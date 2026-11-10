OTS: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V. / ...

10.11.26 08:30 Uhr

Wohnimmobilienpreis-Anstieg verliert an Dynamik

Berlin (ots) -

- vdp-Immobilienpreisindex zeigt im Jahres- und Quartalsvergleich insgesamt eine

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Seitwärtsbewegung

- Preisentwicklung von Wohn- und Büroimmobilien driftet weiter auseinander

Die Immobilienpreise in Deutschland zeigten sich im dritten Quartal dieses

Jahres insgesamt stabil: Gegenüber dem Vorjahresquartal legten sie gemäß

Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) leicht um 0,2

% zu. Im Vergleich zum direkten Vorquartal gaben die Immobilienpreise dagegen in

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Summe um 0,2 % nach. Die Entwicklung war dabei von einem spürbaren

Auseinanderdriften der Wohn- und Büroimmobilienpreise geprägt.

Während die Wohnimmobilienpreise im Jahresvergleich noch ein Wachstum in Höhe

von 1,0 % aufwiesen, war im Quartalsvergleich eine Seitwärtsbewegung zu

verzeichnen (-0,1 %). Die Preise für Einzelhandelsobjekte zeigten sich sowohl in

den vergangenen zwölf (0,0 %) als auch in den vergangenen drei Monaten (+0,1 %)

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stabil. Büroimmobilien dagegen vergünstigten sich im dritten Quartal dieses

Jahres um 3,9 % auf Jahressicht und um 1,0 % auf Quartalssicht.

Die dem vdp-Index zugrunde liegenden Daten werden seit 2010 von vdpResearch

erhoben und decken die Preisentwicklung auf dem gesamten deutschen Markt für

Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien ab, die von Banken finanziert werden.

Grundlage ist die Auswertung echter Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700

Kreditinstituten - damit hebt sich der vdp-Index von vielen anderen Preisindizes

ab. Als Folge einer neuen Kooperation von vdpResearch und Deutscher Bundesbank

erfolgte für einige Teil-Indizes zu Beginn dieses Jahres eine Anpassung der

Index-Methodik. Als neues Basisjahr (Indexwert = 100) wurde 2022 definiert. Die

historischen Daten wurden der neuen Methodik angepasst.

"Die Wohnimmobilienpreise werden von der weiterhin bestehenden Übernachfrage

nach Wohnraum gestützt."

Jens Tolckmitt, vdp-Hauptgeschäftsführer

"Die aktuellen Rahmenbedingungen an den Immobilienmärkten, darunter die seit

Jahresbeginn deutlich gestiegenen Finanzierungskosten, erschweren

Immobilieninvestments insgesamt und lassen vor allem die Preise für Büros

sinken", erläuterte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. Die

Wohnimmobilienpreise dagegen würden von der weiterhin bestehenden Übernachfrage

nach Wohnraum gestützt.

Wohnimmobilien: Preise für selbst genutztes Wohneigentum sind Treiber

Der Preisanstieg bei Wohnimmobilien wurde vom selbst genutzten Wohneigentum

getragen, dessen Preis sich insgesamt um 1,4 % gegenüber dem dritten Quartal

2025 erhöhte. Dabei verteuerten sich Einfamilienhäuser um 1,3 % sowie

Eigentumswohnungen um 2,3 %. Die Preise für Mehrfamilienhäuser erhöhten sich im

Berichtszeitraum um 0,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Im Vergleich zum

zweiten Quartal dieses Jahres ergab sich in den betrachteten

Wohnimmobiliensegmenten nahezu keine Preisveränderung.

Auf dem Mietmarkt spitzte sich die Lage im Berichtsquartal weiter zu: Bedingt

durch den erheblichen Mangel an Wohnraum stiegen die Neuvertragsmieten bei

Mietwohnungen weiter dynamisch - um 3,5 % gegenüber dem dritten Quartal 2025. Da

der Mietanstieg damit deutlich höher ausfiel als der Preisanstieg bei

Mehrfamilienhäusern, erhöhten sich die Renditen, gemessen am vdp-Index für

Liegenschaftszinsen, im Betrachtungszeitraum spürbar (+2,9 %).

"Deutschland braucht mehr Wohnraum, verlässliche Finanzierungsbedingungen und

Investitionssicherheit - keine ideologischen Experimente auf Kosten der

Wohnungssuchenden."

Jens Tolckmitt, vdp-Hauptgeschäftsführer

Die Situation am deutschen Wohnungsmarkt, insbesondere in den Metropolen,

verschärfe sich immer weiter, so Tolckmitt. Vor diesem Hintergrund begrüße der

vdp die mit dem Bau-Turbo und dem Gebäudetyp E verfolgten Ansätze der

Bundesregierung, schnelleres und kostengünstigeres Bauen zu ermöglichen. Extrem

schädlich sei dagegen die anhaltende Diskussion um die Vergesellschaftung von

Mietwohnungsbeständen privater Unternehmen. Mit Blick auf die derzeit in Berlin

auf Landesebene laufenden Koalitionsgespräche von Linken, Grünen und SPD warnte

er: "Die Pläne der potenziellen Berliner Koalitionäre gefährden das Vertrauen in

den Investitionsstandort Deutschland und in die Verlässlichkeit von

Kreditsicherheiten. Schon die Diskussion führt zu Zurückhaltung bei

Investitionen und Immobilienfinanzierungen. Deutschland braucht mehr Wohnraum,

verlässliche Finanzierungsbedingungen und Investitionssicherheit - keine

ideologischen Experimente auf Kosten der Wohnungssuchenden", stellte Tolckmitt

heraus.

