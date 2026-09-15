OTS: VKE-Kosmetikverband / Prestige Beauty bleibt begehrlich: VKE sieht ...

15.09.26 12:11 Uhr

Prestige Beauty bleibt begehrlich: VKE sieht Wachstum durch

Innovation, Markenstärke und neue digitale Chancen (FOTO)

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Düsseldorf/Berlin (ots) - Mitgliederversammlung und VKE-Treff 2026 zeigen: Trotz

wirtschaftlicher Unsicherheit bietet der Selektive Beauty-Markt vielfältige

Chancen durch Social Commerce, künstliche Intelligenz und veränderte

Konsumbedürfnisse

Die deutsche Prestige-Beauty-Branche zeigt sich trotz wirtschaftlicher

Unsicherheit widerstandsfähig und wandlungsfähig. Während viele

Konsumgüterkategorien unter Druck stehen, profitieren Prestige-Marken von

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Innovationskraft, emotionaler Markenbindung und neuen digitalen

Wachstumsmöglichkeiten. Auf seiner Mitgliederversammlung am 08. September 2026

und dem anschließenden VKE-Treff 2026 stellte der VKE-Kosmetikverband die

Chancen der Selektiven Beautybranche in den Mittelpunkt. Die Veranstaltung stand

unter dem Leitmotiv "Shaping the Future of Beauty".

Die aktuellen Marktdaten zeigen ein differenziertes und zugleich ermutigendes

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Bild: Laut Circana verzeichnete der deutsche Prestige-Beauty-Gesamtmarkt im

Zeitraum Januar bis August 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein wertmäßiges

Wachstum von +0,8% - gleichzeitig entwickelte sich die Zahl der verkauften

Produkte ebenfalls positiv. Das entspricht einem Umsatzwachstum auf 2,448

Milliarden Euro (Sell-Out). Besonders dynamisch entwickelten sich die Kategorien

Haarpflege, Skincare und Make-up. Das Duftsegment zeigte sich hingegen leicht

rückläufig.

"Prestige Beauty wächst heute nicht trotz des anspruchsvollen Marktumfelds,

sondern gerade durch Innovation, Markenstärke und neue digitale Zugänge zu den

Konsumentinnen und Konsumenten. Wer echten Mehrwert schafft und diesen

überzeugend vermittelt, findet auch in einem herausfordernden Umfeld

Wachstumschancen", sagt Markus Grefer, Präsident des VKE-Kosmetikverbandes.

Konsumenten suchen Wert, nicht einfach den niedrigsten Preis

Ein wesentliches Signal der aktuellen Marktentwicklung ist die stärkere

Orientierung am wahrgenommenen Wert eines Produktes. Ein gutes

Preis-Leistungs-Verhältnis ist nach einer aktuellen Circana-Befragung der

wichtigste Kaufgrund in den Kategorien Duft, Pflege und Make-up. Gleichzeitig

bleibt die Zahlungsbereitschaft für Prestige-Produkte hoch, wenn diese durch

Qualität, Wirksamkeit, Innovation, Erlebnis oder einen klar erkennbaren Nutzen

überzeugen.

Die Ergebnisse zeigen deutlich: Nicht der niedrigste Preis entscheidet über den

Erfolg, sondern der wahrgenommene Mehrwert eines Produktes. Qualität,

Kreativität, Service und Erlebnis werden zunehmend zu den entscheidenden

Kaufkriterien. Die Mitglieder des VKE erwarten deshalb eine fortgesetzte

selektive Premiumisierung des Marktes. Innovationen und die damit verbundenen

Mehrwerte müssen künftig jedoch noch klarer und verständlicher kommuniziert

werden.

Diese Entwicklung eröffnet gerade etablierten Prestige-Marken neue Chancen. Sie

verfügen über Erfahrung, Innovationskraft und hohe emotionale Relevanz.

Entscheidend wird sein, ihren besonderen Wert an allen Kontaktpunkten erlebbar

zu machen - im stationären Handel ebenso wie im E-Commerce, in sozialen

Netzwerken und künftig verstärkt auch in KI-basierten Such- und

Empfehlungssystemen.

"Prestige entsteht nicht allein durch den Preis. Prestige entsteht durch die

glaubwürdige Verbindung von Qualität, Kreativität, Wirksamkeit, Service und

Erlebnis. Unsere Branche verfügt daher über beste Voraussetzungen, auch unter

veränderten Marktbedingungen nachhaltig zu wachsen", so Markus Grefer.

Online, Social Commerce und KI schaffen neue Wachstumschancen

Besonders große Potenziale sehen die Mitgliedsunternehmen in digitalen

Vertriebs- und Kommunikationskanälen. 92 Prozent erwarten für 2026 steigende

Online-Verkäufe. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen Social Commerce,

der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses

sowie die Erschließung neuer Distributions- und Vertriebskanäle.

Vor allem bei der Generation Z und jüngeren Millennials verändert sich die

Customer Journey grundlegend. Soziale Medien, Influencer, Community-Plattformen

und KI-gestützte Anwendungen gewinnen bei Produktsuche, Produktauswahl und

Kaufentscheidung zunehmend an Bedeutung. Neue Produkte werden immer häufiger

über digitale Inhalte entdeckt, online bewertet und anschließend

kanalübergreifend gekauft.

Künstliche Intelligenz verändert die Beauty-Branche dabei entlang der gesamten

Customer Journey - von Produktempfehlungen über personalisierte Beratung bis hin

zu neuen Such- und Inspirationsmöglichkeiten. Sichtbarkeit entsteht heute neben

der physischen und digitalen Verkaufsfläche ebenso in Suchergebnissen,

Bewertungen, Empfehlungen und algorithmisch gesteuerten Umfeldern.

Für Marken bedeutet dies nicht weniger, sondern mehr Möglichkeiten, langfristige

Beziehungen zu Konsumentinnen und Konsumenten aufzubauen. Voraussetzung bleiben

relevante Inhalte, konsistente Markenführung und ein klares Verständnis dafür,

wofür eine Marke steht und welchen konkreten Mehrwert sie bietet.

Originalität wird zum strategischen Wettbewerbsvorteil

Mit der zunehmenden Fragmentierung des Marktes wächst zugleich die Bedeutung von

Originalität und Differenzierung. Der VKE setzt sich daher weiterhin für fairen

Wettbewerb, den Schutz geistigen Eigentums sowie die Anerkennung kreativer und

wirtschaftlicher Leistungen ein.

Die Verbandsinitiative "Ich bin keine Kopie" / #undupable hat die Diskussion

über den Wert von Originalität erfolgreich in Medien, Handel und Öffentlichkeit

getragen. Mit rund 39,8 Millionen Bruttokontakten entwickelte sich die Kampagne

zu einer der sichtbarsten Brancheninitiativen des Jahres und bildet die

Grundlage für weitere Aktivierungen gemeinsam mit Mitgliedsunternehmen,

Handelspartnern, Medien und Creatorn.

Der Schutz von Originalität ist dabei nicht nur eine Frage des geistigen

Eigentums. Er ist eine wesentliche Voraussetzung für Investitionen in

Innovation, Qualität und nachhaltiges Markenwachstum.

"Das Original steht fürInnovation, Entwicklungsarbeit, Qualität und

Investitionen. Diesen Wert müssen wir selbstbewusst und zeitgemäß vermitteln.

Gerade in einem preisorientierten Markt liegt darin eine wichtige Chance für

Marken mit einer klaren Haltung und einem echten Mehrwert für die Konsumentinnen

und Konsumenten", sagt Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer des

VKE-Kosmetikverbandes.

Der VKE stärkt seine Rolle als Stimme der Prestige Beauty

Auch der Verband selbst richtet sich weiterhin konsequent auf die Zukunft aus.

Mit der Positionierung "Connect Beauty to Grow" verfolgt der VKE das Ziel, seine

Sichtbarkeit und Relevanz bei Mitgliedern, potenziellen Neumitgliedern, Handel,

Politik, Medien und Partnern weiter auszubauen. Mit Blick auf das 75-jährige

Bestehen im Jahr 2027 soll die Marke VKE national wie international noch stärker

wahrgenommen werden.

Gleichzeitig intensiviert der Verband seine Arbeit in zentralen Zukunftsfeldern

wie Social Commerce, Künstlicher Intelligenz, Beauty-Tech, neuen

Retail-Erlebnissen, Nachhaltigkeit, personalisierter Kundenansprache sowie dem

Schutz von Innovation und Markenwerten.

Mit Blick auf das 75-jährige Bestehen im Jahr 2027 soll die Marke VKE national

wie international noch stärker wahrgenommen werden.

"Die Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd. Unsere Antwort darauf ist jedoch

nicht Zurückhaltung, sondern gemeinsames Gestalten. Die Branche verfügt über

starke Marken, innovative Produkte und eine große Nähe zu den Menschen. Wenn wir

diese Stärken mit neuen Technologien, überzeugenden Erlebnissen und einer klaren

Haltung verbinden, entstehen neue Perspektiven für nachhaltiges Wachstum", so

Andreas Fuhlisch.

Ausblick

Der VKE-Kosmetikverband blickt mit Realismus und Zuversicht auf die weitere

Entwicklung. Prestige Beauty bleibt begehrlich, wenn Marken Innovationen

verständlich vermitteln, ihren besonderen Wert sichtbar machen und die neuen

Wege zu den Konsumentinnen und Konsumenten konsequent nutzen. Gemeinsam mit

seinen Mitgliedsunternehmen will der Verband die Zukunft der Branche aktiv

gestalten und die Chancen von Innovation, Digitalisierung und Originalität in

nachhaltiges Wachstum übersetzen.

VKE-Kosmetikverband

Der VKE-Kosmetikverband e.V. ist die Interessenvertretung der Hersteller und

Distributeure von selektiver Kosmetik in Deutschland. Die Mitgliedsunternehmen

stehen für hochwertige Parfums, Hautpflege- und Make-up-Produkte sowie für

Innovation, Qualität und verantwortungsvolles Unternehmertum. Als Stimme der

Prestige-Beauty vertritt der Verband die Interessen seiner Mitglieder gegenüber

Handel, Politik, Medien und Öffentlichkeit. Der VKE setzt sich für verlässliche

regulatorische Rahmenbedingungen, fairen Wettbewerb sowie den Schutz von Marke

und geistigem Eigentum ein. Unter dem Leitmotiv Connect Beauty to Grow vernetzt

der VKE-Kosmetikverband die Akteure der Branche, fördert den Dialog entlang der

Wertschöpfungskette und stärkt die Zukunftsfähigkeit des selektiven

Kosmetikmarktes in Deutschland.

Pressekontakt:

Kontakt VKE: VKE-Kosmetikverband e.V.

Knesebeckstrasse 33-34

10623 Berlin

Andreas Fuhlisch

Geschäftsführer

Telefon: 0172 4009229

E-Mail: mailto:Andreas.Fuhlisch@kosmetikverband.de

Franziska Rudolph

Marketing & Communications

Telefon: 0170 8160532

E-Mail: mailto:Franziska.Rudolph@kosmetikverband.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42679/6352465

OTS: VKE-Kosmetikverband