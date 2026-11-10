OTS: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V. / ...

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Wohnimmobilienpreis-Anstieg verliert an Dynamik
Berlin (ots) -
- vdp-Immobilienpreisindex zeigt im Jahres- und Quartalsvergleich insgesamt eine
Seitwärtsbewegung
- Preisentwicklung von Wohn- und Büroimmobilien driftet weiter auseinander
Die Immobilienpreise in Deutschland zeigten sich im dritten Quartal dieses
Jahres insgesamt stabil: Gegenüber dem Vorjahresquartal legten sie gemäß
Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) leicht um 0,2
% zu. Im Vergleich zum direkten Vorquartal gaben die Immobilienpreise dagegen in
Summe um 0,2 % nach. Die Entwicklung war dabei von einem spürbaren
Auseinanderdriften der Wohn- und Büroimmobilienpreise geprägt.
Während die Wohnimmobilienpreise im Jahresvergleich noch ein Wachstum in Höhe
von 1,0 % aufwiesen, war im Quartalsvergleich eine Seitwärtsbewegung zu
verzeichnen (-0,1 %). Die Preise für Einzelhandelsobjekte zeigten sich sowohl in
den vergangenen zwölf (0,0 %) als auch in den vergangenen drei Monaten (+0,1 %)
stabil. Büroimmobilien dagegen vergünstigten sich im dritten Quartal dieses
Jahres um 3,9 % auf Jahressicht und um 1,0 % auf Quartalssicht.
Die dem vdp-Index zugrunde liegenden Daten werden seit 2010 von vdpResearch
erhoben und decken die Preisentwicklung auf dem gesamten deutschen Markt für
Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien ab, die von Banken finanziert werden.
Grundlage ist die Auswertung echter Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700
Kreditinstituten - damit hebt sich der vdp-Index von vielen anderen Preisindizes
ab. Als Folge einer neuen Kooperation von vdpResearch und Deutscher Bundesbank
erfolgte für einige Teil-Indizes zu Beginn dieses Jahres eine Anpassung der
Index-Methodik. Als neues Basisjahr (Indexwert = 100) wurde 2022 definiert. Die
historischen Daten wurden der neuen Methodik angepasst.
"Die Wohnimmobilienpreise werden von der weiterhin bestehenden Übernachfrage
nach Wohnraum gestützt."
Jens Tolckmitt, vdp-Hauptgeschäftsführer
"Die aktuellen Rahmenbedingungen an den Immobilienmärkten, darunter die seit
Jahresbeginn deutlich gestiegenen Finanzierungskosten, erschweren
Immobilieninvestments insgesamt und lassen vor allem die Preise für Büros
sinken", erläuterte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. Die
Wohnimmobilienpreise dagegen würden von der weiterhin bestehenden Übernachfrage
nach Wohnraum gestützt.
Wohnimmobilien: Preise für selbst genutztes Wohneigentum sind Treiber
Der Preisanstieg bei Wohnimmobilien wurde vom selbst genutzten Wohneigentum
getragen, dessen Preis sich insgesamt um 1,4 % gegenüber dem dritten Quartal
2025 erhöhte. Dabei verteuerten sich Einfamilienhäuser um 1,3 % sowie
Eigentumswohnungen um 2,3 %. Die Preise für Mehrfamilienhäuser erhöhten sich im
Berichtszeitraum um 0,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Im Vergleich zum
zweiten Quartal dieses Jahres ergab sich in den betrachteten
Wohnimmobiliensegmenten nahezu keine Preisveränderung.
Auf dem Mietmarkt spitzte sich die Lage im Berichtsquartal weiter zu: Bedingt
durch den erheblichen Mangel an Wohnraum stiegen die Neuvertragsmieten bei
Mietwohnungen weiter dynamisch - um 3,5 % gegenüber dem dritten Quartal 2025. Da
der Mietanstieg damit deutlich höher ausfiel als der Preisanstieg bei
Mehrfamilienhäusern, erhöhten sich die Renditen, gemessen am vdp-Index für
Liegenschaftszinsen, im Betrachtungszeitraum spürbar (+2,9 %).
"Deutschland braucht mehr Wohnraum, verlässliche Finanzierungsbedingungen und
Investitionssicherheit - keine ideologischen Experimente auf Kosten der
Wohnungssuchenden."
Jens Tolckmitt, vdp-Hauptgeschäftsführer
Die Situation am deutschen Wohnungsmarkt, insbesondere in den Metropolen,
verschärfe sich immer weiter, so Tolckmitt. Vor diesem Hintergrund begrüße der
vdp die mit dem Bau-Turbo und dem Gebäudetyp E verfolgten Ansätze der
Bundesregierung, schnelleres und kostengünstigeres Bauen zu ermöglichen. Extrem
schädlich sei dagegen die anhaltende Diskussion um die Vergesellschaftung von
Mietwohnungsbeständen privater Unternehmen. Mit Blick auf die derzeit in Berlin
auf Landesebene laufenden Koalitionsgespräche von Linken, Grünen und SPD warnte
er: "Die Pläne der potenziellen Berliner Koalitionäre gefährden das Vertrauen in
den Investitionsstandort Deutschland und in die Verlässlichkeit von
Kreditsicherheiten. Schon die Diskussion führt zu Zurückhaltung bei
Investitionen und Immobilienfinanzierungen. Deutschland braucht mehr Wohnraum,
verlässliche Finanzierungsbedingungen und Investitionssicherheit - keine
ideologischen Experimente auf Kosten der Wohnungssuchenden", stellte Tolckmitt
heraus.
Wohnen Top 7[1]: Preisauftrieb in Hamburg am stärksten
Verglichen mit dem gesamten Bundesgebiet entwickelten sich die Preise für
Wohnimmobilien in den Top 7-Städten im Jahresvergleich etwas stärker positiv:
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart
verzeichneten eine Preiszunahme um durchschnittlich 1,4 % gegenüber dem
Vorjahresquartal. Dabei legten die Wohnimmobilienpreise in Hamburg am stärksten
zu (2,4 %), gefolgt von Frankfurt am Main (1,6 %) und Köln (1,4 %). Lediglich
für Stuttgart war ein Rückgang festzustellen (-0,5 %). Gegenüber dem zweiten
Quartal dieses Jahres standen für alle sieben Metropolen negative
Veränderungsraten zu Buche - zwischen -0,4 % (Düsseldorf) und -0,9 %
(Stuttgart).
Das knappe Angebot an Wohnraum, das die Nachfrage bei weitem nicht decken kann,
führte auch in den Top 7-Städten im dritten Quartal 2026 zu weiter anziehenden
Mieten: um durchschnittlich 3,0 % im Jahresvergleich. Die Bandbreite reichte
dabei von 1,4 % (Stuttgart) bis +4,1 % (Hamburg). Die Renditen, gemessen am
vdp-Liegenschaftszinsenindex, stiegen in den Top 7-Städten im Durchschnitt um
1,5 % an.
Büro- und Handelsimmobilien: Büro-Renditen steigen um 6,7 %
Die Preisentwicklung auf dem Gewerbeimmobilienmarkt verlief im dritten Quartal
2026 uneinheitlich: Während Einzelhandelsimmobilien sowohl im Jahres- als auch
im Quartalsvergleich ihre Preisniveaus hielten, gaben die Büroimmobilienpreise
jeweils spürbar nach: um 3,9 % auf Jahressicht und um 1,0 % auf Quartalssicht.
Demgegenüber wiesen die Büro-Neuvertragsmieten mit 2,5 % einen weiteren
spürbaren Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf. Auch Einzelhandelsobjekte
verbuchten mit einem Mietwachstum von 1,7 % ein Plus. Basierend auf den Preis-
und Mietentwicklungen legten die Renditen, gemessen am
vdp-Liegenschaftszinssatzindex, um 6,7 % bei Büros und um 1,8 % bei
Handelsimmobilien zu.
"Die Entwicklung der Büroimmobilienpreise spiegelt das gegenwärtig
herausfordernde Umfeld wider."
Jens Tolckmitt, vdp-Hauptgeschäftsführer
Die deutlich gestiegenen Finanzierungskosten belasteten derzeit sowohl den Wohn-
als auch den Gewerbeimmobilienmarkt, erklärte Tolckmitt. Im
Gewerbeimmobilienmarkt und hier aktuell insbesondere im Bürosegment wirken
überdies die Umfeldfaktoren belastend: "Die Entwicklung der Büroimmobilienpreise
spiegelt das gegenwärtig herausfordernde Umfeld wider. Neben geopolitischen
Konflikten und der aktuellen Konjunkturschwäche hemmen strukturelle
Veränderungen durch zum Beispiel Homeoffice weiterhin den Büromarkt." So bleibe
die Flächennachfrage verhalten, während die Leerstände weiter stiegen. "Hinzu
kommt: Das allgemeine Zinsumfeld führt auch auf Investorenseite zu höheren
Renditeanforderungen." Der Mix all dieser Faktoren mache das Marktumfeld
herausfordernd.
Für die einzelnen vdp-Immobilienpreisindizes stehen interaktive Grafiken sowie
die Rohdaten auf https://www.vdpresearch.de/preisindizes/ bereit.
[1] Die hier im Abschnitt "Top 7" genannten Veränderungsraten basieren noch auf
der früheren vdp-Index-Methodik. Sie unterscheiden sich temporär von den Werten,
die der Top 7-Index der Deutschen Bundesbank ausweist. Spätestens zur ersten
Index-Veröffentlichung im Jahr 2027 werden einheitliche Top 7-Werte berichtet.
Pressekontakt:
Carsten Dickhut
T +49 30 20915-320
E mailto:dickhut@pfandbrief.de
Horst Bertram
T +49 30 20915-380
E mailto:bertram@pfandbrief.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29608/6387320
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