Wohnen Top 7[1]: Preisauftrieb in Hamburg am stärksten

Verglichen mit dem gesamten Bundesgebiet entwickelten sich die Preise für

Wohnimmobilien in den Top 7-Städten im Jahresvergleich etwas stärker positiv:

Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart

verzeichneten eine Preiszunahme um durchschnittlich 1,4 % gegenüber dem

Vorjahresquartal. Dabei legten die Wohnimmobilienpreise in Hamburg am stärksten

zu (2,4 %), gefolgt von Frankfurt am Main (1,6 %) und Köln (1,4 %). Lediglich

für Stuttgart war ein Rückgang festzustellen (-0,5 %). Gegenüber dem zweiten

Quartal dieses Jahres standen für alle sieben Metropolen negative

Veränderungsraten zu Buche - zwischen -0,4 % (Düsseldorf) und -0,9 %

(Stuttgart).

Das knappe Angebot an Wohnraum, das die Nachfrage bei weitem nicht decken kann,

führte auch in den Top 7-Städten im dritten Quartal 2026 zu weiter anziehenden

Mieten: um durchschnittlich 3,0 % im Jahresvergleich. Die Bandbreite reichte

dabei von 1,4 % (Stuttgart) bis +4,1 % (Hamburg). Die Renditen, gemessen am

vdp-Liegenschaftszinsenindex, stiegen in den Top 7-Städten im Durchschnitt um

1,5 % an.

Büro- und Handelsimmobilien: Büro-Renditen steigen um 6,7 %

Die Preisentwicklung auf dem Gewerbeimmobilienmarkt verlief im dritten Quartal

2026 uneinheitlich: Während Einzelhandelsimmobilien sowohl im Jahres- als auch

im Quartalsvergleich ihre Preisniveaus hielten, gaben die Büroimmobilienpreise

jeweils spürbar nach: um 3,9 % auf Jahressicht und um 1,0 % auf Quartalssicht.

Demgegenüber wiesen die Büro-Neuvertragsmieten mit 2,5 % einen weiteren

spürbaren Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf. Auch Einzelhandelsobjekte

verbuchten mit einem Mietwachstum von 1,7 % ein Plus. Basierend auf den Preis-

und Mietentwicklungen legten die Renditen, gemessen am

vdp-Liegenschaftszinssatzindex, um 6,7 % bei Büros und um 1,8 % bei

Handelsimmobilien zu.

"Die Entwicklung der Büroimmobilienpreise spiegelt das gegenwärtig

herausfordernde Umfeld wider."

Jens Tolckmitt, vdp-Hauptgeschäftsführer

Die deutlich gestiegenen Finanzierungskosten belasteten derzeit sowohl den Wohn-

als auch den Gewerbeimmobilienmarkt, erklärte Tolckmitt. Im

Gewerbeimmobilienmarkt und hier aktuell insbesondere im Bürosegment wirken

überdies die Umfeldfaktoren belastend: "Die Entwicklung der Büroimmobilienpreise

spiegelt das gegenwärtig herausfordernde Umfeld wider. Neben geopolitischen

Konflikten und der aktuellen Konjunkturschwäche hemmen strukturelle

Veränderungen durch zum Beispiel Homeoffice weiterhin den Büromarkt." So bleibe

die Flächennachfrage verhalten, während die Leerstände weiter stiegen. "Hinzu

kommt: Das allgemeine Zinsumfeld führt auch auf Investorenseite zu höheren

Renditeanforderungen." Der Mix all dieser Faktoren mache das Marktumfeld

herausfordernd.

Für die einzelnen vdp-Immobilienpreisindizes stehen interaktive Grafiken sowie

die Rohdaten auf https://www.vdpresearch.de/preisindizes/ bereit.

[1] Die hier im Abschnitt "Top 7" genannten Veränderungsraten basieren noch auf

der früheren vdp-Index-Methodik. Sie unterscheiden sich temporär von den Werten,

die der Top 7-Index der Deutschen Bundesbank ausweist. Spätestens zur ersten

Index-Veröffentlichung im Jahr 2027 werden einheitliche Top 7-Werte berichtet.

Pressekontakt:

Carsten Dickhut

T +49 30 20915-320

E mailto:dickhut@pfandbrief.de

Horst Bertram

T +49 30 20915-380

E mailto:bertram@pfandbrief.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29608/6387320

OTS: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V.