitalbedarf nicht nur bis zum Kauf, sondern für die ersten

Jahre danach realistisch zu planen", sagt Stephan Schütrumpf, Sales Director der

Creditreform Gruppe.

Dabei zeigt der Nachfolgemonitor auch die andere Seite: Neues Management kann

Unternehmen stabilisieren. Mehr als die Hälfte der Betriebe mit zuvor schwacher

Bonität verbessert sich nach dem Eigentümerwechsel. Nachfolge kann damit

wirtschaftliche Substanz nicht nur erhalten, sondern auch neue Entwicklung

ermöglichen.

Unternehmensnachfolge wird zur Frage des Substanzerhalts

Eine ergänzende Untersuchung in Hessen verdeutlicht regionale Besonderheiten:

· Kleinstbetriebe werden für Nachfolger zunehmend unattraktiv, weil ihnen oft

die organisatorischen Strukturen fehlen, die eine Übergabe erleichtern.

Kleinbetriebe mit zehn bis 49 Beschäftigten gewinnen dagegen an Bedeutung.

· Das Nachfolgegeschehen konzentriert sich auf wenige Branchen: Handwerk und

wirtschaftsnahe Dienstleistungen dominieren und vereinen gemeinsam mit der

Industrie rund zwei Drittel aller Übernahmen.

· Beim Frauenanteil unter den Nachfolgenden gibt es Luft nach oben: Bundesweit

liegt er bei 18,9 Prozent, in Hessen bei 13,3 Prozent. Das zeigt, dass

Unternehmensnachfolge für Frauen noch kein selbstverständlicher Weg ist.

"Die Zahlen für Hessen bestätigen: Unternehmensnachfolge ist kein Selbstläufer.

Dass der Frauenanteil unter den Nachfolgern trotz eines wirtschaftsstarken

Bundeslandes so deutlich unter dem Bundesschnitt liegt, zeigt, wo

Handlungsbedarf besteht. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns dafür

ein, dass Nachfolge in Hessen für alle Unternehmerpersönlichkeiten zugänglich

bleibt, unabhängig von Branche, Region oder Hintergrund", sagt Sven Volkert,

Geschäftsführer der Bürgschaftsbank Hessen.

Der Nachfolgemonitor

Der Nachfolgemonitor basiert auf den realen Unternehmensdaten aus den

Datenbanken der deutschen Bürgschaftsbanken und von Creditreform. Die in allen

Bundesländern bestehenden Bürgschaftsbanken dienen der Förderung der

mittelständischen Wirtschaft und werden in der Regel von regionalen Akteuren wie

den Handwerkskammern, den Industrie- und Handelskammern, mittelständisch

orientierten Kreditinstituten und Verbänden getragen. Mit dem Nachfolgemonitor

wollen der Verband Deutscher Bürgschaftsbanken (VDB), die Creditreform Rating AG

und das KompetenzCentrum für Entrepreneurship & Mittelstand der FOM Hochschule

(KCE) sowie die FH Salzburg dazu beitragen, den Mittelstand bei der Gestaltung

erfolgreicher Nachfolgeregelungen effektiv zu unterstützen.

Herausgeber

FOM Hochschule

Mit mehr als 40.000 Studierenden zählt die FOM zu den größten Hochschulen

Europas. Initiiert durch die gemeinnützige Stiftung BildungsCentrum der

Wirtschaft ermöglicht sie Berufstätigen, Auszubildenden, Abiturienten und

international Studierenden ein Hochschulstudium. Die FOM ist staatlich anerkannt

und bietet mehr als 50 akkreditierte Bachelor- und Master-Studiengänge an - im

Campus-Studium an 35 Hochschulzentren oder im ortsunabhängigen Digitalen

Live-Studium aus den TV-Studios der FOM. Studierende können zudem weltweit

Studienerfahrungen an renommierten Partnerhochschulen sammeln. Weitere

Informationen: http://www.fom.de/

Verband der Vereine Creditreform e.V.

Mit qualitativen Wirtschaftsdaten bewertet Creditreform aktuelle

Geschäftsrisiken, erkennt Marktpotenziale und realisiert offene Forderungen.

Damit bietet Creditreform Unternehmern eine valide Grundlage für datengestützte

und verlässliche Geschäftsentscheidungen. Tagtäglich setzen sich fast 4.000

Mitarbeiter engagiert und vorausschauend für ihre Kunden ein. Mit 162

Geschäftsstellen in Europa und einem weltweiten Businessnetzwerk ist

Creditreform in jeder Wirtschaftsregion erreichbar - persönlich und digital.

Gemeinsam mit 162.000 Mitgliedsunternehmen bildet Creditreform eine starke und

schützende Community, die Menschen und Unternehmen verbindet. So stärkt

Creditreform das gegenseitige Vertrauen in der Geschäftswelt und leistet einen

wertvollen Beitrag, um die Wirtschaft nachhaltig zu sichern.

http://www.creditreform.de/

Die FH Salzburg bietet ihren 3.200 Studierenden in den Departments Angewandte

Sozialwissenschaften, Business and Tourism, Creative Technologies,

Gesundheitswissenschaften, Green Engineering and Circular Design und Information

Technologies and Digitalisation beste akademische Ausbildung mit hohem

Praxisbezug. Mit dem Fokus auf Innovation in Forschung und Lehre sowie der

internationalen Orientierung wird die FH Salzburg zur Initiatorin

zukunftsfähiger Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft.

http://www.fh-salzburg.ac.at/

Verband Deutscher Bürgschaftsbanken (VDB)

Der Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB) ist die gemeinsame

Interessenvertretung der 17 rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen

Bürgschaftsbanken und Beteiligungsgarantiegesellschaften sowie der 15

Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften (MBGen) in Deutschland. 2023

sicherten die deutschen Bürgschaftsbanken über 4.520 Finanzierungsvorhaben ab.

Weitere Informationen: https://vdb.ermoeglicher.de/

Bürgschaftsbank Hessen GmbH

Seit 1954 unterstützt die Bürgschaftsbank Hessen GmbH (BB-H) den

wirtschaftlichen Erfolg kleiner und mittlerer Unternehmen sowie Freiberufler in

Hessen. Als Institution der hessischen Wirtschaft stellt die BB-H Bürgschaften

für Kredite oder Beteiligungen bereit, um Unternehmen den Zugang zu

Finanzierungsmöglichkeiten zu erleichtern - insbesondere dann, wenn die

Hausbanken aufgrund des Risikos zurückhaltend sind. Gesellschafter der

Bürgschaftsbank sind Kammern, Verbände aus Handel, Industrie und Handwerk,

Kreditinstitute sowie eine Versicherung, die gemeinsam das Vertrauen in die BB-H

stärken. https://bb-h.de/

Pressekontakt:

Rico Bigelmann

Pressesprecher

Verband Deutscher Bürgschaftsbanken (VDB)

Schützenstraße 6a

+4930263965415

mailto:presse@vdb-info.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183612/6370215

OTS: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB)